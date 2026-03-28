Home / NEWS / Bertolaso difende le vittime italiane nella nuova fondazione milionaria di Crans-Montana

Guido Bertolaso nel board della Fondazione Beloved per le vittime di Crans-Montana

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, è stato nominato a Sion, in Svizzera, membro del Consiglio della Fondazione “Beloved”, creata a Crans-Montana dopo il drammatico incendio. La designazione, formalizzata nei giorni scorsi, arriva direttamente dai genitori dei ragazzi italiani feriti e dai familiari delle vittime, che lo hanno scelto come loro rappresentante ufficiale all’interno dell’organismo internazionale. Obiettivo della fondazione è garantire un sostegno economico rapido e non burocratico alle famiglie delle persone decedute, ai feriti e agli operatori coinvolti nella gestione dell’emergenza, oltre a promuovere iniziative di prevenzione. La presenza di Bertolaso nel board, accanto a figure di primo piano della medicina, dell’emergenza-urgenza e del diritto, mira ad assicurare competenza tecnica e tutela degli interessi italiani in un contesto decisionale strategico.

In sintesi:

Guido Bertolaso nominato nel Consiglio della Fondazione svizzera “Beloved” a Sion.

nominato nel Consiglio della Fondazione svizzera “Beloved” a Sion. Lo hanno scelto i genitori dei ragazzi italiani feriti e i familiari delle vittime.

La fondazione gestisce circa 24 milioni di franchi per indennizzi e sostegni.

Il board include esperti di medicina, emergenza-urgenza e diritto di diversi Paesi.

Le risorse della Fondazione Beloved e il ruolo di rappresentanza italiana

La Fondazione “Beloved”, presieduta dall’ex presidente della Confederazione Elvetica Doris Leuthard, è stata costituita a Crans-Montana alla presenza dei vertici del Consiglio di Stato del Vallese. Dispone già di impegni per circa 24 milioni di franchi svizzeri: 10 milioni dallo Stato del Vallese, 7 milioni dal Governo Vodese, 1 milione dal Comune di Crans-Montana e il resto da numerosi donatori privati. Obiettivo dichiarato è offrire un supporto finanziario immediato agli aventi diritto delle persone decedute, ai feriti e agli operatori che hanno gestito l’incendio, evitando ritardi burocratici.

Il Consiglio di Fondazione è composto da nove membri, selezionati per competenze in ambito medico, emergenza-urgenza e giuridico, oltre che per rappresentare le famiglie svizzere, francesi e italiane coinvolte. Accanto a Guido Bertolaso siedono quindi esperti e delegati indicati dai familiari delle vittime degli altri Paesi colpiti. “Ho partecipato con grande responsabilità alla riunione di Sion”, ha dichiarato Bertolaso, sottolineando il valore etico e simbolico dell’incarico.

“I genitori dei ragazzi italiani mi hanno scelto per rappresentarli ed è un incarico che accolgo con emozione, rispetto e vicinanza verso il dolore di chi è stato colpito e verso la memoria di chi non c’è più. Sono profondamente onorato della fiducia che mi è stata accordata”, ha aggiunto l’assessore lombardo.

Le prospettive future tra indennizzi, prevenzione e cooperazione internazionale

La presenza di Guido Bertolaso nel board di “Beloved” potrà incidere sia sull’equità dei criteri di indennizzo per le famiglie italiane, sia sull’orientamento delle future attività di prevenzione del rischio.

La fondazione nasce infatti non solo per gestire i risarcimenti legati alla tragedia di Crans-Montana, ma anche per promuovere standard più elevati di sicurezza e protocolli operativi condivisi tra Svizzera, Italia e altri Paesi coinvolti. In questo quadro, l’esperienza maturata da Bertolaso nella gestione di grandi emergenze e sistemi sanitari complessi potrà contribuire a trasformare un intervento riparativo in un laboratorio di cooperazione internazionale stabile, con ricadute su prevenzione incendi, formazione degli operatori e tutela delle vittime in contesti transfrontalieri.

FAQ

Chi è Guido Bertolaso e quale incarico ha ricevuto in Svizzera?

È l’assessore al Welfare lombardo ed è stato nominato membro del Consiglio della Fondazione svizzera “Beloved” a Sion.

Cosa fa la Fondazione Beloved per le vittime di Crans-Montana?

Agisce fornendo indennizzi rapidi e non burocratici a familiari delle vittime, feriti e operatori coinvolti nel drammatico incendio di Crans-Montana.

Da dove arrivano i 24 milioni di franchi gestiti dalla fondazione?

Provengono dallo Stato del Vallese, dal Governo Vodese, dal Comune di Crans-Montana e da numerosi donatori privati svizzeri.

Perché i genitori dei ragazzi italiani hanno scelto proprio Guido Bertolaso?

Lo hanno scelto per la sua esperienza in emergenza-urgenza e per rappresentare con continuità gli interessi delle famiglie italiane coinvolte.

Qual è la fonte originale delle informazioni su fondazione e nomina?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborati dalla Redazione.