Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pier Silvio Berlusconi protagonista sull’autorevole quotidiano economico tedesco

La strategia europea di Pier Silvio Berlusconi per la nuova televisione

Nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, viene analizzato dalla prestigiosa testata economica tedesca Börsen‑Zeitung. Il quotidiano descrive chi guida oggi il gruppo televisivo fondato da Silvio Berlusconi, spiegando che cosa sta facendo per rafforzare la televisione europea nell’era delle piattaforme globali, dove opera il gruppo e perché la sua strategia industriale sta cambiando gli equilibri del settore. L’attenzione è puntata sull’acquisizione della quota di controllo di ProSiebenSat.1 in Germania, sulle sinergie tra i diversi mercati e sulla visione di lungo periodo che punta a creare il più grande broadcaster privato paneuropeo, capace di integrare tv lineare e streaming.

In sintesi:

Pier Silvio Berlusconi viene ritratto dalla Börsen‑Zeitung come stratega della tv europea.

viene ritratto dalla come stratega della tv europea. MFE controlla il 75,6% di ProSiebenSat.1 , per un polo tv‑streaming paneuropeo.

controlla il 75,6% di , per un polo tv‑streaming paneuropeo. Ricavi 2025 intorno a 4 miliardi di euro, utile più che raddoppiato.

Espansione in nuovi mercati europei e modello di governance editoriale non interventista.

Come MFE sta costruendo un broadcaster paneuropeo integrato

La Börsen‑Zeitung definisce Pier Silvio Berlusconi un manager *«che si muove con pazienza e determinazione»*, capace di sviluppare un progetto industriale senza trionfalismi ma con coerenza strategica. Al centro c’è la convinzione che *«Berlusconi crede nel futuro della televisione»*, pur in un contesto dominato da piattaforme globali e consumo on demand.

Il passaggio chiave indicato dal quotidiano tedesco è l’acquisizione del 75,6% di ProSiebenSat.1, che avvicina MFE‑MediaForEurope all’obiettivo di un grande gruppo europeo della tv e dello streaming. A questa mossa si aggiunge un’espansione geografica mirata: il gruppo è oggi presente in Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria, base per un vero network paneuropeo.

I numeri confermano la strategia: nel 2025 MFE ha più che raddoppiato l’utile, portando i ricavi a circa 4 miliardi di euro. Sul piano operativo, Pier Silvio Berlusconi punta su tre leve: *acquisti centralizzati*, *integrazione di piattaforme e tecnologie*, *gestione unificata della raccolta pubblicitaria* in tutti i mercati. Nel radar compaiono nuovi Paesi, tra cui Paesi Bassi, Polonia e Francia, per consolidare la scala europea indispensabile nella competizione con i colossi globali dello streaming.

Leadership, governance editoriale e prossime mosse sul mercato europeo

Il profilo tracciato dalla Börsen‑Zeitung insiste anche sullo stile di comando di Pier Silvio Berlusconi. Il manager non interviene direttamente nei contenuti editoriali, ha aperto il gruppo a giornalisti anche di area progressista e mantiene una distanza operativa dall’arena politica, pur preservando relazioni istituzionali di alto livello.

Questa impostazione di governance mira a rafforzare la credibilità editoriale di MFE‑MediaForEurope in mercati regolati e sensibili al pluralismo, come Germania e futura Francia. Allo stesso tempo, la scelta di puntare su tv generalista e piattaforme proprietarie di streaming, integrate in un’unica architettura tecnologica e commerciale, delinea un modello ibrido che potrebbe diventare riferimento per altre media company europee alla ricerca di scala e sostenibilità.

FAQ

Chi è Pier Silvio Berlusconi nel gruppo MFE-MediaForEurope?

È l’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, responsabile della strategia industriale paneuropea e dell’integrazione tra televisione tradizionale e piattaforme di streaming proprietarie.

Perché l’acquisizione di ProSiebenSat.1 è considerata strategica?

Perché con il 75,6% di ProSiebenSat.1 MFE ottiene una posizione di controllo nel mercato tedesco, cardine per costruire un vero polo tv‑streaming europeo.

In quali Paesi è attualmente presente MFE-MediaForEurope?

È attualmente attiva in Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria, con piani di espansione verso altri mercati europei.

Quali sono i risultati economici più recenti di MFE?

Nel 2025 MFE ha più che raddoppiato l’utile e raggiunto circa 4 miliardi di euro di ricavi, rafforzando la sostenibilità della strategia paneuropea.

Quali fonti sono state utilizzate per questo articolo su Pier Silvio Berlusconi?

L’articolo deriva da un’elaborazione congiunta di contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.