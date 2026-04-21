Home / NEWS / Meloni condanna a Crans Montana le fatture ospedaliere alle famiglie e chiede un cambio di rotta

Meloni interviene sulle fatture svizzere alle famiglie delle vittime di Crans-Montana

Chi: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le famiglie dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno.

Che cosa: fatture per decine di migliaia di euro emesse da ospedali svizzeri, poi definite “errore” dalle autorità elvetiche.

Dove: tra gli ospedali di Sion e altri presidi sanitari svizzeri, con vittime italiane originarie da diverse città.

Quando: gli eventi sanitari risalgono alla notte di Capodanno, la polemica esplode pubblicamente nelle ultime ore.

Perché: la vicenda evidenzia criticità burocratiche transfrontaliere e riapre il dibattito su tutele, responsabilità e solidarietà verso le vittime.

In sintesi:

Ospedali svizzeri inviano fatture fino a 70 mila euro alle famiglie delle vittime italiane.

Giorgia Meloni parla di “ultima vergogna” e di beffa burocratica disumana.

parla di “ultima vergogna” e di beffa burocratica disumana. Le autorità svizzere assicurano che si è trattato di un errore, nessuna famiglia pagherà.

Roma chiede chiarimenti e mantiene alta l’attenzione diplomatica e politica sul caso.

Come nasce il caso delle fatture svizzere e la reazione del governo

La polemica esplode quando alcune famiglie dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana ricevono fatture da ospedali svizzeri per importi elevatissimi, fino a oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero all’ospedale di Sion.

Giorgia Meloni, informata della vicenda, parla apertamente di *“ultima vergogna”* e di *“insulto, oltre che beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”*, sottolineando la gravità di chiedere somme così ingenti a famiglie già duramente colpite dalla tragedia.

La premier conferma di essere in contatto costante con i parenti delle vittime e ribadisce la piena disponibilità del governo a fornire supporto legale, consolare e psicologico. Dopo aver parlato con l’Ambasciatore italiano in Svizzera, riferisce che le autorità elvetiche hanno riconosciuto l’episodio come un errore amministrativo e garantito che nessuna famiglia dovrà versare alcun importo.

Meloni chiede comunque di mantenere “altissima l’attenzione” sul dossier, ritenendo *“ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia”* e collegando il caso alla necessità di verificare tutte le responsabilità sul rogo.

Prossime mosse diplomatiche e impatto sui rapporti sanitari transfrontalieri

Il governo italiano annuncia che continuerà a “fare tutto il necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità”, affiancando alle indagini sulle cause del rogo un monitoraggio puntuale degli aspetti sanitari, assicurativi e contabili legati ai ricoveri in Svizzera.

Il caso può diventare test per rafforzare protocolli bilaterali tra Italia e Svizzera sulle cure d’urgenza ai cittadini stranieri, la gestione delle fatture e la tutela delle vittime in situazioni emergenziali complesse. Un’eventuale revisione delle procedure potrebbe avere effetti duraturi su turismo, lavoro stagionale e mobilità giovanile nelle località alpine, ponendo al centro trasparenza, rapidità di rimborso e limiti chiari ai costi a carico delle famiglie.

FAQ

Perché gli ospedali svizzeri hanno inviato fatture così alte alle famiglie italiane?

Si è trattato, secondo le autorità svizzere, di un errore burocratico nelle procedure di fatturazione, poi riconosciuto e formalmente smentito come dovuto dalle famiglie coinvolte.

Le famiglie delle vittime di Crans-Montana dovranno pagare qualcosa?

No, le autorità svizzere hanno assicurato all’Ambasciatore italiano che nessuna famiglia dovrà sostenere i costi indicati nelle fatture ricevute.

Qual è la posizione ufficiale del governo italiano sul caso fatture?

Il governo, tramite Giorgia Meloni, condanna l’episodio come vergognoso, mantiene alta l’attenzione diplomatica e garantisce sostegno completo alle famiglie colpite.

Cosa cambia nei rapporti sanitari tra Italia e Svizzera dopo questo episodio?

È probabile un rafforzamento dei controlli e dei protocolli bilaterali su ricoveri d’emergenza, fatturazione, assicurazioni e tutela dei cittadini italiani all’estero.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa vicenda?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate editorialmente.