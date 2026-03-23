Home / SPETTACOLI & CINEMA / Arisa sorprende su Sanremo e confessa la sua vera preferenza

Arisa critica la scelta di Stefano De Martino per il nuovo Sanremo

La cantautrice Arisa interviene sulla nomina di Stefano De Martino a direttore artistico e conduttore del nuovo Festival di Sanremo.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, la vincitrice del Festival 2014 commenta la decisione Rai, indicando l’assenza di una figura femminile alla guida della kermesse.

L’episodio nasce dopo il passaggio di testimone sul palco dell’Ariston, durante l’ultima edizione condotta da Carlo Conti.

Le parole di Arisa arrivano in un momento in cui il servizio pubblico è sotto osservazione per rappresentatività e rinnovamento.

La cantante propone il nome di Elisa come alternativa, aprendo un dibattito su chi debba guidare il principale evento musicale televisivo italiano e su quanto conti l’esperienza musicale diretta nelle scelte artistiche.

In sintesi:

Arisa riconosce la bravura di Stefano De Martino ma critica l’assenza di una direttrice artistica donna.

La cantante avrebbe voluto vedere Elisa alla guida del Festival di Sanremo.

Arisa sottolinea il ruolo centrale della televisione per sostenere la propria carriera indipendente.

Tra Sanremo, The Voice Generations e Canzonissima, Arisa consolida la sua presenza Rai.

Le parole di Arisa su De Martino, Elisa e il futuro di Sanremo

Nel commentare la scelta di Stefano De Martino, Arisa chiarisce di non avere nulla contro il conduttore, già protagonista di diversi show Rai. “Non ho nulla contro di lui, è bravo e farà molto bene, però sarebbe stato bello vedere una musicista come Elisa prendere decisioni. E invece per questa rivoluzione dovremo aspettare”, afferma la cantante.

Il riferimento diretto a Elisa evidenzia una precisa visione: affidare la direzione artistica di Sanremo a un’artista con lunga esperienza autoriale e di palco, in grado di incidere sulle scelte musicali con uno sguardo interno all’industria discografica.

Le dichiarazioni arrivano dopo il passaggio di consegne simbolico all’Ariston, quando Carlo Conti ha chiamato sul palco De Martino per presentarlo come nuovo volto del Festival.

Mentre molti hanno salutato la nomina come segno di rinnovamento e freschezza, Arisa sposta l’attenzione sul tema della rappresentanza femminile nei ruoli chiave della Rai e della principale kermesse musicale nazionale.

Parallelamente, la cantante ribadisce il proprio legame con la televisione.

Arisa torna infatti in giuria a The Voice Generations, condotto da Antonella Clerici, confermando come i talent e i grandi show musicali siano diventati per lei strumenti indispensabili per mantenere un rapporto diretto col pubblico.

Artista che si autoproduce e finanzia in autonomia la propria carriera, Arisa sottolinea che la visibilità televisiva resta decisiva per sostenere progetti discografici non appoggiati da grandi etichette.

Il suo posizionamento al quarto posto all’ultimo Festival di Sanremo, con la brano “Magica Favola”, è stato comunque percepito dalla stessa cantante come un successo, grazie all’ottimo riscontro del pubblico e all’investimento personale nella scrittura del brano, legato al suo rapporto complesso con l’amore.

Impatto sul dibattito Rai e sugli show musicali in arrivo

Le considerazioni di Arisa si inseriscono in un dibattito più ampio sul futuro del Festival di Sanremo e, in generale, sulla governance culturale della Rai.

La richiesta, solo apparentemente marginale, di vedere una figura come Elisa alla guida della kermesse apre un fronte di discussione su competenze artistiche, parità di genere e visione editoriale.

Intanto, la presenza di Arisa in più format consolida un asse forte con il servizio pubblico.

Oltre a The Voice Generations, l’artista farà parte del cast di Canzonissima su Rai 1, nel ritorno di uno storico varietà musicale voluto da Milly Carlucci.

Il nuovo impianto del programma promette di premiare la canzone più che il personaggio, un’impostazione coerente con le battaglie artistiche della cantante e con l’idea di un Sanremo maggiormente guidato da chi la musica la scrive e la produce in prima persona.

FAQ

Chi condurrà e dirigerà artisticamente il prossimo Festival di Sanremo?

Sarà Stefano De Martino a ricoprire il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, subentrando all’impostazione precedente.

Perché Arisa avrebbe voluto Elisa alla guida del Festival di Sanremo?

Arisa ritiene che una musicista come Elisa porterebbe competenze artistiche interne, sensibilità autoriale e maggiore rappresentanza femminile nelle decisioni strategiche del Festival di Sanremo.

Che ruolo avrà Arisa in televisione nei prossimi mesi?

Arisa sarà giudice a The Voice Generations con Antonella Clerici e parte del cast di Canzonissima su Rai 1, rafforzando la propria presenza televisiva.

Come si è classificata Arisa all’ultimo Festival di Sanremo?

Arisa ha chiuso al quarto posto con la canzone “Magica Favola”, considerandolo comunque un successo per riscontro di pubblico e investimento artistico personale.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Arisa e Sanremo?

L’articolo deriva da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su contenuti e lanci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.