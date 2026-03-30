Home / NEWS / Milano, passeggera resta incastrata sul tram: intervento rapido dei soccorritori evita il peggio

Turista filippina trascinata da un tram a Milano, salvata dai carabinieri

Una turista filippina di 30 anni è rimasta gravemente coinvolta ieri pomeriggio, domenica 29 marzo, a Milano, in via Mazzini, quando il suo braccio è rimasto incastrato nelle porte di un tram in partenza. Il mezzo l’ha trascinata per circa 50 metri lungo il selciato, mentre il conducente, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe accorto dell’incidente. A intervenire sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, di passaggio in zona, che hanno bloccato il mezzo azionando sirene e segnalazioni acustiche. La donna, dolorante e sotto shock, è stata soccorsa dal personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e trasferita al pronto soccorso del Policlinico di Milano in codice verde per escoriazioni ed ecchimosi. L’episodio rilancia il tema della sicurezza del trasporto pubblico nell’area centrale della città.

In sintesi:

Turista filippina di 30 anni trascinata per circa 50 metri da un tram a Milano.

Intervento decisivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, che fermano il mezzo in marcia.

La donna riportata al Policlinico in codice verde per escoriazioni ed ecchimosi.

Traffico tramviario bloccato per circa trenta minuti per rilievi della Polizia Locale.

La dinamica dell’incidente e i rilievi sulla sicurezza del tram

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Mazzini, a pochi passi dal Duomo di Milano, in una fascia oraria di forte afflusso turistico. Secondo le prime ricostruzioni, la turista filippina sarebbe salita sul tram all’ultimo momento, rimanendo incastrata con un braccio tra le porte al momento della chiusura.

Il tram ha ripreso la corsa trascinandola per circa 50 metri, mentre la donna urlava per il dolore e la paura. I militari del Nucleo Radiomobile, che hanno assistito in diretta alla scena, hanno immediatamente azionato sirena e lampeggianti, costringendo il conducente a fermarsi. Solo in quel momento la passeggera è stata liberata. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu, che hanno medicato la trentenne e disposto il trasporto in codice verde al Policlinico di Milano per le escoriazioni ed ecchimosi riportate.

La circolazione dei tram è stata sospesa per circa trenta minuti, il tempo necessario alla Polizia Locale per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere le prime testimonianze, comprese quelle dell’autista, in vista delle verifiche sulle procedure di sicurezza e sullo stato del mezzo.

Conseguenze future e possibili verifiche sulla sicurezza dei mezzi

L’incidente in via Mazzini potrebbe tradursi in nuove verifiche su sistemi di chiusura porte, sensori anti-incastro e protocolli di controllo visivo da parte dei conducenti dei tram milanesi. In una zona altamente turistica come l’asse Duomo–via Mazzini, l’attenzione alla sicurezza dei passeggeri, spesso distratti o poco avvezzi al funzionamento del trasporto locale, diventa cruciale.

Non si escludono approfondimenti interni sull’addestramento del personale di guida, sulla manutenzione dei mezzi e su eventuali aggiornamenti tecnologici per prevenire episodi simili, con particolare attenzione alle fasce orarie di maggior affollamento.

FAQ

Dove è avvenuto l’incidente del tram con la turista filippina?

L’incidente è avvenuto in via Mazzini a Milano, a pochi passi dal Duomo, nel tardo pomeriggio di domenica 29 marzo.

In quali condizioni è stata trasportata la donna in ospedale?

La donna è stata trasportata in modo tempestivo in codice verde al Policlinico di Milano, riportando principalmente escoriazioni ed ecchimosi.

Chi è intervenuto per fermare il tram e soccorrere la passeggera?

Sono intervenuti prontamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno fermato il tram, e successivamente i sanitari dell’Areu.

Quanto è rimasta bloccata la circolazione dei tram in zona Duomo?

La circolazione tramviaria è rimasta sospesa per circa trenta minuti per consentire i rilievi tecnici della Polizia Locale.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.