Pechino Express settima tappa 2026 analisi completa e dati ascolto

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Pechino Express 2026, settima puntata: cosa è successo e come è andata

La settima puntata della 13ª edizione di Pechino Express 2026 è andata in onda ieri su Sky Uno/+1 e on demand, confermando il buon radicamento del format nel prime time pay.

Al centro dell’episodio, ambientato in varie città della Cina, le cinque coppie rimaste in gara, l’ingresso di una nuova formazione speciale e una serie di prove fisiche e psicologiche ad alta tensione.

In termini di ascolti, l’appuntamento ha registrato una Total Audience di 555.000 spettatori con il 2,6% di share, un lieve calo rispetto alla settimana precedente, ma con una tenuta molto stabile sul target del canale.

In sintesi:

Settima puntata in Cina con nuova coppia ospite e tappe ad alta difficoltà.

Ingresso in gara de “Le Zanzare” Costantino Della Gherardesca – Giulia Salemi .

– . Prove estreme: esame imperiale, “Sette Mostri” e missione parrucche.

Ascolti: 555.000 spettatori e 2,6% di share, dati in leggera flessione.

Nuove dinamiche di gioco, prove estreme e classifica della tappa

Nella settima tappa le cinque coppie ancora in corsa hanno accolto una sesta formazione: Costantino Della Gherardesca e Giulia Salemi, alias “Le Zanzare”.

Il loro ruolo era quello di coppia-malus: penalizzare tutte le squadre arrivate dopo di loro al primo traguardo intermedio.

Successivamente Giulia Salemi ha assunto il ruolo di “malus vivente” con la temuta Fariba Flag: i viaggiatori, prima di proseguire, dovevano telefonare a Fariba, già protagonista in una passata edizione. Chi raggiungeva il Libro Rosso con la bandiera perdeva una posizione.

Dopo la penalità inflitta da I Veloci Fiona May e Patrick Stevens a I Raccomandati (quattro ripetizioni della lunga scalinata sulle mura cittadine), la prima missione prevedeva il raggiungimento del Tempio di Confucio e un “esame imperiale”: memorizzare le nove province cinesi attraversate dal Fiume Giallo.

La corsa è poi proseguita verso Zhulong, dove la Fariba Flag è passata a Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, arrivate dopo “Le Zanzare”.

Dopo una notte presso famiglie locali in area rurale, la gara è ripartita alla volta di Xuchang con la famigerata prova dei “Sette Mostri”: alla ruota, i concorrenti hanno dovuto mangiare larve di baco da seta, ragni, cimici, sangue d’anatra, testicoli di maiale, spiedini di scorpione e testa d’anatra.

Al Libro Rosso sono arrivate per prime Le Dj, che hanno guadagnato una posizione e inflitto una dura penalità a I Rapper: percorrere per dieci volte un ponte prima di ripartire verso Xuchang.

Candelaria e Camila Solórzano, ultime e con la bandiera, hanno scontato sei minuti di penalità.

Nella successiva missione alla Hair and Wig Street, capitale mondiale delle parrucche, le coppie hanno dovuto riconoscere persone ritratte in foto ma camuffate con nuove acconciature; quindi la durissima scalinata di Dengfeng fino al Tappeto Rosso, dove Costantino ha proclamato la classifica: primo successo stagionale per I Rapper, seguiti da Le Albiceleste e Le Dj.

Dani e Tony hanno nominato per l’eliminazione Fiona May e Patrick Stevens, ma la Busta Nera ha decretato una tappa non eliminatoria, confermando in gara tutte e cinque le coppie in vista dell’ultima tappa cinese e dell’attesissimo passaggio in Giappone, terzo e ultimo Paese della rotta.

Andamento degli ascolti e cosa aspettarsi dalle prossime puntate

La settima puntata di Pechino Express 2026 conferma la sostanziale stabilità del format: 555.000 spettatori e 2,6% di share, in linea con i risultati più recenti.

L’andamento stagionale mostra un calo fisiologico dopo l’esordio molto forte, seguito da una progressiva assestazione sopra il mezzo milione di spettatori, soglia significativa per un prodotto pay.

L’episodio precedente aveva totalizzato 559.000 spettatori (2,6%), mentre le prime puntate avevano oscillato tra i 426.000 e i 752.000 spettatori. La costanza del 2,6% di share nelle ultime quattro puntate indica un pubblico fedele, attratto tanto dal viaggio quanto dalle dinamiche di gioco.

L’ingresso del Giappone come ultimo Paese, l’avvicinarsi della finale e l’uso di penalità “spettacolari” come la Fariba Flag lasciano prevedere un ulteriore interesse, soprattutto sulle piattaforme on demand e nelle conversazioni social.

FAQ

Quando è andata in onda la settima puntata di Pechino Express 2026?

La settima puntata è andata in onda il 24 aprile 2026 in prima serata su Sky Uno e canali collegati.

Quanti spettatori ha registrato la settima puntata di Pechino Express 2026?

La settima puntata ha registrato una Total Audience di 555.000 spettatori, corrispondente a uno share medio pari al 2,6%.

Chi ha vinto la settima tappa di Pechino Express 2026?

La settima tappa è stata vinta da I Rapper, che hanno conquistato il loro primo successo stagionale davanti a Le Albiceleste.

Le penalità con la Fariba Flag influenzano la classifica della puntata?

Sì, le coppie che giungono al Libro Rosso con la Fariba Flag subiscono lo slittamento di una posizione in classifica ufficiale.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati su Pechino Express 2026?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.