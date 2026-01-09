Jacques Moretti arrestato, svolta shock nella strage di Crans-Montana: il mistero del Constellation si infittisce

Svolta nell’inchiesta e arresto

Jacques Moretti, proprietario del “Le Constellation” a Crans-Montana, è stato posto in stato di fermo al termine di un interrogatorio durato oltre sei ore e mezza davanti ai magistrati di Sion. La misura è stata disposta per rischio di fuga, segnando un cambio di rotta rispetto ai primi giorni quando non erano state applicate restrizioni. Il provvedimento arriva dopo una rivalutazione del quadro probatorio maturato nelle ultime settimane.

Secondo gli inquirenti, Moretti è ritenuto corresponsabile, insieme alla moglie Jessica, dell’incendio di Capodanno che ha devastato il locale e causato almeno quaranta vittime e centinaia di feriti, tra cui sei cittadini italiani. La co-titolare resta a piede libero, ma risulta indagata.

I coniugi si sono presentati a piedi in procura nel Canton Vallese, assistiti da tre legali, senza rilasciare dichiarazioni all’ingresso né durante la giornata. Solo al termine dell’audizione è giunta la decisione di arrestare Moretti, interpretata da fonti giudiziarie come l’esito di un aggiornamento sostanziale delle evidenze raccolte nell’inchiesta.

Le accuse e lo stato delle indagini

Jacques Moretti è indagato per omicidio colposo, incendio colposo con qualificazioni aggravanti e lesioni personali colpose; per lui è scattata la custodia per pericolo di fuga dopo il primo interrogatorio formale. La co-titolare Jessica Moretti resta indagata a piede libero per gli stessi reati, con posizioni valutate separatamente dalla procura di Sion. Gli inquirenti stanno consolidando la catena causale tra gestione del “Le Constellation”, misure di sicurezza adottate e sviluppo del rogo nella notte di Capodanno.

La procura del Canton Vallese lavora su verifiche tecniche, testimonianze dei sopravvissuti e documentazione amministrativa del locale, per delineare eventuali violazioni regolamentari e responsabilità operative. L’orientamento restrittivo adottato per Moretti riflette una rivalutazione del quadro probatorio maturata nelle ultime settimane.

Parallelamente, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e incendio in relazione alle vittime italiane, con coordinamento previsto con le autorità svizzere. L’ambasciatore italiano in Svizzera incontrerà i vertici del Vallese per aggiornamenti sul procedimento, mentre proseguono acquisizioni e perizie per definire responsabilità, nessi causali e profili di colpa.

FAQ

  • Chi è stato arrestato? Il proprietario del “Le Constellation”, Jacques Moretti.
  • Quali sono le accuse principali? Omicidio colposo, incendio colposo aggravato e lesioni personali colpose.
  • La moglie è indagata? Sì, Jessica Moretti è indagata a piede libero per gli stessi reati.
  • Perché è scattato il fermo? Per pericolo di fuga a seguito della rivalutazione delle prove.
  • Chi coordina le indagini? La procura di Sion guida l’inchiesta, con un fascicolo parallelo aperto dalla Procura di Roma.
  • Quali sono i prossimi passi? Perizie tecniche, raccolta testimonianze, verifica delle misure di sicurezza e incontri istituzionali tra autorità svizzere e italiane.

Reazioni, vittime e prossimi passi

All’uscita dalla procura di Sion, Jessica Moretti ha espresso dolore per le vittime e vicinanza ai feriti, definendo quanto accaduto “inimmaginabile” e chiedendo scusa per la tragedia avvenuta al “Le Constellation”. Il suo status resta di indagata a piede libero, mentre la comunità di Crans-Montana è ancora scossa dal bilancio: almeno quaranta morti e centinaia di feriti, tra cui sei giovani italiani.

La presenza di decine di giornalisti davanti alla sede della procura del Canton Vallese ha segnato una giornata ad alta tensione, senza dichiarazioni da parte dei legali durante gli interrogatori. Le autorità locali mantengono riserbo sul dettaglio delle perizie, ma confermano l’ampliamento del quadro probatorio.

In parallelo, la Procura di Roma procede per i reati commessi all’estero a danno di cittadini italiani e coordinerà i prossimi scambi con le autorità svizzere. L’ambasciatore italiano in Svizzera incontrerà i vertici del Vallese per un aggiornamento operativo; sono attese nuove audizioni, verifiche sulle misure di sicurezza del locale e ulteriori acquisizioni documentali per chiarire responsabilità e nessi causali.

FAQ

  • Qual è la posizione di Jessica Moretti? Indagata a piede libero, ha espresso pubblicamente cordoglio e scuse.
  • Quante sono le vittime e i feriti? Almeno quaranta morti e centinaia di feriti, inclusi sei italiani.
  • Dove si concentrano le indagini? Sulla gestione del locale, misure di sicurezza e dinamica dell’incendio.
  • Quali reazioni ci sono state fuori dalla procura? Grande afflusso di media e nessun commento dei legali durante gli interrogatori.
  • Che ruolo ha la Procura di Roma? Ha aperto un fascicolo per le vittime italiane e coordina con la Svizzera.
  • Quali saranno i prossimi passi investigativi? Nuove audizioni, perizie tecniche e scambio di atti tra autorità.

