michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Alcaraz esce a sorpresa al terzo turno di Miami, Korda domina e vola agli ottavi

Alcaraz fuori a Miami, Korda firma l’impresa e cambia lo scenario ATP

Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, è stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Miami dallo statunitense Sebastian Korda. Il match, disputato a Miami nella notte italiana tra il 22 e il 23 marzo 2026, si è chiuso 6-3, 5-7, 6-4 per l’americano.
La sconfitta apre una finestra strategica nel ranking: Jannik Sinner ha ora la possibilità concreta di accorciare sensibilmente il distacco in classifica ATP, approfittando dell’uscita precoce dello spagnolo da uno dei tornei più pesanti della stagione sul cemento nordamericano.

In sintesi:

  • Sebastian Korda batte Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-4 al terzo turno di Miami.
  • Lo statunitense, testa di serie 32, domina il terzo set con break decisivo.
  • Eliminazione pesante per Alcaraz: punti ranking in uscita e pressione crescente.
  • Jannik Sinner può accorciare nel ranking ATP sfruttando il passo falso dello spagnolo.

Come Korda ha battuto Alcaraz e cosa cambia per il ranking

La vittoria di Sebastian Korda su Carlos Alcaraz a Miami è maturata in tre set ad alta intensità: 6-3, 5-7, 6-4. L’americano, numero 32 del seeding, ha imposto un tennis aggressivo, attaccando sistematicamente la seconda di servizio dello spagnolo e cercando di abbreviare gli scambi.

Nel terzo set, sul 5-3, Korda ha sfruttato la pressione su Alcaraz, strappandogli il servizio e chiudendo l’incontro con freddezza. Il punteggio evidenzia una gestione più lucida dei punti pesanti da parte dello statunitense, capace di mantenere alta l’intensità nelle fasi decisive.

Per Alcaraz si tratta di un KO significativo in chiave classifica: i punti in uscita a Miami riducono il margine di sicurezza in vetta, mentre Jannik Sinner può capitalizzare la situazione proseguendo il proprio percorso nel torneo. Ogni vittoria dell’azzurro in Florida pesa ora doppio, sportivamente e aritmeticamente, sulla corsa al numero 1 ATP.

Le prospettive per Sinner dopo il passo falso di Alcaraz

L’uscita di Carlos Alcaraz al terzo turno di Miami offre a Jannik Sinner un’occasione rara di pressione al vertice della classifica ATP. Proseguendo la marcia nel Masters 1000, l’azzurro può ridurre sensibilmente il gap, presentandosi alla stagione su terra con un margine psicologico e numerico diverso.

Per il circuito, il successo di Sebastian Korda conferma l’ampliamento della concorrenza ai piani alti: sempre più giocatori sono in grado di battere i big su grandi palcoscenici. Le prossime settimane definiranno se questo risultato sarà solo un episodio o il punto di svolta nella lotta a tre fra Sinner, Alcaraz e gli altri pretendenti alla vetta mondiale.

FAQ

Chi ha eliminato Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami?

È stato eliminato da Sebastian Korda, statunitense testa di serie numero 32, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

In che turno è uscito Carlos Alcaraz dal torneo di Miami?

È uscito al terzo turno del Masters 1000 di Miami, perdendo un numero rilevante di punti in classifica ATP.

Come incide la sconfitta di Alcaraz sulle chance di Jannik Sinner?

Incide positivamente: Sinner può avvicinarsi ulteriormente nel ranking ATP vincendo altri incontri a Miami e nelle prossime settimane.

Qual è stato l’elemento decisivo nel successo di Sebastian Korda?

È stato decisivo l’approccio aggressivo in risposta e la gestione dei game finali del terzo set, culminati nel break conclusivo.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Alcaraz e Korda?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache