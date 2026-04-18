Grande Fratello Vip cala negli ascolti, numeri della decima puntata

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Ascolti GF Vip 8 decima puntata: chi guarda cosa e perché

Venerdì 17 aprile su Canale 5 la decima puntata del Grande Fratello Vip 8 condotto da Ilary Blasi, con opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha registrato 1.968.000 telespettatori pari al 17,3% di share. Nella stessa fascia oraria Rai 1 ha proposto il secondo speciale di Dalla Strada al Palco con Carlo Conti, affiancato in giuria da Mara Venier, Bianca Guaccero e Nino Frassica, che ha ottenuto 2.338.000 telespettatori e il 16,7% di share. L’attenzione è ora concentrata sia sulla tenuta degli ascolti nelle ultime puntate, sia sull’ipotesi di un prolungamento del reality fino al 19 maggio, scelta che inciderebbe sull’intero palinsesto di Mediaset.

In sintesi:

GF Vip 8: 1.968.000 telespettatori e 17,3% di share nella decima puntata su Canale 5.

Dalla Strada al Palco: 2.338.000 spettatori e 16,7% di share su Rai 1 nello stesso slot.

Trend GF Vip in lieve risalita dopo il calo della nona puntata al 15,1%.

Mediaset valuta lo slittamento della finale dal 5 al 19 maggio.

Numeri, trend e confronto storico degli ascolti del GF Vip

La curva del GF Vip 8 mostra una tenuta moderata ma costante nel target generalista. Le prime dieci puntate hanno oscillato tra il 14,3% e il 18,4% di share, con due soglie psicologiche: il debutto a 2.146.000 spettatori (18,4%) e il recente recupero post-flessione. Dopo la nona puntata (1.809.000 spettatori, 15,1%), la decima risale a 1.968.000 e 17,3%, segnale di reazione editoriale e di rinnovato interesse per la fase calda del gioco.

Nel dettaglio, le puntate intermedie hanno segnato: 5ª 1.974.000 (16,6%), 6ª 2.024.000 (17,4%), 7ª 2.020.000 (16,5%), 8ª 1.974.000 (17,2%). Il confronto con le stagioni precedenti resta impietoso: tra 2017 e 2020 le none puntate superavano stabilmente i 3 milioni e il 19–24% di share; dal 2021 si è scesi nell’area 2,3–2,4 milioni con share tra il 15,7% e il 19,3%.

Il dato attuale certifica un reality meno “evento” ma ancora centrale nell’offerta del prime time commerciale, soprattutto nel pubblico giovane–adulto, dove il marchio Grande Fratello continua a garantire riconoscibilità e conversazione social.

Cosa significa il possibile prolungamento per Mediaset e per il reality

L’ipotesi sul tavolo di Mediaset, riportata da FanPage e SuperguidaTv, è lo slittamento della finale del GF Vip 8 dal 5 al 19 maggio. Significherebbe due puntate in più, con effetti diretti su costi di produzione, pianificazione pubblicitaria e collocazione delle prossime novità di palinsesto.

Nonostante ascolti inferiori alle stagioni 2017–2020, il reality resta un asset in grado di presidiare il prime time con risultati competitivi rispetto alle alternative interne. Il prolungamento, se confermato con comunicato ufficiale, punterebbe a capitalizzare il climax narrativo: l’elezione della prima finalista Antonella Elia, il dualismo con Alessandra Mussolini, il ruolo di Adriana Volpe come motore di dinamiche e il continuo ricorso al televoto confermano una strategia basata su personaggi riconoscibili e forte engagement social. Per gli inserzionisti significherebbe due settimane aggiuntive di esposizione su un brand consolidato, seppur ridimensionato nei volumi assoluti.

FAQ

Quali sono gli ascolti della decima puntata del GF Vip 8?

Gli ascolti risultano pari a 1.968.000 telespettatori con il 17,3% di share, in crescita rispetto alla nona puntata.

Che risultati ha ottenuto Dalla Strada al Palco contro il GF Vip?

Il programma di Carlo Conti su Rai 1 ha registrato 2.338.000 spettatori e il 16,7% di share, leggermente sotto il GF in share.

Come si posiziona il GF Vip 8 rispetto alle edizioni precedenti?

Il GF Vip 8 è in calo rispetto alle edizioni 2017–2020, che superavano ampiamente i 3 milioni e il 20% di share.

La finale del GF Vip 8 verrà davvero spostata al 19 maggio?

Al momento l’ipotesi di slittamento al 19 maggio è concreta ma non confermata: si attendono comunicazioni ufficiali di Mediaset.

Da quali fonti sono stati ricavati e rielaborati questi dati di ascolto?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.