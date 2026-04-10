Affari Tuoi su Rai 1 con Jovanotti, Morandi e ospiti speciali

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Affari Tuoi speciale con Jovanotti e Morandi tra gioco, musica e beneficenza

Chi: i protagonisti sono Stefano De Martino, Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi, affiancati da amici e familiari. Cosa: una puntata speciale di Affari Tuoi trasformata in serata evento a scopo benefico. Dove: in studio a Rai 1, con visione anche su RaiPlay. Quando: nella fascia di access prime time, con inizio alle 20:35. Perché: coniugare intrattenimento, musica e solidarietà, valorizzando le carriere dei due artisti e coinvolgendo il loro mondo personale e professionale.

In sintesi:

Puntata speciale di Affari Tuoi con Jovanotti e Gianni Morandi in coppia.

con e in coppia. Premio finale interamente destinato alla beneficenza tramite il game show di Rai 1 .

tramite il game show di . Pacchi affidati ad amici, familiari e collaboratori dei due cantanti.

Colonna sonora costruita sui brani di Jovanotti e Morandi per una serata evento.

Gioco, ospiti d’eccezione e formato speciale della serata evento

La nuova puntata di Affari Tuoi, guidata da Stefano De Martino, propone un impianto profondamente rinnovato rispetto al classico schema dei concorrenti regionali. Al centro del gioco ci sono Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi, riuniti in una coppia inedita chiamata a sfidare il “dottore” per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

La scelta di puntare su due icone della musica italiana permette alla rete ammiraglia di Rai di intercettare un pubblico intergenerazionale, unendo la memoria televisiva di Morandi all’energia contemporanea di Jovanotti.

Elemento distintivo della serata è la sostituzione dei classici concorrenti con figure del loro entourage: in studio compaiono le figlie Marianna Morandi e Teresa Cherubini, il bassista Saturnino Celani e lo stylist Nick Cerioni, oltre ad altri amici storici.

Completano il cast i volti fissi Herbert Ballerina e Martina Miliddi, chiamati a rafforzare il tono leggero e ironico dello show, mentre la colonna sonora attinge direttamente ai cataloghi dei due artisti, trasformando ogni fase del gioco in un momento di racconto musicale.

Dove vedere Affari Tuoi speciale e perché è strategico per la Rai

L’evento va in onda nell’access prime time di Rai 1 alle 20:35, fascia cruciale per gli equilibri d’ascolto della rete pubblica.

La puntata è disponibile anche in live streaming su RaiPlay e, al termine della messa in onda, viene rapidamente inserita nella sezione On demand della piattaforma, favorendo la fruizione su dispositivi mobili.

Dal punto di vista editoriale, l’operazione consolida la centralità di Affari Tuoi nel palinsesto quotidiano, sperimentando una forma ibrida tra game show, varietà e ritratto d’autore.

La presenza di Jovanotti e Gianni Morandi, unita al coinvolgimento di familiari e collaboratori, risponde alla strategia di Rai di presidiare l’intrattenimento familiare con contenuti ad alto tasso emotivo e con una forte componente sociale legata alla beneficenza, elemento sempre più rilevante anche nell’ottica di visibilità su Google News e Discover.

Prospettive future per Affari Tuoi e per il format evento Rai

Questa puntata speciale di Affari Tuoi rappresenta un test strategico per Rai 1 in vista di possibili ulteriori serate evento con protagonisti del mondo dello spettacolo.

L’integrazione tra narrativa musicale, gioco a premi e finalità benefiche potrebbe diventare un modello replicabile, capace di generare attenzione multipiattaforma, social e on demand.

Per Stefano De Martino è un ulteriore passaggio di consolidamento come volto di prime time, mentre per Jovanotti e Gianni Morandi la serata offre l’occasione di riproporre il proprio repertorio a un pubblico trasversale, rafforzando il legame con la platea televisiva generalista.

FAQ

Quando va in onda la puntata speciale di Affari Tuoi?

La puntata speciale di Affari Tuoi va in onda nell’access prime time di Rai 1 alle 20:35 circa.

Chi sono i protagonisti della puntata evento di Affari Tuoi?

I protagonisti sono il conduttore Stefano De Martino e i concorrenti d’eccezione Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi.

Il montepremi di Affari Tuoi speciale è destinato alla beneficenza?

Sì, il premio finale ottenuto da Jovanotti e Gianni Morandi è interamente destinato a iniziative di beneficenza.

Dove posso rivedere la puntata speciale di Affari Tuoi in streaming?

La puntata è visibile in diretta su RaiPlay e, dopo la messa in onda, nella sezione On demand gratuita.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Affari Tuoi?

L’articolo deriva da una elaborazione redazionale di notizie provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.