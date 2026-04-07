Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elisabetta Gregoraci incanta a Monte Carlo e offusca Alice Campello

Monte-Carlo Masters, il look di Elisabetta Gregoraci accende il dibattito

Chi sono le protagoniste? Elisabetta Gregoraci e Alice Campello. Cosa è successo? I loro look hanno catalizzato l’attenzione durante i Rolex Monte-Carlo Masters, appuntamento di tennis e mondanità tra i più osservati dal fashion system. Dove? Nel contesto esclusivo del Country Club affacciato sul mare di Monte-Carlo. Quando? Nella settimana del prestigioso torneo monegasco. Perché fa notizia? Perché l’outfit total white, con reggiseno a vista, scelto da Gregoraci rompe il codice non scritto dell’eleganza “tennis chic”, mentre la sobrietà di Campello rappresenta l’alternativa discreta che molti considerano più in linea con l’ambiente.

In sintesi:

Elisabetta Gregoraci sceglie un total white strutturato sul reggiseno a vista.

Il contesto dei Rolex Monte-Carlo richiede eleganza rilassata ma rigorosa.

Alice Campello opta per uno stile composto e meno esibito.

Si riapre il confronto tra sensualità esplicita ed eleganza trattenuta.

Il total white di Gregoraci tra tennis chic e provocazione controllata

Nel parterre dei Rolex Monte-Carlo Masters, dove ospitality vista mare e lounge riservate definiscono un’estetica precisa, il look di Elisabetta Gregoraci si colloca sul crinale tra coerenza e rottura. Il bianco assoluto è una scelta tradizionalmente vincente in contesti legati al tennis: luminoso, fotografico, associato a pulizia formale.

A spostare l’equilibrio è la costruzione dell’outfit. Il reggiseno a triangolo, indossato dichiaratamente a vista, diventa il perno visivo dell’intero insieme. La camicia smanicata, lasciata completamente aperta, non ha funzione coprente ma scenografica: incornicia il corpo, introduce movimento, accentua la centralità del bustier.

I pantaloni bianchi dal taglio dritto, leggermente cropped, con cintura nera a contrasto, riportano l’insieme in un territorio più classico, così come le décolleté nere lucide a punta, che richiamano un registro quasi business-chic. Gli accessori restano volutamente ridotti: bracciali sottili, tocchi dorati, nessuna borsa protagonista. Una scelta che conferma la volontà di concentrare lo sguardo sulla parte superiore del look, trasformando la sensualità in dichiarazione estetica consapevole.

Alice Campello e l’eleganza che abbassa il volume mediatico

Accanto a Gregoraci, la presenza di Alice Campello – senza il marito Álvaro Morata – delinea un controcampo stilistico significativo. Campello resta fedele alla sua cifra: immagine pulita, curata, lontana dal desiderio esplicito di dominare la scena. Anche senza dettagli minuziosi del suo outfit, emerge un approccio quasi antitetico.

Dove Elisabetta Gregoraci costruisce un’immagine forte e immediata, Campello sceglie una presenza visiva più bassa, che dialoga con il codice tradizionale del tennis d’élite: sobrietà, linee essenziali, colori misurati. Non è assenza di stile, ma controllo strategico dell’esposizione.

La contrapposizione tra le due figure – stessa cornice, linguaggi differenti – evidenzia come i grandi eventi sportivi d’élite siano diventati piattaforme di posizionamento d’immagine. A Monte-Carlo, la moda non è solo estetica, ma racconto identitario: chi sceglie l’overexposure e chi, al contrario, capitalizza sulla discrezione.

Il messaggio dei look a Monte-Carlo e le tendenze future

La giornata monegasca suggerisce una linea di frattura sempre più evidente: da un lato la sensualità esplicita, interpretata da Elisabetta Gregoraci con il reggiseno a vista in chiave lusso-relax; dall’altro l’eleganza contenuta di Alice Campello, più vicina al concetto tradizionale di “tennis elegance”.

Per gli osservatori di moda e immagine digitale, Monte-Carlo conferma che i grandi tornei stanno diventando termometro di tendenza: il dress code non è scritto, ma viene continuamente ridefinito dalle celebrity. La prossima stagione dirà se prevarrà l’estetica della sottrazione o quella della dichiarazione.

FAQ

Come definire il dress code dei Rolex Monte-Carlo Masters?

Il dress code è tendenzialmente elegante, rilassato ma rigoroso: predilige colori chiari, linee pulite e sensualità mai eccessivamente esibita negli spazi hospitality.

Il reggiseno a vista di Elisabetta Gregoraci è adatto a Monte-Carlo?

Sì, formalmente è accettabile, ma si colloca in una zona di confine: è una scelta forte che divide tra modernità e tradizione.

Perché la scelta di Alice Campello è considerata più discreta?

Perché privilegia un’eleganza composta, senza elementi volutamente provocatori, in linea con lo stile sobrio tipico dei tornei di tennis d’élite.

Cosa indossare per ispirarsi al tennis chic senza esagerare?

È consigliabile optare per bianco o neutri, camicia o blazer leggeri, pantaloni dal taglio pulito, accessori minimali e scarpe eleganti ma non appariscenti.

Qual è la fonte delle informazioni su questo evento monegasco?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.