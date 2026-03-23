Home / EVENTI / Alcaraz esce a sorpresa al terzo turno di Miami, Korda domina e vola agli ottavi

Alcaraz fuori a Miami, Korda firma l’impresa e cambia lo scenario ATP

Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, è stato eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Miami dallo statunitense Sebastian Korda. Il match, disputato a Miami nella notte italiana tra il 22 e il 23 marzo 2026, si è chiuso 6-3, 5-7, 6-4 per l’americano.

La sconfitta apre una finestra strategica nel ranking: Jannik Sinner ha ora la possibilità concreta di accorciare sensibilmente il distacco in classifica ATP, approfittando dell’uscita precoce dello spagnolo da uno dei tornei più pesanti della stagione sul cemento nordamericano.

In sintesi:

Sebastian Korda batte Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-4 al terzo turno di Miami.

batte 6-3, 5-7, 6-4 al terzo turno di Miami. Lo statunitense, testa di serie 32, domina il terzo set con break decisivo.

Eliminazione pesante per Alcaraz: punti ranking in uscita e pressione crescente.

Jannik Sinner può accorciare nel ranking ATP sfruttando il passo falso dello spagnolo.

Come Korda ha battuto Alcaraz e cosa cambia per il ranking

La vittoria di Sebastian Korda su Carlos Alcaraz a Miami è maturata in tre set ad alta intensità: 6-3, 5-7, 6-4. L’americano, numero 32 del seeding, ha imposto un tennis aggressivo, attaccando sistematicamente la seconda di servizio dello spagnolo e cercando di abbreviare gli scambi.

Nel terzo set, sul 5-3, Korda ha sfruttato la pressione su Alcaraz, strappandogli il servizio e chiudendo l’incontro con freddezza. Il punteggio evidenzia una gestione più lucida dei punti pesanti da parte dello statunitense, capace di mantenere alta l’intensità nelle fasi decisive.

Per Alcaraz si tratta di un KO significativo in chiave classifica: i punti in uscita a Miami riducono il margine di sicurezza in vetta, mentre Jannik Sinner può capitalizzare la situazione proseguendo il proprio percorso nel torneo. Ogni vittoria dell’azzurro in Florida pesa ora doppio, sportivamente e aritmeticamente, sulla corsa al numero 1 ATP.

Le prospettive per Sinner dopo il passo falso di Alcaraz

L’uscita di Carlos Alcaraz al terzo turno di Miami offre a Jannik Sinner un’occasione rara di pressione al vertice della classifica ATP. Proseguendo la marcia nel Masters 1000, l’azzurro può ridurre sensibilmente il gap, presentandosi alla stagione su terra con un margine psicologico e numerico diverso.

Per il circuito, il successo di Sebastian Korda conferma l’ampliamento della concorrenza ai piani alti: sempre più giocatori sono in grado di battere i big su grandi palcoscenici. Le prossime settimane definiranno se questo risultato sarà solo un episodio o il punto di svolta nella lotta a tre fra Sinner, Alcaraz e gli altri pretendenti alla vetta mondiale.

FAQ

Chi ha eliminato Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami?

È stato eliminato da Sebastian Korda, statunitense testa di serie numero 32, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

In che turno è uscito Carlos Alcaraz dal torneo di Miami?

È uscito al terzo turno del Masters 1000 di Miami, perdendo un numero rilevante di punti in classifica ATP.

Come incide la sconfitta di Alcaraz sulle chance di Jannik Sinner?

Incide positivamente: Sinner può avvicinarsi ulteriormente nel ranking ATP vincendo altri incontri a Miami e nelle prossime settimane.

Qual è stato l’elemento decisivo nel successo di Sebastian Korda?

È stato decisivo l’approccio aggressivo in risposta e la gestione dei game finali del terzo set, culminati nel break conclusivo.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Alcaraz e Korda?

È stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.