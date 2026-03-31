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Trump avverte gli alleati su Hormuz: niente sostegno, procuratevi da soli il petrolio

Trump avverte gli alleati su Hormuz: niente sostegno, procuratevi da soli il petrolio

Trump invita gli alleati Usa a procurarsi da soli il petrolio

Donald Trump, attraverso il social Truth, ha criticato pubblicamente i Paesi che dipendono dallo Stretto di Hormuz per rifornirsi di carburante aereo, citando in particolare il Regno Unito. L’ex presidente degli Stati Uniti accusa Londra di essersi rifiutata di intervenire nella decapitazione in Iran e suggerisce agli alleati di acquistare petrolio dagli Usa o di recarsi direttamente nello Stretto per procurarselo autonomamente.

Il messaggio, diffuso oggi, rientra nella linea di politica estera trumpiana di riduzione del sostegno militare diretto agli alleati. Trump afferma che Teheran sarebbe stata “decimata” e invita gli altri Paesi a imparare a difendersi senza contare sulla protezione americana, segnalando un possibile cambio di equilibrio nei rapporti transatlantici in caso di suo ritorno alla Casa Bianca.

In sintesi:

  • Trump attacca gli alleati che dipendono dallo Stretto di Hormuz per il carburante
  • Il Regno Unito accusato di inerzia sul caso di decapitazione in Iran
  • Agli alleati viene suggerito di acquistare petrolio dagli Stati Uniti
  • Trump annuncia minor sostegno militare Usa ai partner internazionali

Il messaggio su Truth e la svolta sulla difesa degli alleati

Nel post su Truth, Donald Trump scrive: “A tutti quei Paesi che non possono ottenere carburante per aerei a causa dello Stretto di Hormuz, come il Regno Unito, che si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell’Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo e basta”.

L’ex presidente aggiunge: “L’Iran è stato, in sostanza, decimato. La parte difficile è fatta. Ora andate a procurarvi il petrolio da soli!”.

Trump conclude con un messaggio diretto agli alleati: “Dovrete iniziare a imparare a difendervi da soli, gli Usa non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi”.

Le frasi rilanciano la dottrina del “burden sharing” spinto: meno interventismo Usa nelle aree critiche, maggiore responsabilità militare e logistica dei partner, soprattutto europei e mediorientali, sulla sicurezza delle rotte energetiche come lo Stretto di Hormuz.

Le possibili ricadute geopolitiche e sulla sicurezza energetica

Le parole di Donald Trump possono alimentare tensioni sia con il Regno Unito sia con altri alleati Nato, già sensibili al tema del contributo alle missioni internazionali.

L’invito a “andare allo Stretto e prendersi il petrolio” tocca un’area strategica, fondamentale per il traffico globale di greggio e già al centro di crisi ricorrenti tra Iran, Paesi del Golfo e forze occidentali.

In prospettiva, un disimpegno americano sulle rotte energetiche obbligherebbe l’Europa a rafforzare capacità navali, scorte strategiche e diversificazione degli approvvigionamenti. Per i mercati, simili dichiarazioni aumentano la percezione di rischio politico e potrebbero incidere sulle aspettative di prezzo del petrolio, soprattutto in fasi di instabilità regionale.

FAQ

Cosa ha detto esattamente Donald Trump sullo Stretto di Hormuz?

Trump ha invitato i Paesi dipendenti dallo Stretto di Hormuz a comprare petrolio dagli Usa o a “andarselo a prendere” direttamente.

Perché Donald Trump ha citato il Regno Unito nel suo messaggio?

Trump ha accusato il Regno Unito di essersi rifiutato di intervenire sulla decapitazione avvenuta in Iran, criticandone l’atteggiamento considerato passivo.

Qual è il significato politico dell’invito a difendersi da soli?

L’invito indica una linea di minore intervento Usa, spingendo gli alleati Nato ed europei ad assumere più responsabilità militari e di sicurezza energetica.

Che ruolo ha lo Stretto di Hormuz nella sicurezza energetica globale?

Lo Stretto di Hormuz è uno snodo strategico da cui transita una quota rilevante del petrolio mondiale, rendendolo punto sensibile di tensioni geopolitiche.

Quali sono le fonti di questa notizia su Donald Trump e Hormuz?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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