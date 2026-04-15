Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Anthropic segnala disservizi globali di Claude e Cowork, utenti segnalano blocchi e risposte irraggiungibili

Disservizi per Claude AI di Anthropic: cosa è successo e perché conta

Mercoledì 15 aprile 2026 il chatbot Claude AI di Anthropic ha registrato un’importante interruzione di servizio che ha coinvolto migliaia di utenti tra Stati Uniti ed Europa.

Il disservizio ha interessato l’accesso via browser desktop, l’API e gli strumenti dedicati agli sviluppatori come Claude Code e il servizio collaborativo Cowork.

Secondo i dati ufficiali di Anthropic e le rilevazioni indipendenti di DownDetector, il problema si è manifestato in tarda mattinata (ora della costa Est USA) e si è protratto per oltre un’ora, sollevando interrogativi sull’affidabilità delle infrastrutture AI generative in piena fase di espansione.

In sintesi:

Il 15 aprile 2026 Claude AI ha subito un outage con migliaia di segnalazioni utenti.

Interessati Claude.ai, Claude Code , API e, in parte, il servizio Cowork .

, API e, in parte, il servizio . Anthropic parla di “major outage” di 40 minuti e “partial outage” di 73 minuti.

Il problema è stato risolto nel pomeriggio, con uptime a 90 giorni al 98,79 percento.

Durata, portata tecnica del blocco e impatto sugli utenti

Le prime segnalazioni di malfunzionamento per Claude sono esplose intorno alle 10:30 del mattino (ET), con un picco su DownDetector che indicava errori di accesso e uso del chatbot.

Secondo il monitor di stato ufficiale di Anthropic, il servizio ha subito un “major outage” di circa 40 minuti, seguito da una fase di “partial outage” di 73 minuti, prima del completo ripristino.

Nelle ore successive, l’azienda ha aggiornato la pagina di stato specificando che *“This incident has been resolved”* e ringraziando gli utenti per la pazienza.

Un portavoce di Anthropic ha confermato che: *“Claude.ai and Cowork are currently down for most users and some users may also have trouble logging into Claude Code. Our team is working to restore service and we’re appreciative of everyone’s understanding while we work through this”*.

In pratica, la disruption ha coinvolto l’intero ecosistema: interfaccia web, strumenti per sviluppatori e workflow collaborativi.

Un editor di Mashable ha riportato l’impossibilità di usare la versione gratuita di Claude su desktop, con messaggi di errore del tipo *“You’ve hit your limit for Claude messages”* e l’avviso *“Service is temporarily busy”*, pur non avendo inviato alcun prompt precedente.

Lezioni dall’outage: affidabilità, crescita e limiti per gli utenti

Il caso Claude evidenzia come i grandi modelli linguistici, diventati strumenti quotidiani per professionisti e aziende, restino esposti a colli di bottiglia infrastrutturali.

Anthropic dichiara un uptime del 98,79 percento negli ultimi 90 giorni, un valore elevato ma che, in ambito produttivo, rende critico anche un blocco di poco più di un’ora.

Il mix di messaggi di limite superato e servizio occupato fa inoltre pensare a una gestione aggressiva delle quote tra utenza gratuita e piani a pagamento, soprattutto in una fase di rapida espansione.

Nel marzo 2026, in piena polemica politica con il Pentagono e l’amministrazione Trump, un portavoce di Anthropic aveva dichiarato a Mashable che Claude stava registrando oltre 1 milione di nuove iscrizioni al giorno.

Una crescita di questa scala può mettere sotto pressione sia l’infrastruttura tecnica sia le policy di accesso, con il rischio di restringere temporaneamente l’utilizzo per gli utenti free.

Per aziende, sviluppatori e redazioni che integrano Claude AI nei propri flussi, l’episodio conferma la necessità di strategie di continuità operativa multi‑fornitore e di monitoraggio costante dei livelli di servizio dichiarati dai provider di AI generativa.

FAQ

Quando si è verificato l’outage di Claude AI e quanto è durato?

L’outage si è verificato mercoledì 15 aprile 2026, con un “major outage” di circa 40 minuti e un “partial outage” di 73 minuti.

Quali servizi Anthropic sono stati colpiti dal disservizio di Claude?

Hanno segnalato problemi gli utenti di Claude.ai via browser, il servizio collaborativo Cowork, lo strumento per sviluppatori Claude Code e l’API associata.

Il problema interessava solo gli utenti gratuiti di Claude AI?

Non ufficialmente, ma diversi utenti free hanno visto messaggi di limite superato e servizio occupato, suggerendo possibili restrizioni temporanee per gestire il carico.

Qual è l’affidabilità dichiarata di Claude AI negli ultimi mesi?

Anthropic riporta un uptime complessivo del 98,79 percento sui 90 giorni precedenti, includendo l’outage del 15 aprile 2026.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo disservizio di Claude?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.