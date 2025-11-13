Klarna rivoluziona i pagamenti in Italia: arriva la Carta Klarna e un nuovo modello di abbonamenti digitali

Una nuova era per i pagamenti digitali in Italia

Il mercato italiano dei pagamenti entra in una fase di trasformazione profonda con il lancio della Carta Klarna e del nuovo programma di abbonamenti modulare, iniziativa che conferma la volontà della banca digitale globale di superare definitivamente il modello “Buy Now, Pay Later” introducendo un ecosistema completo e integrato. Una mossa strategica che pone Klarna tra i player più innovativi della finanza retail.

Annunciata a Milano il 6 novembre 2025, la nuova soluzione unisce pagamenti quotidiani, flessibilità rateale e servizi lifestyle in un’unica piattaforma. Per la prima volta i consumatori italiani possono utilizzare una carta di debito digitale gratuita, integrata nell’app Klarna, che consente di attivare Paga in 3 su qualsiasi acquisto, trasformando una spesa immediata in tre rate senza interessi.

La visione di Klarna è chiara: offrire un’alternativa moderna, trasparente e orientata al valore, soprattutto in un Paese dove le carte di debito sono preferite alle carte di credito ma raramente offrono benefici tangibili.

Lo conferma anche Luigi Traldi, Head di Klarna per il Sud Europa:

“Per troppo tempo vantaggi e premi sono stati un privilegio riservato ai titolari di carte di credito premium. Con la nuova Carta Klarna e il programma di abbonamenti vogliamo ribaltare questo paradigma: offrire a tutti la possibilità di accedere a esperienze di valore, dai viaggi al lifestyle, senza ricorrere al credito.”

Una dichiarazione che sintetizza perfettamente il posizionamento della piattaforma: più valore, più controllo, zero interessi.

L’Italia: un Paese debit-first alla ricerca di vantaggi concreti

Il contesto di mercato rende questa espansione particolarmente strategica. Secondo un’indagine Klarna, il 63% degli italiani utilizza la carta di debito per i pagamenti quotidiani, a fronte del 39% che preferisce la carta di credito e del 66% che ricorre ancora ai contanti. Una fotografia precisa di un Paese debit-first, dove però manca un reale sistema di premi: il 59% degli utenti afferma infatti che la propria carta non offre alcun vantaggio o reward.

A questo scenario si aggiunge un’esigenza crescente di strumenti capaci di gestire spese improvvise con maggiore flessibilità:

il 76% degli italiani ha affrontato spese inaspettate negli ultimi 12 mesi;

degli italiani ha affrontato spese inaspettate negli ultimi 12 mesi; il 43% avrebbe preferito suddividerle a rate senza interessi ;

avrebbe preferito suddividerle a rate ; il 66% desidera poter passare istantaneamente da pagamento a debito a Paga in 3.

La nuova Carta Klarna si inserisce esattamente in questo gap, offrendo un modello ibrido tra la fluidità dei pagamenti quotidiani e la rateizzazione intelligente, senza vincoli di credito e senza costi nascosti.

Per il consumatore moderno, abituato a strumenti digitali intuitivi ma sempre più attento alla trasparenza, questa combinazione rappresenta una proposta particolarmente competitiva.

Tre livelli di membership: dalla semplicità al valore premium

Il cuore dell’innovazione risiede nella struttura a livelli del nuovo programma di abbonamenti Klarna, un modello che ricorda i servizi digitali più evoluti. La Carta Klarna è gratuita in versione digitale, ma gli utenti possono scegliere tra tre piani, ciascuno pensato per esigenze diverse.

Klarna Standard (gratis)

Carta digitale

Accesso alle funzioni di shopping Klarna

Nessun costo mensile

È il punto d’ingresso ideale per chi vuole familiarizzare con l’ecosistema senza impegni.

Klarna Core (€1,99/mese)

Carta digitale e fisica

Offerte partner fino a 15€ mensili

Vantaggi di viaggio (lounge scontate)

Widget fedeltà (iOS)

Priorità nell’assistenza telefonica

Un livello che introduce benefici tangibili senza incidere sul budget.

Klarna Plus (€7,99/mese)

Cashback dello 0,5% sugli acquisti con carta

sugli acquisti con carta Sconto trimestrale da 8€ presso i partner

presso i partner Offerte partner fino a 80€ mensili

mensili Pacchetto assicurativo base

Abbonamenti lifestyle selezionati

Tasso di interesse maggiorato sui conti di risparmio

Priorità nell’assistenza clienti

Carta digitale e fisica

Un’offerta costruita per chi desidera un pacchetto premium, ma senza i costi elevati tipici delle carte di credito tradizionali.

Klarna ha inoltre anticipato l’arrivo di nuovi livelli di membership, con benefit ancora più esclusivi, ampliando progressivamente la gamma di servizi legati a travel, lifestyle e risparmio.

Un ecosistema unico per pagare, risparmiare e ottenere vantaggi

Il vero punto di forza della Carta Klarna è l’integrazione in un unico ambiente digitale che permette di gestire pagamenti, finanziamenti a breve termine, vantaggi premium e conti di risparmio direttamente da app. A differenza delle carte di credito tradizionali, non ci sono limiti di credito né premi legati all’utilizzo del debito: il modello punta sulla trasparenza e sulla responsabilità finanziaria.

Con oltre 111 milioni di utenti attivi nel mondo e 2,9 milioni di transazioni quotidiane, Klarna si conferma un player ormai maturo, capace di agire come ponte tra e-commerce, retail fisico e mobile payment.

L’ecosistema è già integrato con oltre 790.000 retailer globali, tra cui brand come H&M, Ikea, Sephora, Nike, Uber e Airbnb. Un network vastissimo che consente agli utenti italiani di ottenere vantaggi immediati, specialmente con i livelli Core e Plus.

In Italia, dove i consumatori chiedono sempre più servizi in grado di generare valore reale, la Carta Klarna e i nuovi abbonamenti rappresentano un’evoluzione concreta verso un modello più intelligente e sostenibile di gestione delle spese quotidiane. Non una semplice carta, ma un hub digitale che unisce pagamenti, lifestyle ed economia personale in un unico flusso intuitivo.

FAQ

Quali sono i costi della Carta Klarna?

La versione digitale è gratuita. I livelli Core (€1,99/mese) e Plus (€7,99/mese) offrono vantaggi aggiuntivi.

La Carta Klarna è una carta di credito?

No, è una carta di debito che permette di attivare Paga in 3 senza interessi.

Posso usarla ovunque?

Sì, è utilizzabile online, nei negozi fisici e tramite circuiti internazionali supportati.

Come funziona il cashback del piano Plus?

Riconosce lo 0,5% sugli acquisti effettuati con la carta di debito.

Serve un controllo del credito per attivarla?

No, essendo una carta di debito non prevede limiti di credito né valutazioni invasive.

I vantaggi di viaggio sono inclusi in tutti i piani?

Sono disponibili dal livello Core e diventano più estesi con il piano Plus.