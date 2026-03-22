Home / SPETTACOLI & CINEMA / Jasmine Trinca denuncia le molestie e invita a ribaltare la vergogna

Jasmine Trinca rompe il silenzio sulle molestie e il consenso

Chi: l’attrice Jasmine Trinca, protagonista del film “Gli occhi degli altri” con Filippo Timi.

Che cosa: ha raccontato di aver subito molestie e ha rilanciato il tema del consenso e dell’abuso di potere sulle donne.

Dove: nello studio televisivo di “Verissimo”, intervistata da Silvia Toffanin.

Quando: nell’intervista andata in onda il 21 marzo, in concomitanza con l’uscita del film nelle sale italiane.

Perché: per trasformare la propria esperienza in consapevolezza collettiva, “rovesciando la vergogna” e offrendo strumenti di riconoscimento soprattutto alle più giovani.

In sintesi:

Jasmine Trinca rivela a “Verissimo” di aver subito molestie in passato.

rivela a “Verissimo” di aver subito molestie in passato. L’attrice invita a “rovesciare la vergogna” e a parlare di consenso.

“Gli occhi degli altri” esplora eros, potere e violenza di genere.

Il regista Andrea De Sica collega il passato fascista ai femminicidi di oggi.

Molestie, consenso e potere nel racconto pubblico di Jasmine Trinca

Nell’intervista a Silvia Toffanin, Jasmine Trinca ha spiegato di aver vissuto esperienze di molestie analoghe a quelle di “molte amiche e sorelle”. Ha sottolineato come oggi reagirebbe diversamente, ma senza colpevolizzare la sé di allora. “L’idea è quella di rovesciare la vergogna, non dobbiamo essere noi ad avere vergogna”, ha dichiarato, indicando nel riconoscimento del consenso il fulcro del cambiamento culturale.

L’attrice, da tempo impegnata contro la violenza sulle donne, rivendica la necessità di smascherare “un bruttissimo esercizio di potere che a volte si declina sulle donne”. Il suo obiettivo, ha spiegato, è offrire a ogni giovane donna la possibilità di identificare e nominare gli abusi, interrompendo il silenzio che storicamente ha protetto aggressori e contesti di impunità.

La testimonianza arriva mentre Trinca è in sala con “Gli occhi degli altri”, un’opera che fa del rapporto tra eros, dominio e violenza il proprio baricentro narrativo.

“Gli occhi degli altri”: eros, dominio e memoria scomoda del Novecento

“Gli occhi degli altri”, già al cinema, è ambientato su un’isola selvaggia di proprietà di un ricchissimo marchese interpretato da Filippo Timi. L’arrivo di Elena, il personaggio di Jasmine Trinca, dà origine a una relazione intensa, fatta di complicità, trasgressione, sesso e potere. Il gioco erotico, però, degenera in ossessione, richiamando episodi reali dell’Italia degli anni Sessanta.

Il regista Andrea De Sica definisce il film “un film su un passato decadente, che affonda le sue radici nel fascismo” e una lente per leggere un presente “tragico e irrisolto”. Non è inchiesta né crime fiction, ma un viaggio nel tempo che collega il mondo dannunziano e aristocratico del dopoguerra ai fenomeni contemporanei di revenge porn e femminicidio.

In questo quadro, il personaggio di Elena incarna la tensione tra desiderio e coercizione, offrendo al pubblico uno specchio critico sulle dinamiche di potere che attraversano storia, intimità e società.

Dalla testimonianza al dibattito pubblico: il potenziale impatto culturale

La scelta di Jasmine Trinca di parlare apertamente di molestie in un format popolare come “Verissimo” amplifica il potenziale educativo del film. Il parallelismo tra la sua esperienza personale e la trama di “Gli occhi degli altri” può favorire un dibattito più maturo su consenso e responsabilità maschile.

In prospettiva, la combinazione tra testimonianza pubblica, narrazione cinematografica e riferimenti storici indicati da Andrea De Sica può alimentare nuove riflessioni su linguaggi mediatici, educazione affettiva e prevenzione della violenza di genere, temi centrali per l’agenda culturale dei prossimi anni.

FAQ

Chi è Jasmine Trinca e perché è considerata impegnata sul sociale?

Jasmine Trinca è un’attrice italiana premiata, nota per ruoli d’autore e per il costante impegno pubblico contro violenza e discriminazioni di genere.

Di cosa parla il film “Gli occhi degli altri” con Jasmine Trinca?

Il film racconta una relazione erotica e di potere su un’isola aristocratica, dove desiderio, dominio e violenza sfociano progressivamente nell’ossessione distruttiva.

Perché Jasmine Trinca parla di consenso nelle sue interviste recenti?

Lo fa perché ha vissuto molestie, vuole “rovesciare la vergogna” e offrire alle giovani strumenti concreti per riconoscere e denunciare gli abusi.

Che ruolo ha Filippo Timi nel film “Gli occhi degli altri”?

Filippo Timi interpreta un marchese ricchissimo e decadente, proprietario dell’isola, simbolo di potere patriarcale, seduzione e controllo ossessivo sui corpi altrui.

Quali sono le fonti originali utilizzate per questo articolo di approfondimento?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale di notizie e lanci provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.