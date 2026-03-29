Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini racconta il successo senza raccomandazioni e l’etichetta di sex symbol

Elettra Lamborghini, tra Sanremo, Eurovision e la sfida di Canzonissima

Elettra Lamborghini, cantante e personaggio televisivo, dopo la pressione di Sanremo sceglie Canzonissima su Rai1 per mostrare un lato più maturo e musicale della sua carriera. A maggio condurrà l’Eurovision Song Contest accanto a Gabriele Corsi, consolidando la propria presenza nella tv generalista. La collaborazione con Milly Carlucci segna una tappa chiave nel suo percorso: dal personaggio “ereditiera” al profilo di performer completa. L’obiettivo è ridefinire la percezione pubblica, puntando su competenza, autoironia e professionalità, senza rinunciare alla leggerezza che l’ha resa popolare.

In sintesi:

Elettra Lamborghini usa Canzonissima per riscattarsi dopo lo stress mediatico di Sanremo.

A maggio co-condurrà l’Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi.

Rivendica intelligenza, normalità e distanza dall’immagine di “ricca ereditiera”.

Guarda con interesse a nuove collaborazioni con Milly Carlucci e alla tv di intrattenimento.

In un’intervista al settimanale “Oggi”, Elettra Lamborghini spiega la scelta di Canzonissima: dopo l’esposizione sanremese, cercava un contesto “più tranquillo” per misurarsi con repertori diversi.

«Mi piaceva l’idea di lavorare con Milly Carlucci», racconta, sottolineando il desiderio di una “rivincita” artistica e personale.

Fin da bambina voleva fare la cantante, ma pensava che fossero indispensabili raccomandazioni e Conservatorio in età precocissima. I suoi modelli sono figure trasversali: da Raffaella Carrà, capace di unire canto, ballo e conduzione, a Mariah Carey, Britney Spears e il riferimento reggaeton Daddy Yankee.

Sul proprio personaggio ironizza: «Sono un sex symbol solo finché non apro bocca». Rivendica però la capacità di costruire con lucidità la sua comunicazione: nulla, sostiene, è davvero casuale.

Dalla “ereditiera” alla performer: identità, lavoro e futuro in tv

Lamborghini insiste sul superamento dell’etichetta di “ricca ereditiera”, resa celebre anche da programmi come “Boss in incognito”. All’inizio quell’immagine le è servita per emergere, ma oggi preferisce mostrarsi come artista e lavoratrice dello spettacolo.

«Sono molto semplice: non uso quasi mai il mio cognome e cerco di non parlare della mia famiglia», spiega. Il bisogno di normalità resta centrale: vuole essere valutata per talento, disciplina e capacità di stare in scena, non per il patrimonio familiare.

La collaborazione con Milly Carlucci è vissuta come un segnale di fiducia: «Mi sono sentita fortemente voluta», afferma, elogiando uno stile di lavoro «leggero ma professionale». Su un’eventuale partecipazione a “Ballando con le stelle” lascia aperta la porta: «Vediamo, la vita è lunga», consapevole che questi format pesano molto sulla credibilità televisiva a lungo termine.

Vita privata, romanticismo e la costruzione di una nuova immagine

A dare stabilità alla trasformazione pubblica contribuisce la vita privata. Elettra Lamborghini sottolinea il sostegno del marito: «È molto orgoglioso di me, mi guarda con gli occhi di chi è felice».

Per lei la chiave di una relazione resta semplice: dolcezza, presenza e lealtà.

«Siamo rimasti tra gli ultimi romantici», osserva, legando la propria identità a valori emotivi più che al glamour. In una fase in cui sta per approdare alla grande vetrina dell’Eurovision, la strategia è chiara: consolidare un’immagine di artista completa, capace di unire intrattenimento, autoironia e credibilità professionale, proiettandosi verso un ruolo stabile nell’intrattenimento europeo.

FAQ

Chi è davvero Elettra Lamborghini oltre l’immagine di ereditiera?

Elettra Lamborghini è oggi una performer completa: canta, conduce, cura la propria immagine mediatica e rivendica semplicità, normalità e autonomia dal cognome di famiglia.

Perché Elettra Lamborghini ha scelto di partecipare a Canzonissima?

Elettra ha scelto Canzonissima per riscattarsi dopo Sanremo, sperimentare nuovi repertori e lavorare con Milly Carlucci in un contesto più sereno.

Qual è il ruolo di Elettra Lamborghini all’Eurovision Song Contest?

Elettra Lamborghini co-condurrà l’Eurovision Song Contest insieme a Gabriele Corsi, portando il suo mix di leggerezza, ironia e professionalità in un evento europeo.

Quali sono i principali riferimenti artistici di Elettra Lamborghini?

I riferimenti dichiarati includono Raffaella Carrà, Mariah Carey, Britney Spears e Daddy Yankee, modelli di performer capaci di unire musica, ballo e forte identità scenica.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica?

Questa ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.