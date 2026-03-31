Lotto e Superenalotto estrazioni di oggi numeri vincenti combinazioni aggiornate premi e risultati in tempo reale

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Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di martedì 31 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 31 marzo 2026 si tengono in Italia, con possibilità di giocare fino alle 19:30.

L’attenzione dei giocatori è alta dopo il concorso di sabato 28 marzo 2026, quando non sono stati centrati né il “6” né il “5+” al SuperEnalotto, con il conseguente incremento del jackpot.

A guidare le strategie di gioco di oggi sono in particolare i numeri ritardatari sulle varie ruote del Lotto, considerati da molti uno strumento per orientare le giocate, pur senza alcun valore predittivo certo.

In sintesi:

Giocate possibili fino alle 19:30 per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale.

Nessun “6” né “5+” nell’estrazione SuperEnalotto di sabato 28 marzo 2026.

Numeri ritardatari del Lotto osservati per tutte le ruote, inclusa quella Nazionale.

I ritardi non garantiscono vincite: strumenti statistici, non previsioni certe.

Numeri ritardatari del Lotto ruota per ruota aggiornati

Nel sistema del Lotto, i “ritardatari” sono i numeri che non escono da più estrazioni consecutive sulla stessa ruota.

Sono dati statistici utili a fotografare l’andamento storico delle estrazioni, ma non aumentano in alcun modo la probabilità reale di uscita del singolo numero, che resta sempre casuale.

Per la giocata di martedì 31 marzo 2026, tra i ritardatari di primo piano spiccano sulla ruota di Bari il 41 con 96 turni di assenza e sulla ruota di Milano il 45, anch’esso con 86 estrazioni di ritardo.

Sulla ruota di Firenze il 47 conta 86 estrazioni di assenza, mentre sulla ruota Nazionale il 22 è in ritardo da 88 concorsi.

Segue una sintesi dei primi cinque numeri ritardatari per ruota, con tra parentesi il numero delle estrazioni di mancata uscita:

Bari: 41 (96), 67 (69), 42 (63), 70 (61), 66 (57).

Cagliari: 41 (74), 26 (68), 72 (57), 38 (57), 20 (51).

Firenze: 47 (86), 90 (76), 33 (57), 80 (53), 37 (51).

Genova: 70 (74), 28 (68), 66 (56), 2 (56), 46 (50).

Milano: 45 (86), 85 (72), 20 (68), 40 (62), 32 (62).

Napoli: 40 (81), 28 (76), 22 (65), 1 (60), 46 (53).

Palermo: 46 (78), 45 (75), 79 (60), 1 (52), 90 (51).

Roma: 80 (79), 17 (59), 63 (56), 78 (50), 7 (49).

Torino: 65 (59), 49 (58), 46 (56), 88 (54), 77 (46).

Venezia: 65 (67), 75 (66), 59 (66), 32 (61), 79 (58).

Ruota Nazionale: 22 (88), 42 (82), 87 (79), 73 (64), 50 (62).

Questi valori descrivono la “storia recente” delle estrazioni e vengono monitorati dagli appassionati per costruire sistemi o combinazioni mirate, sempre nel rispetto di una corretta gestione del budget di gioco.

Prospettive di vincita e responsabilità nel gioco

L’accumulo di ritardi e l’assenza di vincite massime, come il mancato “6” e “5+” al SuperEnalotto di sabato 28 marzo 2026, tendono ad alimentare aspettative crescenti.

È però fondamentale ricordare che ogni estrazione è indipendente e che non esiste alcun “recupero statistico” garantito: probabilità e montepremi sono regolati da norme precise e da un sistema di estrazione certificato.

I dati sui ritardatari sono quindi uno strumento informativo, non una strategia certa di vincita. Per questo le autorità e gli operatori del settore raccomandano di giocare sempre in modo responsabile, fissando un budget sostenibile e considerando Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto esclusivamente come forme di intrattenimento.

FAQ

A che ora chiudono le giocate per Lotto e SuperEnalotto?

Le giocate per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale chiudono alle 19:30 nel giorno di estrazione.

I numeri ritardatari del Lotto aumentano le probabilità di vincita?

No, indicano solo da quante estrazioni manca un numero. Le probabilità restano identiche a ogni nuovo concorso.

Dove posso verificare i risultati ufficiali delle estrazioni?

È possibile verificarli sul sito ufficiale di Lottomatica, sui canali istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nelle ricevitorie.

Come si calcola il jackpot del SuperEnalotto dopo un’assenza di vincite?

Il jackpot cresce accumulando parte delle giocate non vinte, secondo il regolamento ufficiale pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Da quali fonti provengono i dati e le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.