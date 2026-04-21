Home / MOBILITA URBANA - EV / Renault Twingo ritorna a sorpresa e rivoluziona il segmento citycar con un nuovo posizionamento

Renault Twingo Electric, la rana verde conquista la Milano Design Week

Chi: Renault e l’artista-designer Marcantonio. Che cosa: l’installazione immersiva “The Frog is Back” dedicata alla nuova Twingo E-Tech Electric. Dove: store Renault di Corso Garibaldi 73, quartiere Brera, Milano. Quando: in occasione della Milano Design Week 2026. Perché: rilanciare lo spirito iconico della prima Twingo in chiave elettrica urbana, usando la metafora della rana e dello stagno per ripensare ritmo, sguardo e immaginario della mobilità cittadina contemporanea.

L’auto diventa così oggetto narrativo, più che semplice prodotto, con un percorso indoor e outdoor che fonde arte, design e comunicazione di brand.

In sintesi:

Installazione “The Frog is Back” a Brera: la nuova Twingo elettrica diventa esperienza artistica urbana.

La Twingo verde-rana richiama lo spirito originale anni ’90, senza scadere nella nostalgia sterile.

Design compatto da 3,79 metri, cinque porte e interni flessibili per l’uso cittadino quotidiano.

Gamma elettrica: allestimenti Evolution da 19.500 euro e Techno da 21.100 euro.

Design narrativo, simbolo della rana e ritorno allo spirito Twingo

Nel percorso di Corso Garibaldi, Marcantonio usa la Twingo come dispositivo narrativo, non come semplice oggetto esposto.

L’idea è rallentare, osservare Milano da una prospettiva diversa, quasi “anfibia”: uno stagno immaginario, riflessi verdi, atmosfera sospesa. La rana diventa chiave di lettura identitaria: simbolo immediato, pop, capace di rendere riconoscibile la nuova Twingo E-Tech Electric oltre i codici consueti dell’automotive.

Il colore verde dell’auto dialoga con l’allestimento onirico, creando una continuità tra il ricordo della prima Twingo – simpatica, tondeggiante, fuori dagli schemi – e l’oggetto contemporaneo. Non è revival puro: è un aggiornamento semantico di un’icona urbana, che punta su leggerezza visiva, ironia e memoria condivisa.

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric riprende elementi chiave della prima generazione – fari full LED arrotondati, frontale quasi “sorridente”, proporzioni compatte – ma li ripulisce in chiave più essenziale e digitale. Con 3,79 metri di lunghezza e cinque porte, la vettura resta city car pura, ma offre accessibilità e abitabilità coerenti con le esigenze urbane attuali.

L’allestimento “stagno” rafforza questa identità: un linguaggio quasi infantile, nella sua immediatezza, che lavora su ricordo, sorriso e riconoscibilità, allineando storytelling di marca e prodotto elettrico di grande serie.

Dotazioni, prezzi e posizionamento della Twingo E-Tech Electric

Sul piano di prodotto, Renault posiziona la Twingo E-Tech Electric come ingresso accessibile all’elettrico urbano. Due gli allestimenti: Evolution e Techno.

La Evolution, da 19.500 euro, include fari full LED, sistema multimediale openR link da 10 pollici con radio e 2 speaker, sedili posteriori scorrevoli e abbattibili 50/50, per massimizzare la flessibilità interna in città.

La Techno, da 21.100 euro, alza l’asticella: openR link con Google integrato, navigazione, impianto audio Arkamys Auditorium con 6 altoparlanti, sedile passeggero anteriore ripiegabile, parking camera posteriore digitale HD e keyless entry, dotazioni che proiettano una city car compatta in una fascia percepita più alta.

La combinazione tra prezzo d’attacco sotto i 20.000 euro, piattaforma elettrica e immaginario iconico punta a intercettare un pubblico urbano che chiede mobilità sostenibile ma anche identità estetica riconoscibile.

L’operazione milanese anticipa la strategia di comunicazione: raccontare l’elettrico non solo con numeri di batteria e autonomia, ma con un racconto emotivo e visivo che renda la Twingo immediatamente distinguibile nel traffico cittadino e nello spazio mediatico di Google News e Google Discover.

La Twingo rana come possibile modello per il design urbano futuro

L’uso della rana come archetipo visivo potrebbe estendersi oltre la singola installazione. Se l’esperimento di Brera funzionerà in termini di attenzione e conversione, è plausibile che Renault declini questo linguaggio su campagne internazionali, serie speciali o futuri progetti di micro-mobilità urbana.

La lezione sottotraccia è chiara: nel nuovo mercato elettrico non basta la scheda tecnica, ma serve un immaginario forte che renda l’auto-personaggio, capace di parlare a memoria, cultura pop e algoritmi di scoperta dei contenuti.

FAQ

Dove si trova l’installazione Renault Twingo “The Frog is Back” a Milano?

Si trova presso lo store Renault di Corso Garibaldi 73, nel quartiere Brera, cuore della Milano Design Week 2026.

Quanto costa la nuova Renault Twingo E-Tech Electric Evolution?

La versione Evolution della Twingo E-Tech Electric parte da 19.500 euro chiavi in mano, con fari full LED e sistema multimediale openR link da 10 pollici.

Cosa offre in più l’allestimento Techno della Twingo elettrica?

L’allestimento Techno, da 21.100 euro, aggiunge Google integrato, navigazione, impianto Arkamys a 6 speaker, parking camera HD posteriore e sistema keyless.

La nuova Twingo E-Tech Electric è adatta all’uso cittadino quotidiano?

Sì, perché misura 3,79 metri, ha cinque porte, sedili posteriori scorrevoli e un design compatto pensato per parcheggi stretti e manovre urbane frequenti.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo sulla Renault Twingo?

Questo contenuto deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.