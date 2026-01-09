Mercosur, Sardone sui trattori a Milano: agricoltori infuriati, accusano la Lega di slogan senza soluzioni

Proteste a milano e presenza di sardone

A Milano la mobilitazione degli agricoltori porta i trattori in piazza e accende il dibattito politico. Sul palco sale l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che rivendica il voto contrario all’accordo Mercosur in sede europea. L’intervento ottiene alcuni applausi, segnando la presenza del partito nel fronte delle proteste.

L’apparizione di Sardone avviene tra mezzi agricoli e striscioni, in un contesto di forte tensione per i costi di produzione e la concorrenza estera. La partecipazione politica sottolinea il tentativo di intercettare il malcontento delle categorie colpite.

La piazza milanese, simbolica per visibilità e numeri, diventa teatro di una contestazione che intreccia dossier commerciali e decisioni nazionali, con i trattori a fare da sfondo alla richiesta di scelte concrete.

Critiche degli agricoltori al governo

Dal presidio emerge la richiesta di coerenza rivolta all’esecutivo. Gabriele Ponzano, portavoce degli agricoltori autonomi, contesta la linea comunicativa e chiede decisioni formali in sede nazionale. “Dire no a Bruxelles non basta”, il messaggio alla Lega e ai partiti di maggioranza, sollecitando atti immediati contro l’intesa Mercosur.

Il riferimento a Palazzo Chigi è diretto: la responsabilità politica, sostengono i manifestanti, è ora del governo italiano, chiamato a tradurre i proclami in delibere e posizioni ufficiali nei consessi europei.

Le proteste invocano misure verificabili, dal mandato negoziale alla tutela del mercato interno, per evitare che la narrativa anti-accordo resti solo slogan senza effetti sulla filiera.

FAQ

Chi ha contestato il governo durante la protesta?

Gabriele Ponzano , rappresentante degli agricoltori autonomi.

, rappresentante degli agricoltori autonomi. Qual è la richiesta principale degli agricoltori?

Trasformare il “no” politico in atti ufficiali del governo.

Trasformare il “no” politico in atti ufficiali del governo. Quale partito è stato chiamato in causa?

La Lega , pur avendo votato contro in Europa.

La , pur avendo votato contro in Europa. Qual è il contesto della contestazione?

La mobilitazione dei trattori a Milano .

La mobilitazione dei trattori a . Perché non basta il voto contrario in Europa?

Serve una posizione formale dell’Italia nei passaggi decisionali.

Serve una posizione formale dell’Italia nei passaggi decisionali. Quale accordo è al centro delle critiche?

L’intesa commerciale Mercosur.

Mercosur e richieste di posizione italiana

Gli agricoltori chiedono che l’Italia formalizzi un indirizzo netto sul Mercosur, con atti chiari e immediatamente verificabili. Sollecitano un mandato esplicito che orienti la rappresentanza italiana nei Consigli europei e nelle riunioni tecniche, evitando ambiguità tra dichiarazioni e voto nei tavoli UE.

La richiesta è di fissare per iscritto il “no” all’intesa, indicando i punti critici su concorrenza, standard e controlli, e impegnando i ministeri competenti a una linea coerente. In piazza si insiste su una nota ufficiale di Palazzo Chigi che guidi la posizione dell’esecutivo.

I manifestanti domandano strumenti di tutela del mercato interno in caso di avanzamento del dossier: clausole di salvaguardia, tracciabilità stringente, controlli doganali rafforzati. Per loro non bastano i segnali politici: serve una presa di posizione giuridicamente vincolante nelle sedi europee.

