Cyane Panine svela il profilo TikTok misterioso che invoca giustizia: il caso che scuote la rete

Memoria digitale e richiesta di giustizia

Camille C. ha aperto su TikTok l’account “Camillecyane” per ricordare l’amica Cyane Panine, tra le vittime dell’incendio di Crans-Montana. Nel primo video, la dedica: «Non vedrò più il tuo sorriso, restano le immagini, sorella mia». Il profilo ha superato 14mila follower e sfiora un milione di like, segno di un cordoglio collettivo che si alimenta di clip e fotografie condivise.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nei post, Camille chiede «giustizia» per «il mio angelo» e promette: «Farò di tutto per renderti fiera». Il racconto visuale ricostruisce gli ultimi istanti pubblici di Cyane, conosciuta come “la ragazza col casco”, ripresa mentre lavora al locale Constellation la notte del rogo. I video mostrano l’impatto della tragedia sulla comunità digitale, trasformando il lutto in un archivio di memoria accessibile e condiviso.

La narrazione social diventa anche strumento di pressione civica: commenti, condivisioni e testimonianze alimentano la richiesta di accertare responsabilità e dinamiche dell’incendio. In questo spazio, la figura di Cyane viene sottratta alla sola cronaca del disastro e restituita nella sua dimensione personale e professionale, mentre l’hashtag della giustizia aggrega attenzione mediatica e supporto pubblico attorno al caso.

Responsabilità contestate e ricostruzioni divergenti

I familiari e gli amici di Cyane Panine respingono ogni addebito: sostengono che non dovesse trovarsi nel seminterrato del Constellation, dove il rogo è divampato. Il suo incarico, dicono, era l’accoglienza all’ingresso per la notte di Capodanno, e sarebbe scesa solo per supportare i colleghi tra i tavoli.

Secondo i proprietari, i coniugi Moretti, Cyane avrebbe scelto autonomamente di salire sulle spalle di un collega con bottiglie e candele pirotecniche, senza percepire i rischi. Una versione che cozza con altre testimonianze, secondo cui simili “performance” venivano richieste ai camerieri per animare il locale e spingere i festeggiamenti.

Jessica Moretti nega qualsiasi imposizione allo staff, mentre i filmati diffusi mostrano la giovane con casco integrale e bottiglie sollevate, in un ambiente con pannelli fonoassorbenti a soffitto. Proprio il contatto dei candelotti con quei materiali, stando a quanto emerge dai video della serata, è indicato come possibile innesco principale dell’incendio.

Nel frattempo, la relazione affettiva di Cyane con Jean‑Marc Gabrielli, figlioccio di Jacques Moretti, alimenta ulteriori interrogativi sul clima interno al locale e sulle prassi operative. Il quadro resta frastagliato: versioni opposte, frammenti audiovisivi e dichiarazioni pubbliche delineano una dinamica ancora da accertare punto per punto dagli inquirenti.

Lutto, ferite e mobilitazione delle famiglie

Camille continua a elaborare il trauma in pubblico: mostra la mano fasciata per le ustioni e annota che, a quindici giorni dal rogo, i capelli conservano l’odore di bruciato. Nel profilo alterna ricordi e dolore fisico alla promessa di non interrompere la battaglia per la verità. «Il tempo si è fermato il primo gennaio», scrive, fissando il perimetro emotivo di una perdita che travalica lo spazio privato.

Durante il funerale di Cyane Panine, un cane abbaia all’arrivo della bara: «Vedere il suo cane piangere mi ha spezzato il cuore una seconda volta», racconta. L’immagine diventa emblema del lutto condiviso, rimbalzando sui social come prova tangibile dell’impatto umano della tragedia.

Accanto al cordoglio, cresce il pressing delle famiglie, incluse quelle italiane coinvolte a Crans‑Montana, che denunciano errori e ritardi e promettono di vigilare sulle indagini. L’azione collettiva chiede accertamenti puntuali su responsabilità e protocolli di sicurezza, mentre i contenuti digitali di Camille alimentano attenzione pubblica e sostegno civico, con l’obiettivo di tutelare la memoria di Cyane e ottenere risposte chiare dalle autorità.

FAQ