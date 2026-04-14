Home / SPETTACOLI & CINEMA / Andrea Pezzi racconta l’amore unico vissuto con Cristiana Capotondi

Perché si parla ancora del legame tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi

Chi: l’attrice Cristiana Capotondi e il conduttore-imprenditore Andrea Pezzi. Che cosa: chiariscono pubblicamente il loro rapporto attuale, smentendo un ritorno di fiamma sentimentale ma confermando una forte vicinanza affettiva. Dove: nel podcast BSMT condotto da Gianluca Gazzoli, registrato a Milano e rilanciato dai principali media di spettacolo. Quando: l’intervista è stata diffusa nelle ultime ore, dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna che li ritraevano mano nella mano. Perché: l’attenzione resta alta su una delle coppie più amate dal pubblico, capace di trasformare una lunga storia d’amore in un legame maturo di amicizia e responsabilità condivisa, che include anche la figlia di lei, Anna.

In sintesi:

Andrea Pezzi smentisce un ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi .

smentisce un ritorno di fiamma con . I due mantengono un rapporto di profonda amicizia e frequentazione costante.

Pezzi continua ad avere un ruolo affettivo nella vita della piccola Anna.

La loro storia diventa esempio di relazione matura dopo la separazione.

Le immagini diffuse da Diva e Donna, con Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi mano nella mano, hanno riacceso la curiosità su una coppia che ha segnato l’immaginario sentimentale televisivo. Dopo circa quattro anni di separazione, molti hanno letto quei gesti come prova di un riavvicinamento sentimentale.

Nel podcast BSMT, incalzato da Gianluca Gazzoli, Pezzi ha però risposto con chiarezza alla domanda “Non state più insieme?”: la relazione di coppia è finita, non c’è una storia romantica in corso.

Resta però un legame intenso, fondato su stima, affetto e responsabilità condivise. I due continuano a frequentarsi, anche per la presenza della piccola Anna, figlia di Capotondi, che Pezzi considera e ama come se fosse sua. Un dato coerente con quanto emerso già all’epoca della gravidanza dell’attrice, quando lei decise di non rivelare l’identità del padre, mentre l’ex compagno scelse comunque di esserci, in modo discreto ma costante.

Il legame tra destini incrociati e la scelta di restare famiglia allargata

Nel dialogo con Gazzoli, Andrea Pezzi ha spiegato in modo lucido la propria posizione affettiva. Ha dichiarato: “Non mi manca la figura di una compagna di vita”, sottolineando come oggi il suo equilibrio personale non dipenda dalla presenza di una partner fissa.

Ripercorrendo l’inizio della loro storia, ha ricordato di essersi innamorato di Cristiana Capotondi per il suo percorso umano e professionale: “Io mi sono innamorato di Cristiana per il suo viaggio, per quello che lei era”.

L’incontro che ha cambiato le loro vite avvenne in aereo, quando l’attrice volava verso Milano per la prima di Notte prima degli esami, film che l’ha consacrata al grande pubblico. Da quell’incrocio casuale è nata una relazione lunga e importante, oggi evoluta in una forma diversa ma non meno impegnativa: una “famiglia scelta”, in cui ognuno mantiene la propria autonomia ma continua a condividere tempo, cura e responsabilità emotive, soprattutto verso Anna.

Cosa insegna oggi la storia Capotondi–Pezzi alle nuove coppie

La vicenda di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi mostra come una separazione non debba per forza tradursi in rottura definitiva. Le loro vite hanno preso strade diverse, ma continuano a incrociarsi con rispetto.

In un contesto mediatico incline al gossip, la scelta di proteggere la privacy di Anna e di parlare solo degli aspetti essenziali del loro rapporto rappresenta un modello di gestione responsabile dell’esposizione pubblica.

Per il pubblico di Milano e di tutta Italia, la loro storia resta un osservatorio privilegiato su come l’amore possa trasformarsi in progettualità affettiva senza obbligo di etichetta, aprendo scenari futuri di relazioni più fluide, attente soprattutto al benessere dei figli e delle persone coinvolte.

FAQ

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi sono tornati insieme?

Sì, ma solo in termini affettivi non romantici: entrambi confermano pubblicamente che non esiste una nuova relazione di coppia.

Perché continuano a vedersi dopo la separazione?

Sì, continuano a vedersi perché condividono un forte legame di amicizia e una presenza costante nella vita della piccola Anna.

Chi è il padre biologico della figlia di Cristiana Capotondi?

No, l’identità del padre biologico di Anna non è mai stata resa pubblica e l’attrice mantiene il massimo riserbo.

Quando è finita la relazione tra Capotondi e Pezzi?

Sì, la relazione sentimentale è terminata circa quattro anni fa, come confermato da entrambi nelle interviste successive alla rottura.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.