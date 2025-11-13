GENIUS PROGETTI (CASTA DIVA GROUP) TRASFORMA L’HOSPITALITY AUTOMOTIVE

Un progetto che supera l’evento: nasce l’hospitality strategica per i brand premium

Nel panorama internazionale degli eventi dedicati al settore automotive di alta gamma, il tour europeo Top Location Hospitality realizzato da Genius Progetti per una prestigiosa casa automobilistica italiana rappresenta oggi un benchmark. La sfida non era soltanto logistica o creativa: si trattava di tradurre la potenza del brand in un racconto coerente, emozionale e orientato al business, capace di coinvolgere oltre 5.150 ospiti tra febbraio e settembre 2025.

Il progetto ha combinato estetica, tecnologia, storytelling e una selezione di luoghi iconici, diventando una vera piattaforma di relazione ad alto valore aggiunto. L’obiettivo era aumentare l’avvicinamento al brand, generare engagement misurabile e costruire un percorso narrativo che portasse il prospect a percepire il marchio non solo per il prodotto, ma per ciò che rappresenta.

“Lavorare su un progetto di questa portata, che ci ha visti operare in alcuni dei contesti più esclusivi del panorama internazionale, è stata una sfida entusiasmante,” ha dichiarato Federica Morini, Direttore generale di Genius Progetti. “Abbiamo scelto location iconiche e rappresentative per il loro valore scenografico e il forte impatto emozionale, trasformandole in avamposti di ospitalità e passione per il brand.”

La dichiarazione sintetizza perfettamente l’ambizione del progetto: non creare un evento, ma un ecosistema.

Cinque tappe simbolo del lusso mondiale: dove si incontrano stile, performance e desiderio

La selezione delle location è stata il vero atto strategico dietro il tour. Ogni tappa è stata scelta in base al pubblico, al valore culturale e alla capacità di amplificare il messaggio del brand.

St. Moritz – THE ICE

Forte dei Marmi Un luogo dove l'eleganza italiana incontra un pubblico internazionale abituato all'ospitalità tailor-made. Ideale per presentazioni riservate e momenti di relazione più intimi.

Goodwood Festival of Speed Il punto più alto dell'intero tour. Genius Progetti ha realizzato una tensostruttura personalizzata , trasformata in un private club per presentazioni, incontri con i vertici del brand e unveiling esclusivi.

Mallorca L'isola ha rappresentato la declinazione mediterranea del lusso, perfetta per test drive panoramici, momenti lifestyle e un'atmosfera rilassata ma sofisticata.

L’isola ha rappresentato la declinazione mediterranea del lusso, perfetta per test drive panoramici, momenti lifestyle e un’atmosfera rilassata ma sofisticata. Montecarlo – Monaco Yacht Show Il luogo dove l’ultra-luxury incontra la performance. Il brand si è posizionato nel cuore di un pubblico selezionato composto da yacht owner, high-net-worth individuals e investitori globali.

Questa geografia del desiderio ha permesso di parlare a segmenti diversi ma perfettamente complementari, mantenendo una coerenza narrativa impeccabile.

Architettura del dettaglio: quando l’allestimento diventa linguaggio di marca

Il format realizzato da Genius Progetti non si è limitato a creare spazi belli: li ha resi significativi. Ogni ambiente è stato progettato per riflettere l’identità del brand e per guidare l’ospite in un percorso fluido, intuitivo e immersivo.

Tre sono stati i pilastri principali:

1. Personalizzazione totale degli spazi

Dalle lounge alle aree test drive, fino alle strutture temporanee, ogni elemento scenografico richiamava colori, forme e codici visivi del marchio. Ne è nato un ecosistema armonico, riconoscibile e memorabile.

2. Esperienze dinamiche e multisensoriali

Presentazioni di modelli futuri, esposizioni statiche, attività collaterali con partner selezionati, DJ set, food tasting e un catering gourmet: un mix capace di attivare emozioni e consolidare la relazione con il brand.

3. Un flusso narrativo coerente

Ogni tappa del tour era un capitolo. Ogni spazio, un paragrafo. Ogni interazione, un punto di contatto progettato per rafforzare percezione, desiderio e senso di appartenenza.

Il risultato è una forma di luxury hospitality che supera la consueta logica dell’evento e si posiziona come strumento strategico per la brand equity.

Genius Progetti e Casta Diva Group: un ecosistema che dà forma al futuro dell’hospitality premium

Il tour europeo consolida ulteriormente la posizione di Genius Progetti come uno dei player più importanti nel panorama degli eventi luxury. Con un approccio chiavi in mano e una filosofia basata sull’eccellenza del dettaglio, l’agenzia costruisce progetti che uniscono creatività, ingegneria produttiva e capacità di interpretare il linguaggio dei brand più prestigiosi al mondo.

L’appartenenza al Casta Diva Group (CDG:IM – ISIN IT0005003782) amplifica questa forza. Il Gruppo rappresenta uno dei network più estesi a livello internazionale per la produzione di eventi, contenuti e comunicazione esperienziale. Con sedi in 13 città e oltre 130 premi internazionali, costituisce un ecosistema capace di trasformare qualsiasi progetto in un vero asset strategico.

In un mondo dove l’esperienza è la nuova valuta dell’attenzione, iniziative come Top Location Hospitality definiscono il nuovo standard del settore.

FAQ

Perché la scelta delle location è così determinante nel successo di un evento automotive di lusso?

Perché ogni location porta con sé un pubblico specifico, un immaginario e un valore simbolico. Scegliere luoghi iconici come Goodwood o St. Moritz significa inserirsi in contesti dove il target è già predisposto a esperienze premium, amplificando l’efficacia del progetto.

In che modo Genius Progetti ha reso gli spazi coerenti con la Corporate Identity del brand?

Attraverso una personalizzazione totale degli ambienti: colori, materiali, architetture temporanee, illuminazione e layout narrativi sono stati coordinati per riflettere fedelmente l’identità estetica e valoriale del marchio.

Cosa rende un test drive “esperienziale” e non semplicemente dimostrativo?

La capacità di inserirlo in una narrazione. Un test drive esperienziale parte dalla location, passa dalla personalizzazione del percorso e si completa con briefing dedicati e momenti di interazione diretta con tecnici o brand ambassador.

Perché la tensostruttura costruita per Goodwood è diventata un punto chiave del progetto?

Perché ha trasformato uno spazio temporaneo in un hub esclusivo dove ospiti e prospect potevano vivere anteprime, incontri riservati e momenti di relazione in un ambiente completamente plasmato sul brand.

Quali vantaggi offre un servizio “chiavi in mano” per eventi luxury di questa scala?

Permette al brand di avere un unico interlocutore che gestisce creatività, produzione, logistica, coordinamento e qualità finale. Questo garantisce coerenza, rapidità decisionale e risultati più controllati.

In che modo un tour come Top Location Hospitality può influenzare le vendite e la percezione del brand?

Attraverso la creazione di un legame emozionale forte: chi vive un’esperienza immersiva tende a percepire il brand come parte del proprio stile di vita, aumentando la probabilità di conversione e il valore del passaparola qualificato.