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Riccardo Rossi lascia La Vita in Diretta dopo scontro con Costamagna

Riccardo Rossi lascia La Vita in Diretta dopo scontro con Costamagna

Scontro in diretta tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna

Nell’ultima puntata di La Vita in Diretta, su Rai 1, un acceso battibecco tra l’attore Riccardo Rossi e la giornalista Luisella Costamagna ha chiuso il talk pomeridiano condotto da Alberto Matano.

Lo scontro è esploso a Roma, negli studi Rai, durante un dibattito sul fenomeno del “phubbing”, ossia l’abitudine di ignorare gli altri per controllare il cellulare. A innescare la discussione è stata un’osservazione della Costamagna sullo smartphone di Rossi, che ha reagito con irritazione, arrivando a dire: “Tu rompi e non ci vengo più”. Il diverbio, nato da un dettaglio apparentemente minimo, ha messo in luce tensioni pregresse tra i due opinionisti.

In sintesi:

  • Scontro in studio tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna a La Vita in Diretta.
  • Il litigio nasce durante un servizio sul “phubbing” e l’uso del cellulare in studio.
  • Rossi accusa la collega: “Tu rompi come sempre, non ci vengo più”.
  • Alberto Matano minimizza e tenta di riportare la calma con l’ironia.

Dal phubbing alla lite: cosa è successo in studio Rai

Tutto parte quando Alberto Matano introduce un servizio sul phubbing, spiegando l’origine del termine (dalla fusione di “phone” e “snubbing”) e chiedendo agli ospiti se si siano sentiti ignorati per colpa di uno smartphone.

Riccardo Rossi replica subito: “Troppe! Infatti, se capita uno si alza e se ne va”. A quel punto Luisella Costamagna, senza attendere la conclusione del ragionamento, sottolinea: “Intanto lui si vergogna e ha tolto il suo cellulare dal tavolo. Io l’ho lasciato nei camerini e non l’ho portato”.

Rossi sbotta, si alza e raggiunge il conduttore per mostrare il telefono in modalità aereo: “C’è la calcolatrice. Ecco, visto che tu rompi come sempre… tu rompi e non ci vengo più. Guardate il mio telefono, è impostato su aereo”. Attorno al tavolo, Simona Izzo ed Elisa Isoardi assistono in silenzio, inizialmente convinte che sia una gag, salvo poi percepire la reale tensione.

La Costamagna rincara: “Ma allora cosa te lo porti a fare se non lo puoi usare? Alberto Matano è buono, ma io quando faccio la conduttrice lo requisisco agli ospiti come fossi una maestra”.

Rossi, sempre più infastidito, mormora verso gli autori: “Ma guarda questa qui. Ogni volta deve fare le pulci, capito? Lo fa ogni volta!”, ribadendo però di non usare il telefono durante la diretta. Poi l’affondo personale: “Vengo sempre attaccato da Lionella… vabbè ci siamo capiti. Una volta eravamo amici al Maurizio Costanzo Show, poi è tutto finito”.

Matano prova a stemperare con una risata: “Dai, questo dissing non va bene”, ma la sequenza, rilanciata sui social X, diventa immediatamente virale.

Le ricadute televisive e il tema delle regole in studio

Il caso solleva un tema ricorrente nei talk show: l’uso degli smartphone in diretta e le regole implicite tra conduttori e ospiti. La provocazione di Luisella Costamagna – che rivendica la prassi di “requisire” i cellulari quando conduce – contrasta con l’atteggiamento più conciliante di Alberto Matano, che cerca di evitare irrigidimenti.

La frase di Riccardo Rossi sul passato condiviso al Maurizio Costanzo Show suggerisce un deterioramento di rapporti personali che va oltre il semplice scambio televisivo. È questo sottotesto, più ancora del pretesto del “phubbing”, a rendere la scena interessante per il pubblico e per gli osservatori dei meccanismi interni alla tv generalista.

Resta da capire se lo sfogo di Rossi – “non ci vengo più” – si tradurrà in un reale addio al programma o se la frizione verrà ricomposta nelle prossime puntate, magari proprio con un chiarimento pubblico.

FAQ

Cosa è successo tra Riccardo Rossi e Luisella Costamagna?

È avvenuto un acceso battibecco in diretta a La Vita in Diretta, nato da una critica della Costamagna sull’uso del cellulare di Rossi.

Cosa significa il termine phubbing citato da Alberto Matano?

Indica l’abitudine di ignorare le persone presenti per guardare lo smartphone. Unione di “phone” e “snubbing”. Fenomeno sempre più diffuso nei contesti sociali.

Riccardo Rossi tornerà a La Vita in Diretta dopo lo sfogo?

Al momento non risulta una decisione ufficiale. Rossi ha dichiarato in diretta “non ci vengo più”, ma potrebbero seguire chiarimenti redazionali.

Perché Luisella Costamagna critica l’uso dei cellulari in studio?

Perché sostiene una conduzione rigorosa: afferma di requisire i telefoni agli ospiti, per rispetto del pubblico e della concentrazione in diretta.

Da quali fonti è stata ricostruita questa notizia televisiva?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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