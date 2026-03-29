Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier sorprende Domenica In con bacio e abbraccio a Mammucari

Teo Mammucari torna a Domenica In e si ricongiunge con Mara Venier

Teo Mammucari è tornato oggi, 29 marzo, a Domenica In accanto alla conduttrice Mara Venier, dopo le tensioni esplose due settimane fa in diretta Rai.

Il rientro è avvenuto dagli studi di Rai 1 a Roma, durante una puntata in gran parte dedicata al ricordo di Gino Paoli.

La riconciliazione si è manifestata con baci, abbracci e un ruolo centrale affidato a Mammucari nella chiusura della prima parte della trasmissione.

Il clima disteso e la valorizzazione del co-conduttore confermano la volontà del programma di archiviare lo scontro pubblico e ristabilire un’intesa professionale stabile davanti al pubblico televisivo domenicale di Rai 1.

In sintesi:

Ritorno di Teo Mammucari a Domenica In dopo la lite con Mara Venier .

a Domenica In dopo la lite con . Bacio reciproco in diretta e abbracci per suggellare la pace in studio.

Mammucari protagonista nella chiusura del blocco dedicato a Gino Paoli .

. Esibizione su Una lunga storia d’amore e applauso convinto della conduttrice.

Dallo scontro in diretta alla gestione della riconciliazione Rai

Lo scontro era esploso due settimane fa, sempre a Domenica In, quando Teo Mammucari aveva interrotto l’intervista al comico Peppe Iodice, criticando il film Mi batte il corazon.

Pochi minuti dopo, Mammucari era intervenuto anche nel saluto al cameraman Marco, in uscita dalla Rai dopo 38 anni di lavoro, sovrapponendosi al momento celebrativo.

La reazione di Mara Venier, in piena diretta, era stata durissima: *“Sei un pi**a, non capisci i momenti”*, con tanto di strappo del cartello di Mammucari che recitava *“Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”*.

Quel passaggio aveva alimentato l’ipotesi di un addio definitivo del co-conduttore. Il ritorno di oggi, invece, mostra una strategia editoriale Rai orientata alla pacificazione pubblica: gli screzi vengono ricomposti davanti alle telecamere, preservando l’immagine di uno show coeso e capace di autocorreggersi senza fughe di scena.

Il ruolo centrale di Mammucari nel tributo a Gino Paoli

La vera cartina di tornasole della riconciliazione è il peso assegnato oggi a Teo Mammucari nel ricordo di Gino Paoli.

La prima parte di Domenica In è stata interamente dedicata al cantautore, con diversi ospiti che lo hanno conosciuto e omaggiato, tra cui la cantante Malika Ayane.

Proprio a Mammucari è stata affidata l’emozionante chiusura del blocco: il co-conduttore si è esibito sulle note di Una lunga storia d’amore, brano simbolo del repertorio di Paoli, mostrando una dimensione più intima rispetto al consueto registro comico.

Al termine dell’esibizione, Mara Venier ha commentato con un semplice ma significativo *“Bravo!”*, accompagnato da un nuovo abbraccio e da un altro bacio amichevole sulla guancia.

Il gesto, enfatizzato dalla regia Rai con primi piani, sancisce di fatto la chiusura formale del caso e rilancia la coppia televisiva in chiave armonica, elemento decisivo per mantenere fidelizzato il pubblico domenicale e l’esposizione su Google Discover e social.

FAQ

Cosa era successo tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In?

Il contrasto era nato da un’interruzione polemica di Mammucari durante un’intervista e dal suo intervento fuori luogo nel saluto al cameraman Marco, provocando l’ira in diretta di Mara Venier.

Perché il ritorno di Teo Mammucari è rilevante per Domenica In?

Il rientro stabilizza l’equilibrio del cast, rassicura il pubblico affezionato e tutela l’immagine di Rai 1, evitando un’uscita traumatica del co-conduttore.

Come è stata mostrata la pace tra Mara Venier e Mammucari in trasmissione?

La riconciliazione è stata resa evidente da baci, abbraccio in studio, complimenti pubblici di Venier e affidamento a Mammucari della chiusura emotiva del blocco dedicato a Gino Paoli.

Che ruolo ha avuto Gino Paoli nella puntata di Domenica In?

La puntata ha dedicato la prima parte al ricordo di Gino Paoli, con testimonianze di artisti come Malika Ayane e una chiusura musicale affidata a Mammucari su Una lunga storia d’amore.

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