michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

iPhone 18 Pro rivoluziona la fotocamera ma rinuncia alla funzione più distintiva per gli appassionati

iPhone 18 Pro rivoluziona la fotocamera ma rinuncia alla funzione più distintiva per gli appassionati

iPhone 18 Pro, stop alla pista Halide: cosa sta succedendo davvero

Le indiscrezioni su una collaborazione tra Apple e Lux Optics, creatrice dell’app fotografica Halide, avevano acceso le aspettative attorno a iPhone 18 Pro. Secondo le voci, Cupertino valutava un’integrazione delle tecnologie di Halide nel sistema fotocamera nativo, o persino una possibile acquisizione.
Ora un nuovo rapporto segnala però un contenzioso legale interno tra i fondatori di Lux Optics, con un procedimento in corso che bloccherebbe qualsiasi trattativa strategica con soggetti esterni, inclusa Apple.

La vicenda riguarda quindi chi guida Lux Optics, cosa sta impedendo l’avanzamento delle trattative, dove si concentra l’attenzione (sugli uffici legali più che sui laboratori), quando è emerso lo stallo (nelle ultime settimane) e perché questo impatta direttamente sulla roadmap fotografica di iPhone 18 Pro e sulle sue potenzialità “pro” tanto attese dagli utenti evoluti.

In sintesi:

  • Contenzioso tra i fondatori di Lux Optics congela ogni trattativa con Apple.
  • La possibile integrazione di Halide in iPhone 18 Pro viene rinviata a data indefinita.
  • Apple prosegue sul fronte fotografia computazionale con risorse interne e massima cautela M&A.
  • L’assenza di Halide riduce il potenziale salto “pro” nativo per fotografi esigenti.

Perché la mancata intesa pesa sulla strategia fotografica di Apple

La voce di una sinergia tra Apple e Lux Optics aveva generato interesse perché Halide non è una comune app fotocamera, ma uno strumento pensato per utenti esperti. Offre controllo manuale avanzato, gestione del RAW, messa a fuoco di precisione e interfacce progettate per sfruttare al massimo il sensore dell’iPhone.
Un’eventuale integrazione di queste logiche all’interno della fotocamera nativa di iPhone 18 Pro avrebbe rappresentato un cambio di passo: un layer “pro” direttamente nel sistema, senza ricorrere a soluzioni di terze parti, ma con tutta l’ottimizzazione hardware–software proprietaria di Apple.

Il contenzioso legale tra i fondatori di Lux Optics modifica però lo scenario. Finché la società resta coinvolta in dispute interne, è improbabile che Cupertino proceda con partnership o acquisizioni, storicamente gestite con massima prudenza per rischi reputazionali, di governance e di integrazione tecnologica.

Le prossime mosse di Apple e cosa aspettarsi da iPhone 18 Pro

L’assenza di un accordo con Lux Optics non significa che la fotocamera di iPhone 18 Pro resterà conservativa. Apple investe da anni nella fotografia computazionale, nel machine learning on-device e nell’elaborazione avanzata delle immagini, con team interni dedicati che possono replicare molte funzionalità tipiche delle app “pro”.
Il contributo del team di Halide avrebbe però offerto una sensibilità particolare verso workflow e interfacce orientate ai fotografi evoluti, difficilmente imitabile in tempi brevi solo dall’interno. Per questo lo stallo rischia di tradursi in un’occasione mancata nel ciclo prodotto di iPhone 18 Pro, soprattutto rispetto ai competitor Android che spingono su modalità manuali e profili professionali.

Nel medio periodo, lo scenario resterà aperto: una soluzione del contenzioso potrebbe riaprire il dialogo, ma Apple potrebbe anche scegliere di potenziare in modo strutturale la componente “pro” della propria app Fotocamera, riducendo la dipendenza da partner esterni e alzando ulteriormente la soglia di integrazione verticale.

FAQ

Cosa bloccano oggi le trattative tra Apple e Lux Optics?

Al momento è un contenzioso legale tra i fondatori di Lux Optics a congelare qualunque ipotesi di partnership o acquisizione da parte di Apple.

L’assenza di Halide penalizzerà la fotocamera di iPhone 18 Pro?

È probabile che limiti il potenziale salto “pro”, ma Apple dispone di solide tecnologie interne di fotografia computazionale per mantenere competitivo iPhone 18 Pro.

Apple può replicare le funzioni di Halide con sviluppo interno?

Sì, tecnicamente può farlo, ma integrare filosofia d’uso e cura dei workflow tipici di Halide richiede tempo, test e iterazioni sul campo.

Quando potrebbe sbloccarsi la situazione con Lux Optics?

Al momento non ci sono tempistiche affidabili: tutto dipende dalla durata e dall’esito del procedimento legale interno tra i fondatori.

Da quali fonti provengono le informazioni su Apple e Lux Optics?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache