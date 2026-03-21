Home / NEWS / Incidente mortale in scooter contro taxi a Roma, perdono la vita due giovani ventenni

Incidente mortale nella notte a Milano, scontro tra moto e taxi

Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo, a Milano, due giovani di 20 e 23 anni sono morti in un grave incidente stradale. Erano in sella a una moto che, intorno alle 4, si è schiantata contro un taxi guidato da un 61enne in viale Mugello, zona est della città.

Le vittime si stavano muovendo lungo viale Campania in direzione piazzale Corvetto, mentre il taxi proveniva da corso XXII Marzo e procedeva verso viale Forlanini e l’aeroporto di Linate.

Le cause esatte dell’impatto sono ancora al vaglio della polizia locale: gli investigatori stanno verificando velocità, precedenze semaforiche e possibili violazioni del codice della strada per chiarire perché lo scontro sia stato così devastante.

In sintesi:

Due giovani, 20 e 23 anni, morti in scontro tra moto e taxi a Milano.

Impatto intorno alle 4 del mattino in viale Mugello, zona est della città.

Ipotesi eccesso di velocità e semaforo rosso, ma accertamenti ancora in corso.

Polizia locale analizza rilievi e videosorveglianza per definire responsabilità.

La dinamica dell’impatto e le prime ipotesi investigative

L’incidente è avvenuto all’altezza di un incrocio semaforico particolarmente trafficato, nonostante l’ora notturna. Secondo i primi rilievi, la moto percorreva viale Campania diretta verso piazzale Corvetto, quando, all’intersezione con viale Mugello, ha centrato lateralmente il taxi che arrivava da corso XXII Marzo e procedeva verso viale Forlanini e l’aeroporto di Linate.

Il 61enne alla guida del taxi è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Per i due giovani motociclisti, invece, i sanitari del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, dopo lunghi tentativi di rianimazione sul luogo dell’impatto.

Gli agenti della polizia locale stanno valutando il rispetto delle precedenze semaforiche: dai primi accertamenti la moto potrebbe viaggiare a velocità sostenuta e non essersi fermata al rosso. Le verifiche si concentrano anche su eventuali immagini di videosorveglianza per incrociare testimonianze, posizione dei veicoli e segni sull’asfalto.

Sicurezza stradale notturna e implicazioni per Milano

La tragedia riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza delle strade milanesi nelle ore notturne, quando traffico ridotto e carreggiate ampie spingono spesso a velocità eccessive. Le dinamiche di questo schianto, se confermassero il mancato rispetto del semaforo, potrebbero portare a nuove misure di controllo in aree cruciali di accesso verso Linate e gli assi est della città.

L’amministrazione comunale e la polizia locale potrebbero valutare un rafforzamento di autovelox, semafori controllati e campagne mirate di prevenzione per motociclisti e conducenti professionali, con l’obiettivo di ridurre i sinistri notturni più gravi. L’esito dell’inchiesta tecnica sarà determinante per orientare eventuali interventi strutturali e normativi.

FAQ

Dove è avvenuto l’incidente mortale tra moto e taxi a Milano?

L’incidente è avvenuto in viale Mugello, all’incrocio con viale Campania, nella zona est di Milano, nelle prime ore del mattino.

Chi sono le vittime coinvolte nello scontro tra moto e taxi?

Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 anni, entrambi in sella alla moto coinvolta nello schianto.

In quali condizioni si trova il tassista coinvolto nell’incidente?

Il tassista 61enne è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, cosciente.

Quali sono le principali ipotesi sulla causa dell’incidente?

Le prime ipotesi indicano possibile velocità elevata della moto e mancato rispetto del semaforo rosso, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Qual è la fonte delle informazioni riportate nell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.