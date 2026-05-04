Home / SPETTACOLI & CINEMA / Met Gala travolto da proteste per maxi donazione Bezos, vip disertano

Met Gala 2026, il “gala dei Bezos” tra glamour e polemiche

Il Met Gala 2026, in programma stanotte al Metropolitan Museum of Art di New York, è al centro di un acceso dibattito. Al centro delle polemiche ci sono Jeff Bezos e la moglie Lauren Sanchez, accusati di aver versato circa 10 milioni di dollari per ottenere un ruolo di primo piano nella serata accanto ad Anna Wintour.

Il tema di quest’anno è il dress code “Fashion is Art”, con circa 450 ospiti attesi.

La scelta di affidare la presidenza di fatto alla coppia Bezos-Sanchez ha però innescato boicottaggi, forfait eccellenti e proteste dentro e fuori il museo, alimentando un caso politico-mediatico mentre il red carpet deve ancora iniziare.

In sintesi:

Jeff Bezos e Lauren Sanchez avrebbero finanziato il Met Gala con 10 milioni di dollari.

Forfait di star come Zendaya, Tom Holland, Bella Hadid e Meryl Streep.

Scoperte centinaia di bottiglie di urina nascoste nelle gallerie del Met.

Poster e azioni di protesta contro Bezos tappezzano Upper East Side e Fifth Avenue.

Forfait delle star, proteste e strategia di immagine dei Bezos

Il cosiddetto “gala dei Bezos” registra defezioni simboliche: secondo indiscrezioni, non sfileranno Zendaya con il marito Tom Holland, la top model Bella Hadid e perfino Meryl Streep, già icona sullo schermo con il personaggio di Miranda Priestly, spesso letto come alter ego di Anna Wintour.

Assente anche il sindaco di New York Mamdani, presenza dal forte valore istituzionale. In forse Lady Gaga, mentre hanno confermato Rihanna con A$AP Rocky, le sorelle Jenner, Donatella Versace, Anne Hathaway, Jacob Elordi, Jenna Ortega, Emma Stone ed Elle Fanning.

Tra le veterane spiccano Blake Lively e Kim Kardashian, già al centro di polemiche per l’abito di Marilyn Monroe. Quest’anno Kim potrebbe comparire al Met con Lewis Hamilton, ulteriore incrocio fra cultura pop e potere economico.

Le proteste si sono fatte tangibili: lo staff del Met avrebbe rinvenuto centinaia di bottiglie di urina nascoste vicino a importanti opere, gesto clamoroso che pone interrogativi sulla sicurezza museale.

L’Upper East Side e la Fifth Avenue sono tappezzate di poster contro i Bezos, mentre gruppi di attivisti contestano la crescente influenza dei colossi tech nella cultura. «Penso che Lauren sarà una risorsa meravigliosa per il museo e per l’evento… sono molto grata per la sua incredibile generosità», ha dichiarato Anna Wintour per ridimensionare le critiche.

Lauren Sanchez, in un John Galliano vintage del 1995, ha rivendicato il legame tra moda, arte e innovazione tessile, ricordando il sostegno del Bezos Earth Fund con uno stanziamento annunciato di 34 milioni di dollari per materiali sostenibili.

Moda, potere e narrativa: il Met come specchio del nostro tempo

La serata di New York appare come un cortocircuito fra fiction e realtà: nel sequel de “Il diavolo veste Prada” un “tech bro” tenta di comprare la rivista Runway per celebrare la compagna, dinamica che riecheggia il caso reale della copertina di Vogue dedicata a Lauren Sanchez, ultima firmata da Anna Wintour prima del passaggio di testimone a Chloé Malle.

Per alcuni è stato un passo falso editoriale, per altri un adeguamento alle nuove élite economiche. In ogni caso il Met Gala 2026 segna uno spartiacque: non solo passerella di alta moda, ma palcoscenico di un confronto serrato su potere, filantropia e legittimazione culturale dei giganti tecnologici. Le prossime ore diranno se prevarrà il racconto glamour o quello politico, ma il dato è già chiaro: la costruzione dell’immagine pubblica dei Bezos è ormai parte integrante del sistema moda globale.

FAQ

Perché la partecipazione di Jeff Bezos al Met Gala è contestata?

La partecipazione è contestata perché Jeff Bezos e Lauren Sanchez avrebbero versato circa 10 milioni di dollari, ottenendo una posizione centrale in un evento simbolo della cultura globale.

Qual è il tema ufficiale del Met Gala 2026?

Il tema ufficiale del Met Gala 2026 è il dress code “Fashion is Art”, che invita designer e ospiti a trattare l’abito come opera artistica.

Chi sono le principali star che hanno confermato la presenza al Met Gala?

Hanno confermato Rihanna con A$AP Rocky, le sorelle Jenner, Donatella Versace, Anne Hathaway, Jacob Elordi, Jenna Ortega, Emma Stone ed Elle Fanning.

Quali azioni di protesta sono state registrate al Met di New York?

Sono state segnalate centinaia di bottiglie di urina nascoste nelle gallerie del Met e numerosi poster critici affissi su Upper East Side e Fifth Avenue.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sul Met Gala 2026?

L’articolo deriva da una elaborazione delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.