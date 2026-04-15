Home / SPETTACOLI & CINEMA / J.J. Abrams presenta The Great Beyond, nuovo fantasy con Powell e Ortega

The Great Beyond, il ritorno di J.J. Abrams al cinema originale

Chi: il regista J.J. Abrams, con le star Glen Powell e Jenna Ortega.

The Great Beyond è il nuovo fantasy originale targato Warner Bros., primo film da regista di Abrams dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Dove: il primo teaser è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas, davanti agli esercenti cinematografici internazionali.

Quando: il film è attualmente in lavorazione e l’uscita nelle sale è fissata per il 13 novembre.

Perché: Abrams punta a tornare alle storie originali, mescolando fantasy, thriller, sci-fi e romance in un’opera pensata per riportare in sala più generazioni insieme.

In sintesi:

Teaser di The Great Beyond svelato al CinemaCon, trama ancora avvolta nel mistero.

svelato al CinemaCon, trama ancora avvolta nel mistero. Glen Powell e Jenna Ortega protagonisti in un dark fantasy a forte componente emotiva.

e protagonisti in un dark fantasy a forte componente emotiva. J.J. Abrams torna al cinema originale dopo i grandi franchise hollywoodiani.

torna al cinema originale dopo i grandi franchise hollywoodiani. Uscita prevista il 13 novembre con distribuzione globale Warner Bros..

Nel teaser di The Great Beyond un altro mondo oltre la realtà

Il teaser di The Great Beyond, mostrato al CinemaCon, si apre in una squallida sala di controllo colma di tecnologia analogica, monitor a tubo catodico e apparecchi datati.

Sullo schermo, una citazione di H.G. Wells: “Esiste, anche se non so come esista, o come sia possibile, un altro mondo, fuori dalla vista e dall’udito”.

Entra in scena Glen Powell, ripreso mentre attraversa quello che sembra un negozio di fumetti; qui dialoga con una sorprendente Jenna Ortega, caratterizzata da una netta chioma grigia.

In voice over, il suo personaggio afferma: “Persone come noi, credo che cerchino qualcosa, qualcosa di puro, qualcosa che non riusciamo a trovare qui”.

Seguono rapide immagini: luci intermittenti, Powell con una sorta di cuffie luminose, Emma Mackey che impugna un oggetto simile a kryptonite rossa, un pavimento di pietra che si ricompone da solo, fino a Powell che corre disperato in mezzo alla strada.

Nel cast figurano anche Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever, tutti coinvolti nell’esplorazione di una nuova, oscura dimensione.

L’ultima inquadratura mostra una mano che gira lentamente una chiave, sigillando l’atmosfera di mistero senza rivelare la trama.

Abrams punta su meraviglia, generazioni unite e fantasia protetta

Dal palco del CinemaCon di Las Vegas, J.J. Abrams ha sottolineato la volontà di allontanarsi, almeno temporaneamente, dai grandi franchise.

“Ho avuto la grande fortuna di lavorare a franchise e film più grandi di tutti noi, ed è stato fantastico. Ma a un certo punto, ho sentito davvero il bisogno di tornare a raccontare storie originali”, ha dichiarato, spiegando come il seme di The Great Beyond sia nato anni fa.

L’autore parla di una costruzione del mondo particolarmente complessa e rivendica l’ambizione di fondere thriller, giallo, storia d’amore e fantascienza: “Non volevo che fosse solo un thriller, un giallo, una storia d’amore o un film di fantascienza. Volevo che fosse un mix di tutte queste cose, e volevo che fosse un grande film, qualcosa che riunisse le generazioni nello stesso cinema”.

Al centro del progetto, secondo Abrams, c’è il recupero di un sentimento perduto: “Volevo che fosse emozionante e commovente. Si tratta di ritrovare quel senso di meraviglia che avevamo da bambini, proteggendo la fiducia nella nostra fantasia”.

The Great Beyond, scritto e diretto da Abrams e prodotto con Tommy Gormley, debutterà nelle sale il 13 novembre.

Le prospettive di The Great Beyond tra fantasy d’autore e pubblico globale

La combinazione tra il ritorno di J.J. Abrams alla regia, il carisma di Glen Powell e Jenna Ortega e un impianto visivo che unisce nostalgia analogica e immaginario fantastico colloca The Great Beyond tra i titoli più osservati della prossima stagione.

La scelta di puntare su una storia originale, sostenuta da un cast multigenerazionale che comprende Emma Mackey, Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever, indica la volontà di intercettare sia il pubblico giovane sia quello cresciuto con i precedenti lavori di Abrams.

Se il film manterrà la promessa di coniugare mystery, emozione e spettacolo visivo, potrebbe diventare un caso di studio per capire come il cinema mainstream possa rigenerarsi fuori dai franchise, rilanciando la centralità della sala e dell’esperienza collettiva.

FAQ

Quando esce The Great Beyond di J.J. Abrams al cinema?

La distribuzione di The Great Beyond è già calendarizzata: l’uscita in sala è prevista per il 13 novembre, con lancio globale gestito da Warner Bros..

Chi sono i protagonisti principali di The Great Beyond?

Il film ha come protagonisti Glen Powell e Jenna Ortega, affiancati da Emma Mackey, Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever in ruoli chiave.

The Great Beyond è collegato a Star Wars o ad altri franchise?

No, il progetto è dichiaratamente originale. J.J. Abrams ha specificato che The Great Beyond non appartiene ad alcun franchise esistente e nasce come storia autonoma.

Di che genere è The Great Beyond secondo J.J. Abrams?

Il film è concepito come ibrido: unisce thriller, mystery, fantascienza e storia d’amore, con forti elementi fantasy e un focus sul senso di meraviglia infantile.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su The Great Beyond?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.