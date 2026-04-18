Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona protagonista alla Marche Tattoo Convention con oltre 220 artisti

Marche Tattoo Convention 2026, Colli del Tronto capitale internazionale del tatuaggio

La Marche Tattoo Convention porta fino a domenica 19, al Padiglione Raffaello dell’Hotel Casale di Colli del Tronto, oltre 220 tatuatori da tutto il mondo.

Guidata da Oriana Simonetti per Oriana Grandi Eventi, la quarta edizione trasforma il territorio ascolano in un polo internazionale dell’arte su pelle.

Special guest dell’edizione è Fabrizio Corona, ospite dei “Tattoo Contest” che premiano, in tempo reale, i migliori lavori realizzati in fiera.

In sintesi:

Oltre 220 tatuatori internazionali al Padiglione Raffaello di Colli del Tronto

Special guest Fabrizio Corona ai “Tattoo Contest” della Marche Tattoo Convention

ai “Tattoo Contest” della Marche Tattoo Convention Programma con braccio di ferro, raduno cosplay, musica e closing party

Evento strategico per turismo, indotto locale e visibilità delle Marche

Programma, ospiti e ricadute per il territorio ascolano

La Marche Tattoo Convention propone una line-up artistica di profilo internazionale, con tatuatori come Alex Bruz, Laura Egea, Raul de la O e i fratelli Trimarchi, affiancati da numerosi vincitori di premi “Best in Show” nelle maggiori convention europee.

L’arrivo di Fabrizio Corona ha catalizzato l’attenzione del pubblico: l’ex fotografo dei vip ha visitato gli stand nel pomeriggio, prima dei “Tattoo Contest”, momento centrale della manifestazione, in cui vengono valutati solo i lavori eseguiti durante la giornata, garantendo qualità e trasparenza.

Il sabato entra nel vivo con il campionato di braccio di ferro dei Lupi Marchigiani e il raduno cosplay, arricchito da spettacoli, animazione e musica itinerante. Nel tardo pomeriggio tornano i contest dedicati alle diverse categorie di tatuaggio, dalle black&grey alle full color.

Domenica è dedicata al gran finale: ultime sfide, premiazioni “Best in Show” e Gran Galà Cosplay, con in giuria creator e performer noti come Sonny Cosplayy e Anna Hime.

La manifestazione è pensata come esperienza immersiva: area street food, birre artigianali e festa della birra, già attiva dalla sera precedente, costruiscono un format accessibile a famiglie, curiosi e appassionati, non solo agli addetti ai lavori.

Per il territorio di Ascoli Piceno l’evento rappresenta un volano turistico: aumenta le presenze alberghiere, valorizza la filiera dell’ospitalità e consolida le Marche come palcoscenico stabile per eventi di cultura urbana e spettacolo dal vivo.

Marche laboratorio permanente di arte urbana e turismo esperienziale

La crescita della Marche Tattoo Convention conferma le Marche come laboratorio di turismo esperienziale legato alle subculture creative, dall’arte del tatuaggio al mondo cosplay.

L’integrazione tra fiera specializzata, intrattenimento, musica e street food crea un modello replicabile in altre località, con importanti ricadute su brand territoriale e destagionalizzazione dei flussi turistici.

Per organizzatori e istituzioni locali, l’obiettivo delle prossime edizioni sarà ampliare il dialogo con scuole d’arte, accademie e operatori turistici, trasformando Colli del Tronto in una tappa fissa del calendario europeo delle convention di tatuaggio.

FAQ

Quando si svolge la Marche Tattoo Convention a Colli del Tronto?

La convention si svolge fino a domenica 19, con attività continuative da mattina a sera presso il Padiglione Raffaello dell’Hotel Casale.

Quanti tatuatori partecipano alla Marche Tattoo Convention 2026?

Partecipano oltre 220 tatuatori provenienti da tutto il mondo, inclusi artisti pluripremiati nelle maggiori convention europee del settore.

Serve prenotazione per farsi tatuare durante la convention?

È consigliabile contattare in anticipo gli artisti per bloccare la sessione, ma molti tatuatori accettano anche prenotazioni e lavori direttamente in fiera.

La Marche Tattoo Convention è adatta anche alle famiglie?

Sì, l’evento offre area street food, birre artigianali, musica, cosplay e spazi aperti, risultando fruibile anche da famiglie e visitatori non specialisti.

Quali sono le principali fonti utilizzate per questo articolo?

L’articolo è stato elaborato sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.