Home / SPETTACOLI & CINEMA / Mara Venier dimentica l’ospite a Domenica In e attacca gli autori

Domenica In, gaffe in diretta di Mara Venier con Nicolò Filippucci

Domenica 3 maggio, negli studi Rai di Roma, la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier si è chiusa con una gaffe in diretta: la conduttrice ha dimenticato in scaletta l’esibizione di Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. La correzione in extremis ha generato tensione con gli autori, un siparietto poco felice davanti al pubblico di Rai 1 e un’immediata amplificazione sui social, in particolare su X, dove la sequenza è diventata virale nelle ore successive. L’episodio solleva interrogativi sull’organizzazione dei grandi show Rai e sul rapporto, spesso esposto, tra conduttori e team autorale.

In sintesi:

Esibizione di Nicolò Filippucci dimenticata a fine puntata di Domenica In .

dimenticata a fine puntata di . Mara Venier si sfoga in diretta contro gli autori: *“Non si può lavorare così”*.

si sfoga in diretta contro gli autori: *“Non si può lavorare così”*. Confusione anche sul titolo del brano *“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”*.

L’episodio diventa immediatamente virale su X e alimenta meme domenicali.

Come si è svolta la gaffe in diretta su Rai 1

Il momento critico arriva negli ultimi minuti della trasmissione, quando Mara Venier imbocca i saluti finali e, solo allora, ricorda l’assenza dell’esibizione di Nicolò Filippucci.

Il richiamo è immediato e frontale, rivolto agli autori di Domenica In: *“Nicolò Filippucci, vincitore Nuove Proposte Sanremo. Che canta? Se non me lo dite non si può lavorare così, l’ho chiamato”*. Il tono, visibilmente irritato, tradisce un disallineamento tra conduttrice, regia e redazione, colti di sorpresa dalla correzione della scaletta in extremis.

L’imbarazzo prosegue all’ingresso di Filippucci. Al momento dell’annuncio del brano, la conduttrice fatica a ricordare il titolo. È il cantante a scandire più volte il nome corretto, *“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”*, mentre Venier ribadisce, ancora verso gli autori: *“Non è quella che dite voi, mi fate sbagliare”*. Solo dopo l’ennesima ripetizione parte la base musicale e l’esibizione si svolge regolarmente, chiudendo la puntata tra gli applausi del pubblico in studio.

Impatto sull’immagine di Venier, su Filippucci e sul racconto social

L’episodio conferma quanto la televisione in diretta resti terreno esposto a errori di coordinamento ma anche potente generatore di contenuti virali.

Su X, la sequenza è stata immediatamente isolata, rilanciata e trasformata in meme: lo sfogo di Mara Venier contro gli autori è stato letto da molti utenti come il simbolo di una gestione di scaletta meno fluida rispetto agli standard Rai, mentre altri hanno difeso la conduttrice, sottolineandone la trasparenza e la spontaneità.

Per Nicolò Filippucci, reduce dalla vittoria a Sanremo 2026 dopo il percorso ad Amici di Maria De Filippi, la vetrina di Domenica In resta comunque strategica: l’esecuzione di *“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”* ha avuto pieno spazio musicale e gli applausi in chiusura hanno in parte riequilibrato l’imbarazzo iniziale, rafforzando la sua esposizione nel prime pomeridiano Rai.

La gaffe come segnale per la tv generalista e i nuovi talenti

L’incidente in diretta evidenzia una frizione strutturale: la tv generalista, ancora centrata su grandi conduttori come Mara Venier, convive con la logica social che amplifica ogni errore in tempo reale.

Per artisti emergenti come Nicolò Filippucci, la precisione nella gestione delle ospitate è cruciale: un’introduzione incerta può oscurare, anche solo per pochi minuti, il lancio di un singolo pensato per radio, streaming e piattaforme social.

Al tempo stesso, episodi simili generano ulteriore visibilità: la clip della gaffe rilanciata online può spingere il pubblico a cercare il brano *“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”*, trasformando un errore di scaletta in un’occasione di curiosità e ascolti aggiuntivi.

FAQ

Cosa è successo a Domenica In con Nicolò Filippucci?

È accaduto che Mara Venier abbia dimenticato in scaletta l’esibizione di Nicolò Filippucci, richiamando in diretta gli autori e generando un momento di tensione.

Quale canzone ha cantato Nicolò Filippucci a Domenica In?

Ha eseguito il brano *“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”*, presentato dopo la vittoria nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Perché la gaffe di Mara Venier è diventata virale sui social?

È diventata virale perché lo sfogo spontaneo di Mara Venier contro gli autori, in piena diretta Rai, è stato immediatamente rilanciato e commentato su X.

Chi è Nicolò Filippucci e da quale programma televisivo proviene?

È un giovane cantante pop, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, emerso dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Domenica In?

Sono state utilizzate, in modo affermativo, elaborazioni congiunte di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.