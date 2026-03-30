Home / NEWS / Massimo Giletti rilancia il caso Ranucci e riapre gli interrogativi sull’attentato all’auto

Nuove rivelazioni sull’attentato a Ranucci e sul caso Garlasco

Chi: il giornalista Massimo Giletti anticipa sviluppi su Sigfrido Ranucci e sul delitto di Garlasco.

Che cosa: emergono nuove informazioni investigative sull’attentato sotto casa di Ranucci e sulle perizie del caso Poggi.

Dove: le rivelazioni arrivano dal programma Lo Stato delle Cose su Rai 3 e dal canale Instagram ufficiale.

Quando: anticipazioni diffuse oggi, lunedì 30 marzo, in vista della puntata serale.

Perché: chiarire natura, dinamica e matrice dell’attentato a Ranucci e valutare l’impatto delle nuove analisi sul procedimento per l’omicidio di Chiara Poggi, già concluso con condanna definitiva di Alberto Stasi, ma ancora oggetto di forti dibattiti pubblici.

In sintesi:

Giletti annuncia novità su attentato a Ranucci e caso Garlasco .

annuncia novità su attentato a e caso . L’attentato sarebbe riconducibile a gruppi di camorra arrivati dalla Campania .

arrivati dalla . Smentita la Panda nera e il presunto uso di esplosivo plastico.

e il presunto uso di esplosivo plastico. Nuove indiscrezioni sulla perizia Cattaneo potrebbero ridefinire la dinamica del delitto Poggi.

L’attentato a Ranucci: cosa emerge dalle indagini

Nel video diffuso su Instagram, Massimo Giletti ricostruisce l’attentato avvenuto la notte del 16 ottobre sotto l’abitazione di Sigfrido Ranucci.

Ricorda come, in quella circostanza, l’esplosivo sia stato collocato sotto l’auto del giornalista, provocando – parole sue – lo scatenarsi dell’“inferno”. Le prime ricostruzioni avevano parlato di un ordigno al plastico e di una Panda nera usata per la fuga.

Secondo quanto anticipato da Giletti, entrambe queste informazioni sarebbero oggi superate dagli sviluppi investigativi: l’esplosivo non sarebbe plastico, ma materiale prelevato verosimilmente da una cava, mentre il veicolo non sarebbe una Panda nera bensì un altro mezzo, non ancora divulgato nel dettaglio.

L’elemento più rilevante riguarda però la presunta matrice: gli esecutori dell’attentato apparterrebbero alla camorra, sarebbero giunti dalla Campania per colpire Ranucci e sarebbero rientrati nella stessa regione subito dopo l’azione criminale.

Il nodo Garlasco e le nuove indiscrezioni sulla perizia Cattaneo

Nella puntata di stasera di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti torna anche sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni.

Al centro del dibattito televisivo ci sono le indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che, secondo quanto trapela, potrebbe rivedere tempi e modalità dell’omicidio di Chiara Poggi. Una diversa scansione temporale dei fatti inciderebbe sui controlli rispetto agli alibi, sia di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e unico condannato in via definitiva, sia di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, già iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Pavia.

Il quesito centrale, rilanciato dal programma, è se eventuali nuove letture tecnico-scientifiche possano modificare la percezione pubblica della sentenza o, in prospettiva, alimentare ulteriori iniziative di revisione giudiziaria.

Impatto pubblico, libertà di stampa e possibili sviluppi futuri

Le anticipazioni di Massimo Giletti collegano due vicende chiave: la sicurezza dei giornalisti investigativi e la capacità del sistema giudiziario di aggiornarsi a nuove evidenze scientifiche.

L’attribuzione alla camorra dell’attentato a Sigfrido Ranucci conferma il livello di rischio per chi indaga su poteri criminali e intrecci opachi. Parallelamente, il dibattito sul caso Garlasco evidenzia come perizie e analisi forensi possano, a distanza di anni, riaprire domande su ricostruzioni ormai consolidate.

I prossimi passi dipenderanno dagli sviluppi formali delle indagini sull’attentato e da eventuali iniziative giudiziarie legate alle nuove valutazioni peritali sul delitto Poggi, temi che resteranno centrali nel confronto pubblico e mediatico.

FAQ

Chi è coinvolto nell’attentato contro Sigfrido Ranucci?

Secondo le anticipazioni di Massimo Giletti, gli autori apparterrebbero alla camorra, arrivati dalla Campania per eseguire l’azione e rientrati subito dopo.

Che tipo di esplosivo sarebbe stato usato sotto l’auto di Ranucci?

Stando a quanto riferito, l’esplosivo non sarebbe plastico, ma materiale probabilmente prelevato da una cava, con caratteristiche differenti da quelle ipotizzate inizialmente.

La famosa Panda nera è ancora al centro delle indagini?

No, le nuove informazioni indicate da Giletti escludono la Panda nera: l’attentato sarebbe stato compiuto usando un altro mezzo, non ancora divulgato.

Le nuove perizie sul caso Garlasco possono riaprire il processo?

Potenzialmente sì: eventuali perizie innovative potrebbero motivare richieste di revisione, ma la decisione spetta esclusivamente alla magistratura competente e agli organi giudiziari.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia di cronaca?

Questa ricostruzione deriva da un’elaborazione congiunta di notizie diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.