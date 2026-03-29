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Elettra Lamborghini furiosa con Simona Izzo sulla cavalla morta

Elettra Lamborghini furiosa con Simona Izzo sulla cavalla morta

Lite in diretta a Canzonissima tra Elettra Lamborghini e Simona Izzo

La sera del 28 marzo, su Rai 1, la seconda puntata di Canzonissima ha visto protagonista una forte tensione in diretta. Elettra Lamborghini, chiamata a dedicare una cover a qualcuno di speciale, ha scelto Alta marea di Antonello Venditti per ricordare la sua cavalla Lolita, morta anni fa. Durante il toccante racconto, la cantante ha rivelato: *“Lei mi ha salvato la vita”* e di non riuscire più a tornare a Bologna da quando l’animale non c’è più.
La commozione è stata però interrotta dal commento della giurata Simona Izzo sull’abito di scena, che ha scatenato la reazione furiosa di Lamborghini.
Il momento di crisi emotiva è stato poi ricomposto in studio grazie all’intervento della conduttrice Francesca Fialdini, che ha riportato il focus sul lutto e sul rapporto uomo–animale.

In sintesi:

  • Elettra Lamborghini dedica Alta marea alla cavalla Lolita durante Canzonissima su Rai 1.
  • Il commento di Simona Izzo sull’abito scatena la dura reazione della cantante.
  • Francesca Fialdini riporta la discussione sul dolore per la perdita dell’animale.
  • Il caso riaccende il dibattito sul ruolo emotivo degli animali in TV.

Dal ricordo di Lolita allo scontro con Simona Izzo

Nel format di Canzonissima, il tema di puntata prevedeva una cover dedicata a qualcuno di speciale. Elettra Lamborghini ha scelto di non parlare di persone, ma della cavalla Lolita, ricevuta in regalo a dieci anni e descritta come un legame salvifico: *“Per me è stata un vero amore… Lei mi ha salvato la vita”*.

La commozione è esplosa quando l’artista ha ammesso di non riuscire più a tornare a Bologna dopo la morte dell’animale: *“Non torno più a Bologna da quando lei non c’è più”*. Il clima in studio è cambiato bruscamente quando la giurata Simona Izzo ha spostato l’attenzione sull’abito della cantante, richiamando il mito di Ulisse e delle sirene.

Lamborghini ha reagito con parole durissime – *“Ma chi se ne frega di Ulisse, ma vaffan****”* – rivendicando il diritto a restare sul tema del lutto. A stemperare, la conduttrice Francesca Fialdini, che ha letto nel look dell’artista *“quasi uno scudo”* a protezione di un dolore ancora vivo, condividendo la propria esperienza personale per ricostruire empatia in diretta.

La forza televisiva del lutto animale e la gestione dell’empatia

Il momento in cui Elettra Lamborghini è scoppiata in lacrime – *“Scusatemi, non piango mai, ma gli animali sono angeli”* – evidenzia quanto il lutto per un animale d’affezione abbia piena dignità narrativa anche nel prime time.

La reazione sproporzionata alle parole di Simona Izzo segnala una frattura frequente nei talk e nei talent: l’oscillazione tra spettacolo e rispetto emotivo. L’intervento di Francesca Fialdini, che ha ricondotto il focus sul dolore e non sullo scontro, offre invece un modello di gestione empatica del racconto personale in TV.

Questo segmento di Canzonissima diventa così un caso esemplare di come le storie di animali, se trattate con sensibilità, rafforzino il patto di fiducia tra pubblico, artista e programma, ma mostrino allo stesso tempo la fragilità del confine tra analisi critica e ferita ancora aperta.

FAQ

Perché Elettra Lamborghini ha scelto la canzone Alta marea?

Elettra Lamborghini ha scelto Alta marea di Antonello Venditti per dedicare un ricordo intenso alla sua cavalla Lolita, descritta come amore salvifico dell’infanzia.

Cosa ha detto Simona Izzo che ha fatto arrabbiare Lamborghini?

Simona Izzo ha commentato l’abito di Elettra richiamando il mito di Ulisse e delle sirene, spostando l’attenzione dal lutto per la cavalla appena raccontato.

Come ha reagito il pubblico in studio alla lite in diretta?

Il pubblico è apparso spiazzato dal linguaggio duro di Elettra, mentre l’intervento di Francesca Fialdini ha riportato rapidamente l’atmosfera su toni più empatici.

Che ruolo ha avuto Francesca Fialdini nella gestione del momento?

Francesca Fialdini ha riconosciuto il dolore di Elettra, condividendo la perdita del proprio gatto e interpretando l’abito come “scudo” emotivo protettivo.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione giornalistica dell’articolo?

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