Home / SPETTACOLI & CINEMA / Michelle Hunziker parla d’amore e preferenze, silenzio su Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker, nuovo amore, vecchi affetti e ferite superate

Michelle Hunziker, 49 anni, conduttrice svizzera amatissima in Italia, racconta la sua nuova vita sentimentale e professionale. A Milano, in un’intervista al settimanale Chi, parla del legame appena nato con l’attore Giulio Berruti, del rapporto speciale con l’ex marito Eros Ramazzotti e del silenzio su Tomaso Trussardi.

La conduttrice, prossima al ritorno su Canale 5 con Tim Battiti Live Spring, ripercorre anche gli anni bui segnati dalla manipolazione di una setta e il sostegno determinante di Antonio Ricci.

Ne emerge il ritratto di una donna che ha abbattuto le proprie difese emotive, alla ricerca di protezione, autenticità e stabilità affettiva dopo stagioni complesse vissute sotto i riflettori.

In sintesi:

Nuova relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti , descritta come sana e protettiva.

, descritta come sana e protettiva. Rapporto profondo e familiare con l’ex marito Eros Ramazzotti , definito “persona preferita”.

, definito “persona preferita”. Assenza totale di riferimenti pubblici a Tomaso Trussardi e ai rapporti attuali.

e ai rapporti attuali. Ricordo degli anni nella setta e gratitudine a Antonio Ricci per il sostegno.

Nuovo amore, rapporto con Eros e ritorno in tv su Canale 5

Dal 29 aprile Michelle Hunziker tornerà su Canale 5 alla guida di Tim Battiti Live Spring, confermandosi volto centrale dell’intrattenimento Mediaset. Nel colloquio con Chi spiega quanto la musica sia stata il filo conduttore della sua vita: il padre pianista, il fratello al Conservatorio e il matrimonio con Eros Ramazzotti.

Su Eros pronuncia parole nette: lo definisce *“la mia persona preferita”* e precisa che farà sempre parte della sua famiglia, parlando di un affetto evoluto in una forma quasi fraterna, stabile e matura.

Sul fronte sentimentale attuale, Hunziker conferma la relazione con Giulio Berruti. Lo descrive come un uomo “risolto”, capace di farla sentire protetta e di aiutarla a sciogliere i “muri di Berlino” costruiti negli anni. Sottolinea di aver mollato le corazze, pur mantenendo “protetta” la nuova felicità, dopo un lungo periodo in cui si era indurita per necessità.

Dalle ferite della setta alla rinascita grazie ai legami forti

Nell’intervista, Michelle Hunziker torna anche sulla parentesi più oscura della propria biografia: la manipolazione da parte di una setta che, negli anni d’oro di Zelig, condizionava scelte personali e professionali.

Rivela che l’abbandono del programma nel momento di massimo successo fu presentato come “necessario” per evitare di veder esaurire il progetto, vissuto da lei come un vero lutto lavorativo. Ricostruisce così il peso psicologico di quel controllo esterno e la difficoltà nel riappropriarsi della propria autonomia.

Decisivo, in questo percorso, il ruolo di Antonio Ricci, che prima la lanciò a Paperissima e poi la portò a Striscia la notizia. Hunziker ricorda che, quando venne etichettata come “posseduta dal diavolo”, Ricci dichiarò pubblicamente: *“Se la Hunziker è il diavolo, io sto col diavolo”*. Un atto di schieramento netto che lei indica come gesto di coraggio raro nel settore.

Una nuova fase personale tra privacy, protezione e futuro televisivo

Colpisce il totale riserbo di Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie, a differenza della trasparenza mostrata su Eros Ramazzotti e su Giulio Berruti. Una scelta che lascia volutamente in ombra i rapporti attuali con l’imprenditore.

La conduttrice appare invece determinata a difendere la nuova relazione con Berruti, evitando sovraesposizioni eccessive nonostante il forte interesse del gossip. Parallelamente, il ritorno su Canale 5 con Tim Battiti Live Spring consolida la sua centralità nel palinsesto Mediaset.

La traiettoria recente di Hunziker, dalla liberazione dalle dinamiche settarie alla conquista di un equilibrio sentimentale più maturo, apre a una fase in cui vita privata e carriera sembrano finalmente allineate, ponendo le basi per nuovi progetti televisivi e una narrazione personale più autentica.

FAQ

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker?

Il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker è l’attore e modello Giulio Berruti, noto anche per la lunga relazione con Maria Elena Boschi.

Che rapporto hanno oggi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti?

Oggi Michelle ed Eros hanno un rapporto affettuoso e stabile: lei lo definisce “la mia persona preferita” e parte integrante della famiglia.

Perché Michelle Hunziker lasciò Zelig nel momento di massimo successo?

La decisione fu influenzata da una setta che la manipolava: le consigliò di lasciare Zelig “sul più bello”, scelta poi vissuta come un lutto.

Che ruolo ha avuto Antonio Ricci nella carriera di Michelle Hunziker?

Antonio Ricci l’ha lanciata a Paperissima, voluta a Striscia la notizia e difesa pubblicamente nei momenti più duri, schierandosi apertamente dalla sua parte.

Quali sono le fonti alla base di questo articolo su Michelle Hunziker?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.