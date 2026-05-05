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Uomini e Donne, bufera sulle coppie del trono classico giudicate effimere

Uomini e Donne, bufera sulle coppie del trono classico giudicate effimere

Lino Giuliano attacca il trono classico di Uomini e Donne: cosa sta accadendo

Chi: l’ex protagonista di Temptation Island Lino Giuliano.
Cosa: critica duramente le coppie del trono classico di Uomini e Donne, accusandole di cercare solo visibilità.
Dove: al centro del dibattito social che ruota intorno al dating show di Canale 5.

Quando: dopo una stagione segnata da rotture lampo e segnalazioni su tronisti e corteggiatori.
Perché: secondo Giuliano, il programma sarebbe stato “snaturato”, trasformandosi da percorso di sentimenti a semplice vetrina mediatica, con coppie costruite a tavolino e destinate a durare pochissimo.

In sintesi:

  • Lino Giuliano accusa il trono classico di produrre coppie costruite solo per visibilità.
  • Numerose storie recenti di Uomini e Donne sono finite in pochi mesi o settimane.
  • Il pubblico si sta spostando verso il trono over, percepito come più autentico.
  • Resta aperto il nodo su come rilanciare credibilità e durata delle coppie in tv.

Rotture lampo e trono classico in crisi: i casi più discussi

Il tracollo di credibilità del trono classico di Uomini e Donne non nasce dal nulla, ma da una lunga sequenza di storie naufragate.

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La scelta di Martina De Ioannon per Ciro Solimeno, con convivenza a Roma, è durata appena otto mesi, prima del ritorno da non scelto a fidanzato di Gianmarco Steri, poi a sua volta tronista e successivamente protagonista di un legame lampo con Cristina Ferrara.

Francesca Sorrentino ha lasciato lo studio con Gianluca Costantino dopo aver minacciato di uscire sola, salvo poi chiudere in poche settimane e tornare dall’ex Manuel Maura. Il caso di Rosario Guglielmi, indicato da Maria De Filippi come nuovo tronista e successivamente travolto dalle rivelazioni sugli incontri con l’ex Lucia Ilardo, ha aggravato la percezione di poca trasparenza.

A ciò si sono aggiunte le rotture di Cristiana Anania e Ernesto Passaro, nonché la “love story” definita fittizia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, chiusa quasi subito. Il pubblico si è così spostato sul trono over, ritenuto più autentico nei conflitti e nei sentimenti.

Le accuse di Giuliano e il futuro del dating show di Canale 5

Nel suo affondo, Lino Giuliano parla di copioni già scritti, lacrime di scena e coppie che *“durano meno di un gatto in tangenziale”*, trasformando un format nato per far nascere relazioni reali in pura esposizione mediatica.

Le sue parole intercettano un malessere diffuso nel pubblico digitale, ormai molto abile a riconoscere dinamiche artefatte. Tuttavia, la posizione di Giuliano è controversa: lui stesso è stato volto ricorrente dei reality Mediaset, e la sua critica arriva da chi conosce bene i meccanismi della tv del sentimento.

Per rilanciare il trono classico, la sfida per la produzione di Uomini e Donne sarà ristabilire fiducia: selezioni più rigorose, verifiche sulle vite esterne dei protagonisti e percorsi meno influenzati dalla ricerca di follower potrebbero diventare condizioni essenziali per tornare a raccontare storie credibili anche in ottica Google Discover, dove autenticità e reputazione sono decisive.

FAQ

Chi è Lino Giuliano e da quale programma è noto

È un ex protagonista di Temptation Island, noto per aver partecipato al reality dei sentimenti in onda su Canale 5.

Perché il trono classico di Uomini e Donne è considerato in crisi

Lo è per la lunga serie di coppie durate pochissimo, segnalazioni, percorsi confusi e una crescente percezione di relazioni costruite.

Qual è la principale critica di Lino Giuliano al programma

Sostiene che Uomini e Donne sia diventato una vetrina di visibilità, con coppie create a tavolino e poco interessate a veri sentimenti.

Perché il pubblico preferisce oggi il trono over rispetto al trono classico

Perché il trono over viene percepito più autentico, con dinamiche relazionali meno filtrate dai social e meno orientate alla sola esposizione.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione giornalistica

È elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, poi rielaborate dalla nostra Redazione.

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