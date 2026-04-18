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Madonna e Sabrina Carpenter sorprendono il Coachella con Bring Your Love

Madonna e Sabrina Carpenter sorprendono il Coachella con Bring Your Love

Madonna e Sabrina Carpenter, duetto generazionale al Coachella 2026

Chi: la regina del pop Madonna e la popstar emergente Sabrina Carpenter.
Che cosa: debutto live del brano inedito “Bring Your Love”, accompagnato da Vogue e Like A Prayer.
Dove: main stage del Coachella Valley Music and Arts Festival, in California.
Quando: sera del 18 aprile 2026, durante il set di Sabrina Carpenter.
Perché: segnare il ritorno discografico di Madonna con “Confessions II” e certificare l’ascesa di Sabrina Carpenter, unendo due generazioni pop davanti a un pubblico globale e iper-social, decisivo per streaming e visibilità.

In sintesi:

  • Madonna sorprende il Coachella apparendo nel set di Sabrina Carpenter.
  • Le due cantano insieme “Vogue”, l’inedita “Bring Your Love” e “Like A Prayer”.
  • “Bring Your Love” è un brano pop immediato, pensato per radio e playlist streaming.
  • Madonna collega lo show al ritorno di “Confessions II” e a un messaggio unitario.

L’apparizione di Madonna al Coachella chiude sette anni di assenza discografica con un’operazione accuratamente costruita. Dopo l’annuncio dell’album “Confessions II” e l’uscita di “I Feel So Free”, la popstar sceglie il festival più mediatizzato al mondo per allearsi con Sabrina Carpenter, volto di punta della nuova generazione.

Durante il set, la Carpenter esegue le sue hit “Espresso”, “Tears” e “Juno”. Sul finale intona la provocatoria battuta “Vuoi provare qualche posizione strana? Hai mai provato questa?”, che introduce l’iconico attacco di Vogue. L’ingresso di Madonna, accolta da una folla in delirio e da milioni di visualizzazioni in tempo reale sui social, trasforma il concerto in evento storico.

La vera novità è l’inedito “Bring Your Love”, costruito come potenziale hit globale: struttura lineare, ritornello immediato, produzione dance-pop meno sperimentale rispetto a I Feel So Free e una divisione delle parti che valorizza sia il timbro maturo di Madonna sia la freschezza di Sabrina Carpenter.

Un set pensato per la storia del pop e per l’algoritmo

Dopo Vogue, Madonna prende il controllo narrativo dello show, trasformando l’esibizione in un’operazione di memoria e posizionamento. Ricorda il Coachella 2006, quando presentò per la prima volta in America i brani di “Confessions On A Dance Floor”: “Vent’anni fa mi sono esibita qui al Coachella… È come chiudere un cerchio, capite? È molto significativo per me”.

La continuità visiva è volutamente sottolineata: stessi stivali, stesso corsetto, giacca Gucci dell’epoca. Per i fan, è un richiamo diretto all’era che ha consacrato Madonna come regina assoluta della dance-pop culture. Per l’industria, è la cornice ideale per lanciare il sequel discografico, “Confessions II”.

Il discorso prosegue con un inatteso “mini corso” di astrologia, in perfetto stile Ciccone: “Oggi è la luna nuova in Toro… sette pianeti allineati in Ariete”. Madonna invita il pubblico a lavorare sulla comunicazione e a evitare conflitti: “La cosa bella della musica è che unisce le persone… è il posto in cui la gente mette da parte le differenze e si diverte insieme”. Il messaggio, pronunciato in uno dei palchi più influenti del mondo, consolida l’immagine di artista consapevole, capace di legare intrattenimento, spiritualità pop e commentary sociale.

Un dialogo tra generazioni e il futuro di Bring Your Love

Nel finale, Madonna scherza sull’altezza di Sabrina Carpenter (152 cm contro i suoi 165): “Probabilmente è la prima volta che mi esibisco con qualcuno più basso di me. Grazie per avermi dato questa esperienza”. Un lapsus divertito, se si pensa alle storiche performance con Christina Aguilera, che conferma il tono informale e umano della serata.

La chiusura sulle note di Like A Prayer, con un cast di ballerini e coristi in abiti religiosi, restituisce un’immagine riconoscibile della poetica di Madonna: sacro e profano, iconografia religiosa e coreografie pop. Per Sabrina Carpenter, significa legarsi in modo strutturale a un canone, non solo a un trend virale.

Dal punto di vista industriale, “Bring Your Love” nasce per vivere ben oltre la notte del festival: l’accoglienza entusiasta del pubblico, i video virali su X e TikTok e l’impianto radiofonico del brano la candidano a singolo chiave dell’era “Confessions II” e a tassello strategico nel consolidamento internazionale della carriera di Sabrina Carpenter.

FAQ

Come si chiama la nuova canzone di Madonna e Sabrina Carpenter?

La nuova collaborazione si intitola provvisoriamente “Bring Your Love”. È stata presentata in anteprima dal vivo al Coachella 2026.

Bring Your Love sarà inclusa nell’album Confessions II di Madonna?

È molto probabile che “Bring Your Love” rientri nella tracklist di “Confessions II”, considerando la strategia di lancio costruita sul Coachella.

Dove posso rivedere l’esibizione di Madonna e Sabrina Carpenter al Coachella?

L’esibizione circola tramite clip su X e TikTok, condivise da account fan e spettatori presenti al Coachella.

Che differenza c’è tra I Feel So Free e Bring Your Love?

“I Feel So Free” è più dance e sperimentale, con vocali sussurrate. “Bring Your Love” punta invece su struttura pop tradizionale e ritornello immediato.

Da quali fonti è stata ricostruita la notizia su Madonna e Sabrina Carpenter?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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