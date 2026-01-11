Cartello sessista al bar scuote la città: menù fisso e cameriera inclusa, esplode la polemica

Cronologia del cartello e nascita della polemica

Fontanafredda, ingresso del Bar Danilo: il cartello «Menù fisso 25 euro con cameriera inclusa» è esposto dal 2017 e, nonostante le contestazioni, non è mai stato rimosso. Negli anni la scritta è diventata un simbolo di controversia locale, riemergendo periodicamente nel dibattito pubblico per il suo contenuto ritenuto sessista. Il recente rilancio della discussione è legato all’azione del sindacato Flc-Cgil e di un gruppo di cittadini che ne chiedono la rimozione citando il rispetto della dignità femminile.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il proprietario, Danilo Rovere, sostiene che si tratti di una goliardata privata e rivendica la natura umoristica del messaggio, precisando che il locale oggi è dato in affitto e non offre nemmeno ristorazione. La presenza del cartello, afferma, avrebbe attirato curiosi, compresi autotrasportatori di passaggio.

Secondo Rovere, l’unico “record” del cartello è il prezzo fermo a 25 euro da nove anni, ironico contraltare all’inflazione. Nel bar compaiono anche altri avvisi scherzosi, come «Locale riscaldato (da giugno ad agosto)» e «rapina con appuntamento». La nuova ondata di polemiche si salda al clima alimentato da recenti episodi di sessismo nel dibattito pubblico regionale, riaccendendo l’attenzione sul messaggio e sulla sua permanenza.

Posizioni a confronto tra sindacato e proprietario

Il segretario Giuseppe Mancaniello (Flc-Cgil) definisce il cartello un oltraggio alla dignità delle donne e lo collega al recente clima di sessismo nel dibattito pubblico, citando il caso del fotomontaggio su Elly Schlein e il commento del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Per il sindacato, la permanenza dell’insegna è incompatibile con il rispetto dei diritti e va rimossa.

Danilo Rovere, proprietario del Bar Danilo a Fontanafredda, replica parlando di ironia privata e goliardia: sostiene che il messaggio non offenda e rientri nella libertà di espressione su proprietà privata. Precisa che il locale è in affitto, non serve pasti e che l’insegna ha avuto un effetto “curiosità” su alcuni passanti.

Rovere rivendica inoltre il prezzo “bloccato” a 25 euro come battuta anti-inflazione e ricorda altri cartelli scherzosi presenti nel bar. Mancaniello ribadisce che, nel 2026, simili slogan sono inaccettabili e richiama la responsabilità sociale degli esercenti, chiedendo un atto concreto: togliere l’insegna contestata.

Reazioni della comunità e richiesta di rimozione

Sui social e in paese cresce l’indignazione: l’ex consigliera Sonia D’Aniello definisce il cartello «una vergogna» e afferma che, al posto di una cameriera, avrebbe già lasciato il lavoro. Il sindacato Flc-Cgil organizza, insieme a un gruppo di cittadini, una richiesta formale di ritiro dell’avviso, indicandolo come esempio di sessismo normalizzato nello spazio pubblico.

Nel mirino non finisce solo la frase sul «menù fisso», ma l’idea di umorismo che trasforma le lavoratrici in oggetto di marketing. La replica del proprietario non smorza le critiche: per molti residenti la “goliardata” oltrepassa il limite e mina la dignità delle donne.

Viene sollecitato l’intervento delle istituzioni locali per un confronto con l’esercente e per favorire la rimozione volontaria del cartello. L’obiettivo dichiarato è chiudere una querelle decennale, segnalando un cambio di passo culturale nello spazio commerciale di Fontanafredda.

FAQ