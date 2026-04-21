Home / SPETTACOLI & CINEMA / Fabrizio Corona protagonista annunciato alla serata esclusiva del Coconuts Rimini

Coconuts conferma Fabrizio Corona nonostante le pressioni di Mediaset

Il 24 aprile 2024 il locale riminese Coconuts ospiterà regolarmente Fabrizio Corona come guest star della serata, nonostante le pressioni esercitate dal gruppo televisivo Mediaset su diversi gestori di locali italiani.

A confermarlo è il patron del Coconuts, Lucio Paesani, che denuncia un clima di “censura preventiva” legato a una lettera di Mediaset riguardante possibili responsabilità legali per eventuali dichiarazioni diffamatorie di Corona.

La vicenda si inserisce in un contenzioso già aperto tra Coconuts e Mediaset per un presunto caso di diffamazione a mezzo stampa, dopo l’uso di immagini del locale in un servizio televisivo su un omicidio avvenuto in un’altra discoteca di Rimini. La decisione di confermare l’evento, maturata dopo un tentativo di conciliazione fallito, apre un fronte delicato tra libertà d’impresa, responsabilità degli ospiti e potere dei grandi gruppi media.

In sintesi:

Coconuts conferma l’evento con Fabrizio Corona del 24 aprile a Rimini.

del 24 aprile a Rimini. Mediaset invia una lettera di “censura preventiva” sui rischi legali dei contenuti di Corona.

invia una lettera di “censura preventiva” sui rischi legali dei contenuti di Corona. Il locale ha già avviato una causa per diffamazione contro il gruppo televisivo.

Lucio Paesani denuncia uno squilibrio di potere e difende l’autonomia del Coconuts.

La lettera di Mediaset e il contenzioso legale con il Coconuts

Secondo Lucio Paesani, anche il Coconuts ha ricevuto da Mediaset una comunicazione formale relativa alla presenza di Fabrizio Corona nei locali italiani.

“Anche noi abbiamo ricevuto la loro lettera”, spiega Paesani. Non si tratterebbe di una diffida tradizionale, ma di un atto che richiama i gestori alle possibili implicazioni legali di eventuali contenuti ritenuti aggressivi o diffamatori pronunciati da Corona durante gli eventi.

Molti locali – tra cui l’Altromondo Studios – avrebbero scelto di annullare le serate per evitare rischi, mentre il Coconuts ha optato per una linea opposta, giudicando l’iniziativa di Mediaset un precedente pericoloso. Paesani parla apertamente di atteggiamento “inedito e censurabile”, sostenendo che un soggetto con “potere politico ed economico esponenzialmente superiore” stia condizionando in via preventiva l’attività di terzi, pur non riconoscendo – a suo dire – il danno legato a una precedente diffamazione subita dal locale.

Il riferimento è alla causa che il Coconuts ha avviato contro il gruppo televisivo dopo un servizio di Italia 1 sull’omicidio di Giuseppe Tucci, avvenuto nel 2023 in un’altra discoteca di Rimini. Nel servizio sarebbero state utilizzate immagini di repertorio del Coconuts, con possibile associazione impropria tra il locale e il fatto di cronaca.

“Il tentativo di conciliazione si è concluso lo scorso autunno con un nulla di fatto”, chiarisce Paesani, che conferma la scelta di procedere giudizialmente. Da qui la decisione di non piegarsi a ulteriori condizionamenti sul calendario eventi.

Per il patron, la responsabilità rimane individuale: “Mi risulta che la responsabilità sia sempre personale: ogni ospite che invitiamo al Coconuts risponde di ciò che dice”. Da qui il rifiuto di far dipendere la programmazione del locale dal contenzioso tra Mediaset e Corona, considerato “uno dei tanti ospiti” della stagione.

Implicazioni future per locali, media e personaggi controversi

La scelta del Coconuts di confermare Fabrizio Corona, oggi al centro di nuova attenzione grazie al podcast “Falsissimo” e a una serie prodotta da Netflix, apre un precedente significativo nei rapporti tra grandi broadcaster, locali di intrattenimento e figure mediatiche divisive.

Se da un lato i gestori si trovano esposti a rischi di corresponsabilità legale, dall’altro l’uso di lettere preventive rischia di diventare uno strumento di pressione sui calendari degli eventi, con ricadute sulla libertà di iniziativa economica e sul pluralismo dell’offerta di spettacolo.

Il caso riminese potrebbe dunque anticipare nuove linee guida per contratti, liberatorie e gestione dei contenuti live nei locali, in un contesto dove reputazione, brand safety e tutela legale sono sempre più centrali per l’intera filiera dell’intrattenimento.

FAQ

Perché il Coconuts ha confermato la serata con Fabrizio Corona?

Il Coconuts ha confermato la serata perché ritiene la responsabilità delle dichiarazioni personale e non del locale, rivendicando autonomia nelle proprie scelte di programmazione.

Cosa prevedeva la lettera inviata da Mediaset ai locali?

La lettera prevedeva un richiamo ai potenziali rischi legali legati a contenuti aggressivi o diffamatori di Corona, prospettando possibili responsabilità anche per i locali ospitanti.

Qual è il contenzioso aperto tra Coconuts e Mediaset?

Il contenzioso riguarda l’uso, in un servizio TV su un omicidio del 2023, di immagini del Coconuts, che ha denunciato un danno di diffamazione a mezzo stampa.

Che conseguenze può avere questo caso per altri locali italiani?

Il caso può indurre altri locali a rivedere contratti con ospiti controversi, rafforzare clausole di responsabilità e valutare attentamente pressioni esterne di grandi gruppi media.

Quali sono le fonti originali di questa ricostruzione giornalistica?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.