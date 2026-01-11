Genova scandalo al Winter Park Faccetta Nera risuona dall’attrazione bufera tra visitatori e organizzatori

Reazioni e indignazione

Genova, riprodotta “Faccetta Nera” dagli altoparlanti di un’attrazione del Winter Park a Ponte Parodi, ha provocato immediate reazioni di sdegno. La segnalazione è partita da una lettrice di “GenovaQuotidiana”, che ha documentato l’episodio con un video. L’uso di un brano legato alla propaganda fascista in uno spazio pubblico frequentato da famiglie ha scatenato critiche diffuse.

Sui social, utenti e associazioni hanno denunciato l’accaduto chiedendo chiarimenti agli organizzatori del luna park. Diverse voci hanno sottolineato la gravità del gesto, definendolo inopportuno e lesivo della memoria storica.

Cresce la richiesta di verifiche sulle playlist utilizzate nelle attrazioni e di interventi immediati per prevenire episodi simili. Si attende una presa di posizione formale da parte dei gestori e delle autorità locali, sollecitate a valutare eventuali responsabilità.

Contesto dell’evento

Al Winter Park di Genova, allestito a Ponte Parodi, una traccia riconducibile a “Faccetta Nera” è stata diffusa dagli altoparlanti di una singola attrazione. L’episodio è avvenuto durante l’apertura ordinaria del luna park, in una fascia oraria di forte affluenza, con famiglie e visitatori presenti.

La segnalazione è arrivata da una frequentatrice che ha registrato un video con il telefono, inviandolo alla testata locale per documentare la situazione. Il brano, simbolo della propaganda del ventennio, è risultato immediatamente riconoscibile all’ascolto.

L’area di Ponte Parodi ospita la kermesse invernale con musica ambientale e singole playlist gestite dai titolari delle attrazioni; la diffusione del brano sarebbe avvenuta tramite l’impianto audio interno di una giostra. L’episodio si è propagato rapidamente sui social grazie alla clip amatoriale.

Possibili conseguenze e interventi

Le autorità locali potrebbero aprire una verifica amministrativa sull’uso di contenuti riconducibili alla propaganda del ventennio negli spazi del Winter Park di Genova, valutando eventuali violazioni dei regolamenti comunali e delle norme sulla sicurezza e sull’ordine pubblico. Gli organizzatori potrebbero essere chiamati a fornire spiegazioni formali e ad adottare protocolli interni sulle playlist.

Tra le misure ipotizzabili: linee guida vincolanti per la selezione musicale, controlli preventivi sulle tracce diffuse e sanzioni in caso di recidiva. Possibile anche una richiesta di rimozione immediata di brani inappropriati, con obbligo di monitoraggio da parte dei responsabili delle singole giostre.

Gli operatori del luna park potrebbero introdurre un sistema di approvazione delle scalette e un canale di segnalazione rapida per il pubblico. Ulteriori passi includono formazione del personale sulla normativa e un impegno pubblico degli organizzatori a garantire un contesto rispettoso della memoria storica.

