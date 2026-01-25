Principe Harry rompe il silenzio su Trump, sfida il protocollo reale difendendo i caduti in Afghanistan

Principe Harry rompe il silenzio su Trump, sfida il protocollo reale difendendo i caduti in Afghanistan

“I soldati che hanno combattuto e che sono morti in Afganistan meritano rispetto”: il principe Harry a muso duro contro Donald Trump e viola il protocollo reale

Scontro frontale tra Harry e Trump

Le frasi di Donald Trump sui militari alleati in Afganistan hanno innescato una reazione durissima di Harry. L’ex presidente americano, parlando a Fox News, ha liquidato il ruolo delle truppe Nato nel 2001 sostenendo che “non c’era bisogno di loro” e che avrebbero combattuto “arretrate rispetto alla linea del fronte”.

Dichiarazioni percepite come un oltraggio dai veterani e dalle famiglie dei caduti, soprattutto in Regno Unito, dove l’intervento in Afganistan è costato la vita a 457 militari. A replicare, oltre al primo ministro Keir Starmer, è stato il duca di Sussex, che ha richiamato l’attenzione sul prezzo di sangue pagato dagli alleati.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Per il principe, che ha servito in prima linea e raccontato la sua esperienza nel memoir “Il Minore”, i commenti di Trump calpestano il sacrificio di chi ha combattuto e di chi non è tornato a casa, imponendo una risposta pubblica netta e personale.

Onore ai caduti e strappo con il protocollo

Nella sua nota, l’ex ufficiale dell’esercito ha ricordato che nel 2001 la Nato invocò per la prima e unica volta l’articolo 5, impegnando tutte le nazioni alleate a schierarsi al fianco degli Stati Uniti in Afganistan per la sicurezza collettiva. “Gli alleati – ha sottolineato – risposero a quella chiamata”.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Harry ha evocato “migliaia di vite cambiate per sempre”, madri e padri che hanno seppellito i figli, bambini privati di un genitore, famiglie segnate per generazioni. A suo giudizio, questi sacrifici devono essere “ricordati con verità e rispetto”, non minimizzati in un talk televisivo. Il messaggio è anche politico: la memoria dei caduti, sostiene, va difesa insieme alla diplomazia e alla pace.

Con questo intervento il duca ha nuovamente infranto la regola d’oro di Buckingham Palace, che impone ai reali di non esporsi sul terreno partitico, entrando di fatto nel confronto diretto con uno dei leader più divisivi del pianeta.

Equilibri delicati tra Londra, Washington e la Corona

Le parole del principe si sommano alla richiesta di scuse avanzata da Keir Starmer, che ha definito le frasi di Trump “offensive e terribili”. Il premier laburista, da sempre impegnato a preservare il legame strategico tra Europa e USA, ha scelto un registro fermo, appellandosi anche al ruolo simbolico della monarchia nel dialogo transatlantico.

Sul piano diplomatico, la polemica arriva mentre Carlo III, con William e Kate, si prepara alle celebrazioni dell’indipendenza americana previste per la prossima estate, occasioni che Trump sogna da tempo di trasformare in palcoscenico personale dopo le sue visite di Stato nel Regno Unito. Il clima ora è sensibilmente cambiato.

Nel mirino dell’ex presidente c’è da anni anche il trasferimento dei Sussex a Montecito, in California, tra minacce di blocco del visto e attacchi diretti a Meghan. Difficile immaginare un invito agli eventi in pompa magna di luglio, mentre a corte ci si interroga sulle conseguenze dell’ennesimo gesto di rottura del principe ribelle.

FAQ

D: Cosa ha detto Donald Trump sui soldati in Afganistan?
R: Ha affermato che gli Stati Uniti “non avevano bisogno” delle truppe alleate e che queste sarebbero rimaste arretrate rispetto al fronte.

D: Perché il principe Harry è intervenuto pubblicamente?
R: Per difendere l’onore dei militari che hanno combattuto e sono morti in Afganistan, giudicando le parole di Trump irrispettose verso i caduti e le loro famiglie.

D: Quale ruolo ha avuto la Nato nel 2001?
R: Ha attivato l’articolo 5, impegnando gli alleati a sostenere militarmente gli Stati Uniti dopo l’11 settembre, inclusa la missione in Afganistan.

D: Quanti militari britannici sono morti in Afganistan?
R: L’intervento del Regno Unito è costato la vita a 457 soldati, oltre a migliaia di feriti e veterani con gravi traumi.

D: In che modo Harry ha violato il protocollo reale?
R: Ha preso posizione in modo diretto su una controversia politica internazionale, contravvenendo alla tradizionale neutralità pubblica dei reali.

D: Come ha reagito Keir Starmer alle parole di Trump?
R: Ha chiesto scuse formali, definendo i commenti “offensivi e terribili” verso i militari alleati.

D: Che ruolo hanno le prossime celebrazioni negli USA?
R: Saranno un banco di prova per i rapporti tra la monarchia britannica, l’amministrazione americana e lo stesso Trump, sullo sfondo delle tensioni attuali.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della vicenda?
R: La ricostruzione degli attacchi di Trump e della replica di Harry e Starmer è stata riportata da testate italiane come Corriere della Sera e altri quotidiani nazionali di politica estera.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com