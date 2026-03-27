Home / NEWS / Meloni rassicura Mattarella e assume la guida del Turismo ad interim per garantire continuità istituzionale

Meloni assume l’interim al Turismo e valuta gli scenari politici

La premier Giorgia Meloni ha assunto ad interim il Ministero del Turismo dopo le dimissioni forzate di Daniela Santanchè, sancite dal decreto firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La decisione matura a Palazzo Chigi nelle ore successive alla pesante sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia, che ha aperto crepe in Fratelli d’Italia e tensioni in Forza Italia. Il provvedimento è operativo da oggi a Roma, in un contesto di riflessione strategica sul prosieguo della legislatura. Meloni, descritta dai suoi come *“carica e determinata”*, valuta ora il nome del nuovo titolare del dicastero e, sullo sfondo, perfino l’ipotesi politica di un ritorno anticipato alle urne per gestire l’impatto della crisi sul governo.

In sintesi:

Giorgia Meloni assume ad interim il Ministero del Turismo dopo le dimissioni di Daniela Santanchè .

assume ad interim il Ministero del Turismo dopo le dimissioni di . Il decreto è stato firmato da Sergio Mattarella dopo un confronto telefonico con la premier.

dopo un confronto telefonico con la premier. La maggioranza è scossa dalla débacle al referendum sulla giustizia e da tensioni interne.

Nel governo circola l’ipotesi di voto anticipato tra giugno e ottobre, ma senza decisioni formali.

Le dimissioni di Daniela Santanchè arrivano al termine di un duro braccio di ferro con Giorgia Meloni, preceduto dall’inedito comunicato di Palazzo Chigi che sollecitava il passo indietro della ministra. Nel confronto non sarebbero mancate divergenze con il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Nel comunicato ufficiale, la presidenza del Consiglio ringrazia Santanchè, sottolineando che *“ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano”*. Il governo assicura che continuerà a sostenere un settore definito “asset strategico” dell’economia, cruciale per occupazione, crescita e prestigio internazionale del Paese.

Meloni avrebbe preferito non assumere l’interim ma, dopo il colloquio con Mattarella, ha accettato temporaneamente l’incarico, prospettando al Colle pochi giorni per selezionare il nuovo ministro.

I nomi in campo per il Turismo e le tensioni nella maggioranza

Al rientro della premier dal Cpac, la convention dei conservatori americani, sono attese le prime mosse concrete sulle nomine. In pole, secondo ambienti parlamentari, c’è il deputato Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di Fratelli d’Italia e stretto collaboratore di Santanchè, la cui promozione però inciderebbe sugli equilibri interni del partito.

Prende quota anche l’ipotesi di un profilo tecnico di area, come la presidente dell’Enit Alessandra Priante, mentre appaiono in calo le possibilità di Giovanni Malagò. In questo quadro, il primo Consiglio dei ministri post-referendum si riunisce senza un vertice formale dei leader di maggioranza, ritenuto rischioso in una fase così fluida.

Sul tavolo restano dossier sensibili come la riforma della legge elettorale. All’interno dell’esecutivo si riconosce che modificare le regole del voto senza un accordo con il Partito Democratico sarebbe politicamente esplosivo, soprattutto con le perplessità già espresse dalla Lega.

Le analisi condotte ai piani alti del governo segnalano una fase di potenziale logoramento. Fratelli d’Italia resta al 28-29% nei sondaggi post-referendum, ma il campo di centrosinistra, considerando anche Futuro Nazionale al 3% abbondante, supera complessivamente il centrodestra.

Meloni continua a indicare come obiettivo la fine naturale della legislatura, rivendicando il traguardo del governo più longevo della storia repubblicana. Tuttavia, tra i ministri circola la valutazione che un’eventuale accelerazione verso il voto tra giugno e ottobre potrebbe cogliere il fronte progressista ancora incompleto nell’organizzazione del cosiddetto “campo largo”.

In ambienti istituzionali non si esclude che di questi scenari si sia già discusso con il Quirinale. Tradizionalmente i presidenti della Repubblica sono restii a sciogliere anticipatamente le Camere, ma la combinazione fra crisi politica, referendum e turbolenze nella maggioranza rende meno teorica l’ipotesi.

Meloni tra stabilità di governo e opzione voto anticipato

La scelta di Giorgia Meloni di assumere l’interim al Turismo è il segnale di una volontà di controllo diretto su un settore chiave, ma anche il sintomo di un equilibrio di governo delicato.

Nei prossimi giorni la premier dovrà bilanciare la rapidità nella nomina del nuovo ministro con la necessità di ricomporre le tensioni interne a FdI, alla Lega e a Forza Italia, mentre il risultato del referendum sulla giustizia continua a pesare sull’immagine della coalizione.

La vera variabile è il tempo: proseguire verso la fine della legislatura rafforzando riforme e agenda economica, oppure capitalizzare il consenso residuo con un voto anticipato, prima che il centrosinistra consolidi alleanze e leadership.

FAQ

Perché Giorgia Meloni ha assunto l’interim del Ministero del Turismo?

Meloni ha assunto l’interim perché Daniela Santanchè si è dimessa e serviva una soluzione immediata, in attesa della nomina del nuovo ministro.

Chi sono i principali candidati a diventare nuovo ministro del Turismo?

I nomi più citati sono il deputato Gianluca Caramanna e la presidente Enit Alessandra Priante; le quotazioni di Giovanni Malagò risultano in calo.

Che effetto ha avuto il referendum sulla giustizia sulla maggioranza di governo?

Il referendum ha prodotto una débacle per la maggioranza, accentuando tensioni interne in Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e aprendo riflessioni strategiche.

È realistico un voto politico anticipato tra giugno e ottobre?

Sì, l’ipotesi circola nella maggioranza come opzione tattica, ma richiederebbe intese istituzionali e valutazioni del Quirinale, tradizionalmente prudente.

Quali sono le fonti utilizzate per questa ricostruzione politica?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.