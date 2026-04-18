Home / NEWS / Meteo Italia tra caldo anomalo e svolta improvvisa: picchi di 28 gradi e rapido ritorno dell’instabilità

Italia verso la fine dell’anticipo d’estate: cosa cambia e quando

L’ondata di caldo anomalo che sta interessando l’Italia, con valori fino a 10°C oltre la media di aprile, è destinata a terminare. Secondo le analisi di 3B Meteo, l’ingresso di aria più fresca dall’Europa nord-orientale modificherà il quadro meteo nei prossimi giorni. Il clima quasi estivo di queste ore, con massime fino a 27-28°C soprattutto tra Toscana e Lazio, lascerà spazio a un graduale calo termico e a una maggiore instabilità atmosferica a scala nazionale. Il fenomeno riguarda l’intero Paese, ma con differenze tra Nord, Centro e Sud, e si inserisce in un contesto di primavera sempre più segnata da estremi termici e rapidi cambi di scenario.

In sintesi:

Caldo anomalo fino a 10°C oltre la media di aprile su gran parte d’Italia.

Picchi fino a 27-28°C nelle aree interne del Centro, soprattutto Toscana e Lazio.

Aria più fresca dall’Europa nord-orientale porterà calo termico e instabilità.

Scenario primaverile dinamico, con fine graduale dell’anticipo d’estate.

La giornata di sabato si presenta ancora stabile e in prevalenza soleggiata, ma rappresenta il passaggio verso un cambiamento di quadro. Al Nord prevalgono cieli sereni, con qualche addensamento al mattino su alto Piemonte e Prealpi lombarde e modesti cumuli pomeridiani sui rilievi. Al Centro dominano le ampie schiarite, con sottili velature sul versante tirrenico nelle prime ore e nubi in sviluppo lungo l’Appennino nel pomeriggio.

Al Sud il sole resta prevalente e il tempo si mantiene stabile anche sulla Sardegna, confermando un quadro ancora tardo-primaverile. Le temperature restano decisamente elevate per il periodo: nelle zone interne del Centro, in particolare tra Toscana e Lazio, si possono raggiungere punte di 27-28°C, mentre al Nord le massime toccano diffusamente i 25-26°C.

Questi valori, superiori alle medie stagionali, costituiscono un’anomalia termica marcata che anticipa condizioni tipiche di fine maggio-inizio giugno, pur in un contesto ancora soggetto a rapidi cambiamenti.

Perché l’aria fresca del Nord-Est europeo cambierà il meteo italiano

L’elemento chiave delle prossime ore è l’afflusso di aria più fresca dall’Europa nord-orientale, che andrà progressivamente a scalzare la massa d’aria calda responsabile dell’anticipo d’estate. Questo tipo di configurazione, tipica delle mezze stagioni, favorisce un aumento dell’instabilità, con maggiore probabilità di annuvolamenti, locali rovesci e un ridimensionamento delle temperature.

La transizione non avverrà in modo brusco, ma attraverso un calo termico graduale che riporterà i valori più vicini alle medie di aprile. Le zone interne del Centro, oggi al top del caldo anomalo, saranno tra le prime a percepire la diminuzione, seguite dalle pianure del Nord. Il Mediterraneo centrale resta comunque un’area sensibile agli scambi di massa d’aria, con possibili nuovi rimbalzi termici nel corso della primavera.

Prospettive e impatti: come prepararsi ai prossimi cambi di scenario

Il rapido passaggio da condizioni quasi estive a un regime più instabile conferma la tendenza a una primavera altamente dinamica, con effetti concreti sulla gestione di agricoltura, turismo e salute pubblica. Gli agricoltori devono considerare il rischio di stress termico per le colture già in fase avanzata di sviluppo, mentre il settore turistico beneficia del caldo anticipato ma deve fare i conti con possibili peggioramenti a breve termine.

Per i cittadini, la chiave è adattarsi a sbalzi termici ravvicinati, evitando di adeguare troppo presto abitudini e abbigliamento a un’estate che, per ora, resta solo anticipata. Le prossime emissioni modellistiche confermeranno l’intensità e la durata del raffreddamento, delineando se si tratterà di una breve parentesi o dell’inizio di una fase più tipicamente primaverile.

FAQ

Quando finirà il caldo anomalo di aprile in Italia?

Il caldo anomalo terminerà progressivamente nei prossimi giorni, con un calo termico graduale legato all’ingresso di aria più fresca nord-orientale.

Quali regioni registrano le temperature più alte in questo anticipo d’estate?

Le temperature più elevate si registrano nelle zone interne del Centro, in particolare tra Toscana e Lazio, con picchi fino a 27-28°C.

Che differenza ci sarà tra Nord, Centro e Sud con l’arrivo dell’aria fresca?

L’aria fresca ridurrà prima le temperature al Nord e nelle regioni centrali interne, mentre il Sud potrà mantenere valori leggermente più miti più a lungo.

Questo episodio di caldo anomalo è normale per il mese di aprile?

Sì, ma solo in parte: episodi caldi esistono da sempre, tuttavia l’intensità attuale (fino a +10°C) è statisticamente anomala.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per queste informazioni meteo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.