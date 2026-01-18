Tennis italiano pronto a dominare: Binaghi annuncia una stagione di trionfi e ambizioni senza confini

Prospettive azzurre per il 2026

Angelo Binaghi rilancia l’ambizione del movimento: il 2026 si apre con l’Italia ai vertici, nelle classifiche individuali e a squadre, forte di un sistema “solido e riconosciuto”. L’auspicio è la continuità dopo la Coppa Davis e con la possibilità che Jannik Sinner torni protagonista agli Australian Open.

Non c’è solo Sinner: spicca Lorenzo Musetti, stabilmente tra i primi cinque, un traguardo che dieci anni fa sarebbe parso impensabile. In crescita anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, segnale di profondità del vivaio.

Tra le donne, avanzano Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini (numero 7 WTA), mentre le coppie di doppio restano competitive a livello mondiale. Il contesto resta “universale e durissimo”, con interessi e risorse che alzano l’asticella, ma la base federale viene definita pronta a sostenere l’intera filiera.

“Partiamo più forti che mai”, sintetizza Binaghi, rimarcando ambizione e fiducia. L’obiettivo è restare al vertice lungo una stagione “intensa e lunga”, trasformando il capitale tecnico in risultati costanti.

La linea è chiara: consolidare il ranking, capitalizzare l’inerzia vincente e ampliare la presenza italiana nei tabelloni finali dei tornei più importanti.

Obiettivi storici agli internazionali di Roma

Angelo Binaghi indica un traguardo simbolico: interrompere i 50 anni di digiuno di un campione italiano agli Internazionali d’Italia. Il numero uno della FITP ricorda l’anniversario “tondo” e lo trasforma in stimolo competitivo, sottolineando che vincere a Roma avrebbe un valore tecnico e identitario.

Il riferimento è chiaro: l’aspettativa verso Jannik Sinner, che ancora non ha alzato il trofeo al Foro Italico, si somma alla crescita di Lorenzo Musetti e alla solidità dell’intero gruppo azzurro. In un contesto di concorrenza globale, l’obiettivo è portare un italiano fino in fondo, capitalizzando forma, ranking e continuità.

La strategia federale mira a trasformare lo slancio del movimento in risultati nei Masters 1000 su terra, preparando al meglio calendario e carichi di lavoro. Il messaggio è pragmatico: serve concretezza nei punti chiave e gestione lucida della pressione di casa.

Un successo a Roma avrebbe ricadute immediate: rafforzerebbe la leadership percepita del sistema italiano, alimenterebbe l’interesse del pubblico e consoliderebbe l’inerzia positiva in vista dei grandi appuntamenti di metà stagione.

FAQ

Qual è l’obiettivo principale a Roma? Interrompere i 50 anni senza un campione italiano agli Internazionali d’Italia.

Interrompere i 50 anni senza un campione italiano agli Internazionali d’Italia. Chi sono i principali candidati azzurri al titolo? Jannik Sinner e Lorenzo Musetti , supportati da un gruppo competitivo.

e , supportati da un gruppo competitivo. Perché Roma è un passaggio chiave? È un Masters 1000 su terra con forte impatto tecnico e mediatico per il movimento italiano.

È un Masters 1000 su terra con forte impatto tecnico e mediatico per il movimento italiano. Qual è l’approccio della FITP? Programmazione mirata, gestione dei carichi e massima attenzione ai dettagli nei momenti decisivi.

Programmazione mirata, gestione dei carichi e massima attenzione ai dettagli nei momenti decisivi. Che valore avrebbe una vittoria italiana? Consoliderebbe leadership, interesse del pubblico e continuità dei risultati stagionali.

Consoliderebbe leadership, interesse del pubblico e continuità dei risultati stagionali. Quali fattori critici possono incidere? Pressione ambientale, qualità del campo, adattamento alla terra e livello degli avversari.

Pressione ambientale, qualità del campo, adattamento alla terra e livello degli avversari. Fonte delle dichiarazioni? Intervista all’ANSA con parole di Angelo Binaghi.

Rilancio del grande tennis a Cagliari

Angelo Binaghi conferma l’obiettivo: riportare un torneo di alto profilo a Cagliari già nella settimana precedente agli Internazionali d’Italia. La condizione è l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Tennis Club Cagliari, considerati decisivi per gli standard organizzativi richiesti.

Il progetto punta al ritorno del Challenger di Cagliari come appuntamento stabile nel calendario, con cadenza annuale. L’intenzione è annunciare l’evento nelle prossime settimane, a lavori in stato avanzato e con il quadro logistico definito.

La scelta strategica anticipa il “swing” su terra e offre un ponte competitivo verso Roma, utile a giocatori italiani ed esteri per rifinire la preparazione. La FITP vede nell’isola una piazza qualificata, capace di garantire pubblico, struttura e visibilità.

Il ritorno del torneo in Cagliari consoliderebbe la presenza del grande tennis in Sardegna, rafforzando la filiera: dal settore giovanile ai professionisti, con impatto su turismo sportivo e indotto locale.

La traiettoria è chiara: infrastrutture adeguate, standard internazionali e continuità organizzativa per trasformare il Challenger in un asset fisso del movimento.

