Home / EVENTI / Biennale di Venezia apre tra tensioni diplomatiche per la Russia e inatteso ritiro ufficiale dell’Iran

Biennale di Venezia tra arte globale, tensioni politiche e proteste annunciate

La Biennale d’Arte di Venezia 2026 apre oggi con la pre-apertura e debutta ufficialmente sabato, in Laguna. Curata su progetto della compianta Koyo Kouoh (scomparsa nel maggio 2025), la mostra riunisce 110 tra artisti, artiste, duo e collettivi, con 99 padiglioni nazionali coinvolti.

Al centro dell’attenzione il padiglione Italia, con l’artista Chiara Camoni, e il padiglione della Santa Sede, curato dal cardinale portoghese Josè Tolentino de Mendosa, che ospiterà, tra gli altri, Brian Eno e Patty Smith.

L’edizione nasce però tra esclusioni, nuove adesioni e forti controversie su Russia e Israele, mentre gruppi internazionali preparano proteste mirate nelle giornate inaugurali.

In sintesi:

110 partecipanti e 99 padiglioni nazionali alla Biennale d’Arte di Venezia 2026.

Padiglioni Italia e Santa Sede al centro dell’attenzione internazionale.

Esclusioni, dimissioni della giuria e caso Russia accendono lo scontro politico.

Proteste annunciate, incluse azioni del collettivo russo dissidente Pussy Riot.

La nuova edizione della Biennale di Venezia si presenta come una delle più politicamente sensibili degli ultimi anni. Oltre alle 99 partecipazioni nazionali, si registrano le rinunce dell’Iran e la presenza ridotta della Finlandia, che invierà soltanto funzionari alla cerimonia di apertura.

Al contrario, la Repubblica della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles hanno formalizzato all’ultimo momento la loro adesione, portando a quota 100 i Paesi rappresentati.

Il titolo della mostra centrale, “In Minor Keys”, riflette il progetto curatoriale di Koyo Kouoh, orientato a ricostruire una geografia relazionale fondata sull’incontro e sulle narrazioni laterali, lontane dalle retoriche dominanti.

Accanto al programma ufficiale, si preannuncia un fronte di protesta strutturato: già da mercoledì sono attese manifestazioni, mentre per venerdì 8 è stata convocata una mobilitazione anti-Israele.

Il collettivo femminista russo Pussy Riot, bandito in Russia, ha annunciato “azioni massicce” in sostegno degli artisti russi dissidenti, trasformando la Laguna in un terreno di confronto tra soft power culturale, dissenso politico e rivendicazioni dei diritti umani.

Il caso Russia e la giuria dimissionaria ridisegnano gli equilibri della Biennale

Il nodo più delicato riguarda il padiglione della Federazione Russa. Il Ministero della Cultura italiano ha inviato ispettori a Venezia per verificare le ragioni della mancata formale partecipazione della Russia alla Biennale e l’assenza di documentazione ufficiale di adesione.

Gli ispettori, rimasti in Laguna per due giorni, hanno incontrato i legali della Biennale e analizzato la scelta dell’ente, guidato da Pietrangelo Buttafuoco, di riaprire comunque le porte al padiglione russo.

La relazione conclusiva ha certificato una soluzione ibrida: il padiglione russo resterà chiuso al pubblico, ma potrà ospitare eventi performativi privati, visibili solo dall’esterno come attraverso una “vetrina opaca”.

La gestione del dossier Russia, insieme al contenzioso su Israele, ha inasprito il clima interno alla Biennale.

La giuria internazionale si è dimessa in blocco, contestando la gestione politica dei due dossier e la pressione esercitata sull’istituzione.

Nel frattempo, è arrivata la decisione più pesante: Russia e Israele sono stati esclusi dai premi ufficiali, con la motivazione delle accuse di crimini contro l’umanità rivolte ai rispettivi governi.

Si tratta di una scelta che segna un precedente: due Paesi con tradizioni artistiche consolidate vengono di fatto confinati ai margini simbolici della manifestazione.

Il rischio, sottolineato da più osservatori, è che la Biennale smetta di essere spazio di confronto aperto per trasformarsi in un dispositivo di selezione morale, in cui l’arte viene filtrata alla luce di giudizi politici e geopolitici.

Una dinamica che solleva interrogativi profondi sul ruolo delle grandi rassegne culturali in tempo di guerra e crisi internazionale.

Una Biennale laboratorio di diplomazia culturale e conflitto globale

L’edizione 2026 della Biennale d’Arte di Venezia si configura come un laboratorio di diplomazia culturale sotto pressione.

La coesistenza di padiglioni fortemente simbolici, come quelli di Italia e Santa Sede, e di spazi controversi come il padiglione russo chiuso al pubblico, riflette un sistema internazionale frammentato.

Nelle prossime settimane sarà decisivo osservare come artisti, curatori e istituzioni useranno il perimetro della mostra per costruire narrazioni alternative ai linguaggi ufficiali della politica.

La capacità della Biennale di difendere l’autonomia dell’arte, pur riconoscendo la centralità dei diritti umani, determinerà la sua credibilità futura su scala globale.

FAQ

Quando apre ufficialmente la Biennale d’Arte di Venezia 2026?

L’apertura ufficiale avviene sabato, dopo la pre-apertura di oggi, con padiglioni e mostra centrale accessibili al pubblico.

Chi cura il padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2026?

Il padiglione Italia presenta il lavoro dell’artista Chiara Camoni, selezionata per rappresentare la ricerca italiana nell’edizione 2026.

Perché il padiglione della Russia resta chiuso al pubblico?

Il padiglione russo resta chiuso perché la Federazione non ha completato la procedura formale di partecipazione prevista dalla Biennale.

Che tipo di proteste sono previste durante la Biennale 2026?

Sono previste manifestazioni anti-Israele, proteste politiche diffuse e “azioni massicce” annunciate dal collettivo russo dissidente Pussy Riot.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla Biennale di Venezia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.