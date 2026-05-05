Home / SPETTACOLI & CINEMA / Le Iene Inside analizzano guerra globale e decine di conflitti attivi

Le Iene Inside analizzano le 56 guerre che segnano il 2026

Chi: lo speciale Le Iene presentano: Inside, condotto da Matteo Viviani e ideato da Davide Parenti. Cosa: una puntata monografica intitolata Ci si può abituare alla guerra?, costruita come inchiesta tv con esperti, dati e testimonianze dirette. Dove: in onda su Italia 1 in prima serata, con focus su Europa, Ucraina e i principali scenari di crisi globali. Quando: martedì 5 maggio 2026 alle 21:20. Perché: per spiegare come e perché i conflitti, oggi 56 guerre attive nel mondo, siano diventati una componente quasi normalizzata della quotidianità informativa, politica ed economica, e quali conseguenze producano sulla percezione pubblica della violenza e sulla tenuta delle democrazie occidentali.

In sintesi:

Nel 2026 si contano 56 guerre attive in cinque continenti, Antartide esclusa.

Le Iene Inside dedica uno speciale tv alla “normalizzazione” della guerra.

dedica uno speciale tv alla “normalizzazione” della guerra. Matteo Viviani guida un racconto con economisti, analisti militari e giornalisti.

guida un racconto con economisti, analisti militari e giornalisti. Focus sugli effetti dei conflitti su Europa, Italia e opinione pubblica globale.

Lo speciale di Italia 1 tra dati, testimonianze e analisi geopolitica

Lo spin-off d’inchiesta Le Iene presentano: Inside torna su Italia 1 con una puntata che usa linguaggi televisivi e giornalistici per decifrare il presente bellico globale.

Al centro c’è la domanda: Ci si può abituare alla guerra?, sviluppata con il contributo di economisti, analisti militari e reporter di aree di crisi. La scrittura è firmata da Nicola Remisceg, sotto la supervisione di Davide Parenti, storico autore del marchio Le Iene.

Lo speciale ricostruisce il quadro di un pianeta in cui, a inizio 2026, vengono censite 56 guerre attive in cinque continenti. L’Antartide, priva di popolazione stabile, resta l’unica porzione del globo non coinvolta. Il racconto alterna mappe, grafici, materiali d’archivio e testimonianze video, mettendo in relazione fronti tradizionali e conflitti ibridi, cyber e informativi.

La guerra normalizzata e le ricadute su Europa e opinione pubblica

Lo sguardo di Matteo Viviani si concentra sugli effetti collaterali della “guerra permanente”: inflazione, crisi energetica, instabilità politica, ma anche assuefazione emotiva a immagini e notizie di violenza. Particolare attenzione è dedicata alla guerra in Ucraina, indicata come caso emblematico di conflitto che, pur geograficamente confinato ai confini orientali dell’Europa, genera conseguenze tangibili su Italia e Unione Europea in termini di sicurezza, spesa militare, consenso politico e polarizzazione del dibattito pubblico.

Lo speciale indaga inoltre il ruolo dei media generalisti e dei social network nel trasformare la guerra in “rumore di fondo”: un flusso continuo di breaking news che rischia di ridurre l’impatto emotivo e la capacità critica del pubblico, soprattutto tra i più giovani.

FAQ

Quante guerre attive analizza lo speciale Le Iene Inside?

Lo speciale parte dal dato di 56 guerre attive nel mondo all’inizio del 2026, distribuite su cinque continenti, con l’Antartide unica eccezione geografica non coinvolta direttamente nei conflitti.

Quando va in onda la puntata Ci si può abituare alla guerra?

La puntata va in onda martedì 5 maggio 2026 alle 21:20 su Italia 1, in prima serata, all’interno del ciclo d’approfondimento Le Iene presentano: Inside.

Chi è il conduttore dello speciale sulle guerre globali?

Lo speciale è condotto da Matteo Viviani, volto storico de Le Iene, che guida il racconto tra testimonianze, dati, mappe geopolitiche e analisi di economisti, esperti militari e giornalisti.

Qual è il focus principale della puntata dedicata alla guerra?

Il focus principale è capire se e come l’opinione pubblica si stia abituando alla guerra, analizzando effetti psicologici, mediatici, economici e politici della presenza costante dei conflitti nella nostra quotidianità informativa.

Da quali fonti viene elaborato il contenuto giornalistico dello speciale?

Il contenuto è elaborato attingendo in modo integrato alle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, successivamente rielaborate e verificate dalla nostra Redazione secondo criteri professionali.