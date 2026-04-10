Home / SPETTACOLI & CINEMA / Selvaggia Lucarelli replica a Fedez e Ivan Grieco sulle accuse

Scontro al Brancaccio tra Selvaggia Lucarelli, Ivan Grieco e l’ombra di Fedez

Chi? Selvaggia Lucarelli, il creator di Pulp Podcast Ivan Grieco, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e, sullo sfondo, Fedez.

Che cosa? Un confronto mancato al Teatro Brancaccio di Roma, con accuse reciproche di riprese “di nascosto”, inseguimenti e metodi “giustizialisti”.

Dove e quando? A Roma, durante un firmacopie di Travaglio al Brancaccio, il 10 aprile 2026.

Perché? Grieco contesta a Lucarelli il suo stile di inchieste e la filma mentre lei tace; Lucarelli replica denunciando un’operazione mediatica orchestrata dall’ecosistema di Pulp Podcast e ricordando le cause civili intentate da Fedez contro di lei.

In sintesi:

Scontro al Teatro Brancaccio tra Ivan Grieco e Selvaggia Lucarelli durante il firma-copie di Marco Travaglio.

Grieco accusa Lucarelli di riprese di nascosto e fuga dal confronto, diffondendo il video online.

Lucarelli ribalta la narrazione: nessuna ripresa nascosta, ma “scagnozzi di Fedez” e giornalismo d’assalto grottesco.

In sottofondo il contenzioso legale Lucarelli–Fedez: due cause civili per 150.000 euro complessivi.

Dinamica dello scontro e narrazione social del caso

Durante il firmacopie romano di Marco Travaglio, Ivan Grieco si presenta con un collega per porre domande sul cosiddetto “Cremlino-Gate” e sui presunti fondi extra UE a Il Fatto Quotidiano. In sala è presente anche Selvaggia Lucarelli, che riprende la scena con il telefono.

Terminate le domande a Travaglio, Grieco segue Lucarelli all’esterno del Teatro Brancaccio tentando di intervistarla. Lei non risponde. Il creator pubblica sui social il video, sostenendo: “Selvaggia Lucarelli ci riprende di nascosto e poi fugge”, accusandola di pratiche mediatiche “giustizialiste”.

Il filmato approda sull’account Instagram di Pulp Podcast, dove Fedez commenta con un laconico “Sei stata nominata”, richiamo al linguaggio dei reality. Lucarelli risponde con una stoccata sul Pandoro-gate: “Sto Pandoro-gate proprio non gli va giù eh”, collegando l’episodio al lungo braccio di ferro mediatico-giudiziario legato alle vicende di Chiara Ferragni.

Il confronto si sposta completamente online, trasformando un episodio locale in un nuovo capitolo della polarizzazione tra giornalismo tradizionale, infotainment digitale e podcast d’opinione.

Cause legali, strategia mediatica e possibili sviluppi del caso

Nel suo lungo post su Instagram, Selvaggia Lucarelli respinge le accuse di riprese clandestine: sostiene di aver filmato Ivan Grieco “in bella vista, davanti a centinaia di persone”. Descrive la scena come una parodia del giornalismo d’inchiesta, con riferimenti a Le Iene e a Enrico Lucci, definendo Grieco “il Giulio Golia di Torre Maura” e il collega “il LUCCI dell’agropontino”.

Lucarelli racconta che uno degli inviati le avrebbe chiesto persino un parere sulla “zingara Shakira” e sulla presunta parrucca di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, indicandolo come esempio di “giornalismo d’assalto” degenerato. Spiega poi perché rifiuta da anni gli inviti di Fedez a Muschio Selvaggio e a Pulp Podcast: l’artista le ha intentato due cause civili per un totale di 150.000 euro, oltre a una querela penale già persa per l’epiteto “bimbom**kia”.

Per Lucarelli la retorica del “confronto mancato” è un artificio: afferma che chi la cita in giudizio per somme così consistenti non può pretendere, al contempo, un dialogo confidenziale davanti ai microfoni. Chiude ricordando che, la sera al Brancaccio, sarebbe stata più logico rivolgere domande a Giorgia Meloni, presente per una conversazione con Fedez in vista del referendum sulla giustizia, anziché inseguire lei mentre cercava un taxi.

FAQ

Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Ivan Grieco al Teatro Brancaccio?

È avvenuto un confronto mancato: Grieco ha filmato Lucarelli mentre lei lo ignorava, poi l’ha accusata online di riprese nascoste e fuga dalle domande.

Perché Ivan Grieco ha criticato il metodo giornalistico di Selvaggia Lucarelli?

Lo ha fatto perché ritiene le sue inchieste “giustizialiste” e lesive, accusandola di mettere persone alla gogna mediatica senza adeguate prove documentali.

Come ha risposto Selvaggia Lucarelli alle accuse di riprese di nascosto?

Ha risposto negando categoricamente: sostiene di aver filmato in pubblico, davanti alla fila del firmacopie, accusando Grieco di manipolare la narrazione.

Quali sono le cause legali aperte tra Fedez e Selvaggia Lucarelli?

Attualmente risultano due cause civili promosse da Fedez contro Lucarelli, con una richiesta complessiva di 150.000 euro per post e interviste.

Da dove provengono le informazioni principali su questo episodio mediatico?

Provengono da una elaborazione redazionale basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate.