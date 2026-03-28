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Maria Fiore svela il dettaglio decisivo sul tema di Garlasco assegnato a Sempio al corso

Maria Fiore svela il dettaglio decisivo sul tema di Garlasco assegnato a Sempio al corso

Delitto di Garlasco, cosa emerge oggi sulla figura di Andrea Sempio

Nel corso di un vecchio elaborato scritto sul delitto di Garlasco, l’allora studente Andrea Sempio non citò né l’amicizia con il fratello di Chiara Poggi né le sue frequentazioni della villetta di via Pascoli. L’episodio, avvenuto durante un corso di comunicazione tenuto dalla giornalista Maria Fiore a Pavia, è riemerso oggi mentre Sempio è nuovo indagato per l’omicidio della 26enne. La circostanza è stata discussa in tv su Rete 4, nella trasmissione condotta da Alessandra Viero, con l’analisi del criminologo Massimo Picozzi. Gli inquirenti stanno approfondendo eventuali risvolti psicologici e probatori, ma gli esperti invitano alla cautela sul significato di quel silenzio nel tema.

In sintesi:

  • Sempio scrisse un tema sul delitto di Garlasco senza citare il legame con casa Poggi.
  • Il compito, segnalato ai carabinieri da Sempio, non sarebbe stato più ritrovato.
  • Per Picozzi il dato è solo suggestivo, non prova una personalità violenta.
  • In corso analisi psicologiche, sequestrati diari, agende e scritti a casa Sempio.

Il tema scomparso e il dibattito sul profilo di Andrea Sempio

La giornalista Maria Fiore, docente del corso di comunicazione, ha spiegato di aver chiesto agli studenti un elaborato sul caso di Garlasco. Andrea Sempio, oggi indagato dalla procura di Pavia, avrebbe redatto un tema in cui non menzionava né l’amicizia con il fratello di Chiara Poggi né le sue visite alla villetta di via Pascoli.

Secondo Fiore, quel compito non è mai stato ritrovato, nonostante lo stesso Sempio ne abbia parlato ai carabinieri di Milano durante una perquisizione. Proprio l’assenza di riferimenti a casa Poggi è stata letta in tv da Alessandra Viero come possibile indizio di personalità. Il criminologo Massimo Picozzi ha però ridimensionato questa interpretazione, definendo il dato “assolutamente suggestivo, ma nulla di più”.

Picozzi ha osservato che le ragioni del silenzio sul legame con la famiglia Poggi potrebbero essere molteplici, dalla volontà di non mettersi in mostra al timore di apparire protagonista agli occhi dei colleghi di corso.

Analisi psicologica, possibili sviluppi e limiti degli indizi

Nel corso della trasmissione, Alessandra Viero ha ricordato che sono in corso analisi approfondite sul profilo psicologico di Andrea Sempio, con sequestri nella sua abitazione di scritti, diari e agende. La domanda è se da questo materiale possano emergere indicatori di una propensione all’omicidio.

Il professor Massimo Picozzi ha ribadito prudenza: “Ricordiamo che altri tratti di personalità in Sempio che possono essere incisivi nella ricostruzione del delitto con lui come protagonista non ce ne sono. Ha descritto Sempio come un giovane con una rete di amicizie “sufficientemente valide”, un percorso lavorativo coerente e stabile e senza elementi, sul piano sentimentale e razionale, tali da far supporre devianze marcate.

Picozzi ha aggiunto: “Io lo trovo molto difficile anche perché l’unico dato che è predittore certo di un episodio futuro di violenza è una pregressa violenza e qui non ci risulta che ci siano stati atti precedenti”. Per gli investigatori, il nodo resta l’incrocio tra questi profili psicologici e i dati tecnico-scientifici riaperti sul delitto di Garlasco.

FAQ

Qual è il ruolo di Andrea Sempio nel caso di Garlasco oggi?

Attualmente Andrea Sempio è indagato dalla procura di Pavia in relazione all’omicidio di Chiara Poggi, con approfondimenti investigativi in corso.

Perché il tema di Sempio sul delitto risulta oggi importante?

Il tema è rilevante perché non cita il legame con casa Poggi; la sua mancata reperibilità alimenta dubbi ma non costituisce prova.

Cosa dicono gli esperti sulla personalità di Andrea Sempio?

Gli esperti sostengono che, in base agli elementi noti, non emergono tratti decisivi di pericolosità né indicatori chiari di violenza.

Le analisi psicologiche possono da sole provare un coinvolgimento nell’omicidio?

No, le analisi psicologiche forniscono solo indizi interpretativi e vanno sempre integrate con riscontri oggettivi, forensi e testimoniali.

Da quali fonti è stata ricostruita questa ricostruzione giornalistica sul caso?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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