Home / SPETTACOLI & CINEMA / Man on Fire recensione serie tra azione estrema e dramma psicologico

Man on Fire su Netflix: cosa funziona e cosa no del nuovo adattamento

Chi cerca un action teso e internazionale su Netflix trova oggi Man on Fire – Sete di vendetta, prima serie tratta dai romanzi di A.J. Quinnell. La produzione, firmata da Kyle Killen e ambientata tra Città del Messico e Rio de Janeiro, arriva nel 2026 come erede dichiarata del cult di Tony Scott con Denzel Washington e Dakota Fanning. In sette episodi, la serie racconta la discesa all’inferno dell’ex operativo John Creasy, interpretato da Yahya Abdul‑Mateen II, e il suo legame con l’adolescente Poe, ora affidata a Billie Boullet.

Perché conta? Perché tenta di rilanciare un franchise iconico aggiornandolo ai codici del crime globale Netflix, ibridando thriller politico, dramma familiare e revenge story ad alto tasso di brutalità.

In sintesi:

Prima serie TV tratta dai romanzi di A.J. Quinnell, dopo i film degli anni ’80 e 2000.

Yahya Abdul‑Mateen II e Billie Boullet raccolgono l’eredità di Denzel Washington e Dakota Fanning.

Buon respiro internazionale e atmosfera spionistica, ma pathos e scrittura restano sotto le attese.

Solidi comprimari, messa in scena efficace ma troppo legata ai canoni dei primi anni 2000.

Rispetto al film di Tony Scott, la serie amplia il materiale originale adattando anche il romanzo The Perfect Kill e introducendo una cornice di cospirazione internazionale. Ritroviamo John Creasy quattro anni dopo un’imboscata a Città del Messico: è un ex capitano delle Forze Speciali della CIA spezzato dal disturbo da stress post‑traumatico, dipendente dall’alcol e prossimo al suicidio.

L’amico Paul Rayburn, interpretato da Bobby Cannavale, lo richiama in azione offrendogli un incarico di sicurezza a Rio de Janeiro. Una nuova esplosione devasta però la famiglia Rayburn, lasciando in vita soltanto la figlia adolescente Poe (Billie Boullet). A quel punto Creasy trasforma il proprio senso di colpa in una missione di vendetta assoluta: proteggere Poe e smantellare la rete criminale dietro agli attentati, muovendosi tra corruzione politica latino‑americana, traffici opachi e un sottobosco di alleati ambigui. Il cuore del racconto resta la dinamica fra un anti‑eroe distrutto e una ragazza lucidissima, meno ingenua rispetto alla bambina vista sul grande schermo.

Una serie tra revenge thriller, trauma e ambizioni globali

Yahya Abdul‑Mateen II sceglie un Creasy più vulnerabile che carismatico, in continuità con il percorso intrapreso in Wonder Man: meno icona action, più uomo disfunzionale sfiancato dalle colpe di guerra. Il rapporto con Poe nasce dalla condivisione del trauma – entrambi unici superstiti – ma la sceneggiatura di Kyle Killen fatica a trasformarlo nel vero motore emotivo della serie.

Il paradosso è che i personaggi secondari risultano più incisivi dei protagonisti. Bobby Cannavale costruisce un Rayburn credibile in poche scene, mentre Alice Braga, tassista e confidente di Creasy, presta alla serie un magnetismo adulto che sposta l’asse emotivo. Il bilinguismo inglese‑portoghese e le location reali tra Città del Messico e Rio danno autenticità allo strato spionistico, rafforzato da una colonna sonora che usa Never Tear Us Apart degli INXS come tema ricorrente.

Dove il progetto esita è nell’identità stilistica: la regia di Steven Caple Jr. e Michael Cuesta adotta flash, filtri e montaggio onirico che citano i primi anni 2000, ma oggi il linguaggio rischia di apparire derivativo. La scelta del formato in sette episodi, sulla carta ideale per coprire due romanzi, si traduce in un ritmo irregolare: alcune parti risultano dilatate, altre compresse, con momenti di violenza cruda ben costruiti che non trovano sempre un adeguato crescendo emotivo.

Il lascito di Man on Fire tra franchise e nuove stagioni possibili

Man on Fire – Sete di vendetta è un adattamento competente che prova a emanciparsi dall’ombra di Tony Scott, spostando il focus dal rapporto quasi sacrale guardia‑bambina a un legame di sopravvivenza tra due superstiti segnati. La serie funziona quando abbraccia senza esitazioni il proprio lato crime geopolitico e quando sfrutta la fisicità di Yahya Abdul‑Mateen II in sequenze ravvicinate, asciutte e brutali.

Mancano però un’idea registica davvero contemporanea e un nucleo emotivo di pari forza, elementi che potrebbero essere corretti in un’eventuale seconda stagione, già implicita nell’uso di The Perfect Kill. Se Netflix sceglierà di proseguire, il potenziale per trasformare Man on Fire in un vero franchise seriale internazionale c’è, a patto di chiarire la gerarchia dei generi e puntare con decisione sull’evoluzione psicologica di Creasy oltre la mera vendetta.

FAQ

Da dove è tratta la serie Man on Fire su Netflix?

La serie è direttamente ispirata ai romanzi di A.J. Quinnell, in particolare Man on Fire e il seguito The Perfect Kill, già adattati al cinema negli anni ’80 e 2000.

Che differenze ci sono rispetto al film con Denzel Washington?

La serie amplia la cospirazione internazionale, invecchia la ragazza protagonista, approfondisce il trauma di Creasy e copre anche il secondo romanzo, sacrificando però parte dell’intensità emotiva del film di Tony Scott.

Vale la pena vedere Man on Fire se non conosco i film precedenti?

Sì, la serie è pensata come prodotto autonomo: spiega contesto e personaggi da zero. La visione dei film precedenti arricchisce solo il confronto stilistico e l’evoluzione del personaggio di John Creasy.

Che tipo di pubblico apprezzerà di più Man on Fire – Sete di vendetta?

Piacerà soprattutto a chi segue crime internazionali, thriller con elementi geopolitici e revenge stories dure, interessato meno al puro spettacolo action e più al trauma psicologico del protagonista John Creasy.

Quali sono le fonti utilizzate per questa analisi su Man on Fire?

L’analisi deriva da una elaborazione redazionale di notizie e materiali provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati.