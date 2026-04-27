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Michael Jackson al centro di nuove accuse di abusi sessuali familiari

Michael Jackson al centro di nuove accuse di abusi sessuali familiari

Nuove accuse dei fratelli Cascio contro Michael Jackson dopo il biopic

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I fratelli Aldo, Eddie, Dominic e Marie Nicole Cascio, un tempo autodefinitisi “seconda famiglia” di Michael Jackson, hanno avviato una nuova causa civile per abusi sessuali su minori e adescamento. Le accuse emergono negli Stati Uniti, in parallelo al debutto record al botteghino del biopic dedicato al Re del Pop. I Cascio sostengono che Jackson li avrebbe aggrediti sessualmente per anni, manipolandoli affinché lo difendessero pubblicamente da ogni sospetto. La vicenda riapre uno dei capitoli più controversi della storia della musica pop, rilanciando interrogativi sull’eredità morale e mediatica del cantante proprio mentre la sua figura torna al centro della cultura pop globale.

In sintesi:

  • Quattro fratelli Cascio accusano postumo Michael Jackson di abusi sessuali e adescamento.
  • Le rivelazioni arrivano mentre il biopic su Jackson domina il botteghino.
  • I Cascio parlano di “lavaggio del cervello” e anni di manipolazione emotiva.
  • Già incassati circa 16 milioni di dollari in un accordo extragiudiziale.

Secondo quanto ricostruito dal New York Times, i fratelli Cascio conobbero Michael Jackson attraverso il padre, Dominic Cascio Sr., direttore dell’Helmsley Palace di Manhattan negli anni ’80, dove l’artista soggiornava regolarmente. Per decenni, la famiglia si è esposta pubblicamente in sua difesa, anche in un’intervista del 2010 con Oprah Winfrey e nel libro del 2011 My Friend Michael: An Ordinary Friendship With an Extraordinary Man di Frank Cascio, unico dei cinque fratelli oggi non parte della nuova causa.

Dalla difesa pubblica alle accuse: il ruolo di Leaving Neverland

Nella nuova intervista al New York Times, i fratelli Cascio sostengono di essere stati per anni “manipolati da Michael Jackson”, al punto da diventare, a loro dire, i suoi “soldati” mediatici. “Ci hanno fatto il lavaggio del cervello, afferma Eddie Cascio. “Ci faceva sentire come se fosse tutto: un amico, un padre, un punto di riferimento emotivo a 360 gradi. E lo era.”

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La presunta svolta psicologica arriva nel 2019, con la visione del documentario Leaving Neverland, che raccoglie le accuse di due altri ex minori vicini a Jackson. I Cascio dichiarano di essersi riconosciuti nei racconti del film, parlando di una sorta di “deprogrammazione” rispetto alla narrazione idealizzata costruita negli anni. Proprio dopo il documentario, i fratelli avrebbero presentato una prima causa contro gli eredi di Michael Jackson, ricevendo – secondo la loro versione – una proposta di risarcimento per la sofferenza attribuita al cantante. La pubblicazione del biopic, con i riflettori nuovamente accesi sul mito di Jackson, li ha spinti ora a un’esposizione pubblica più radicale.

Accordi milionari, nuova causa e scontro sugli eredi di Jackson

Nel 2020 i fratelli Cascio hanno raggiunto un accordo extragiudiziale con gli eredi di Michael Jackson, per circa 16 milioni di dollari da versare in cinque anni. Quando, nel 2024, la scadenza dei pagamenti si è avvicinata, la controparte ha sostenuto che Frank Cascio, tramite il proprio legale, avrebbe chiesto ulteriori 213 milioni di dollari per sé e per i fratelli, minacciando una causa pubblica. Con l’interruzione definitiva dei versamenti nel 2025, la trattativa privata è sfociata nello scontro giudiziario odierno.

L’avvocato Marty Singer, legale degli eredi, ha definito la nuova azione “un disperato tentativo di estorsione da parte di altri membri della famiglia Cascio che si sono uniti alla battaglia del fratello Frank”, ricordando come la famiglia avesse difeso Jackson “per oltre 25 anni”. Per Singer, si tratterebbe di una “palese tattica per ottenere centinaia di milioni di dollari dagli eredi e dalle società di Michael”. I Cascio replicano che il loro obiettivo andrebbe “oltre il denaro”, rivendicando la volontà di “rivelare al mondo la verità su Michael Jackson”. Il contenzioso, alimentato anche dalla grande esposizione del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio, si annuncia lungo e potenzialmente decisivo per l’immagine futura dell’artista.

Impatto sul lascito di Michael Jackson e possibili sviluppi futuri

Le nuove accuse dei fratelli Cascio arrivano in un momento cruciale per la gestione del brand Michael Jackson, tra incassi cinematografici record, sfruttamento editoriale del catalogo e strategie di marketing globale. Un’eventuale fase istruttoria pubblica potrebbe portare alla luce ulteriori documenti, testimonianze e accordi economici finora riservati, incidendo sul valore commerciale dell’eredità dell’artista e sulla percezione culturale del suo mito.

In prospettiva, la combinazione di biopic, documentari e contenziosi potrebbe ridefinire il modo in cui le piattaforme streaming, i produttori e gli eredi gestiscono le figure controverse del pop, imponendo standard più stringenti di trasparenza su accordi extragiudiziali e narrazioni ufficiali destinate al grande pubblico internazionale.

FAQ

Chi sono i fratelli Cascio e come conoscevano Michael Jackson?

I fratelli Cascio sono figli di Dominic Cascio Sr., direttore dell’Helmsley Palace di Manhattan, dove Michael Jackson soggiornava spesso negli anni ’80.

Qual è il collegamento tra Leaving Neverland e le nuove accuse?

I fratelli affermano che, vedendo Leaving Neverland, hanno riconosciuto dinamiche simili alle proprie esperienze, sentendosi improvvisamente “deprogrammati” dalla precedente difesa di Jackson.

Che cosa prevedeva l’accordo extragiudiziale del 2020 con gli eredi Jackson?

L’accordo extragiudiziale prevedeva pagamenti complessivi per circa 16 milioni di dollari, distribuiti ai fratelli Cascio nell’arco di cinque anni, poi interrotti.

Come hanno reagito gli eredi di Michael Jackson alla nuova causa?

Gli eredi, tramite l’avvocato Marty Singer, hanno definito l’azione legale un tentativo di estorsione finalizzato a ottenere centinaia di milioni di dollari.

Da quali fonti provengono le informazioni su questo caso giudiziario?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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