michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

J.J. Abrams presenta The Great Beyond, nuovo fantasy con Powell e Ortega

The Great Beyond, il ritorno di J.J. Abrams al cinema originale

Chi: il regista J.J. Abrams, con le star Glen Powell e Jenna Ortega.
The Great Beyond è il nuovo fantasy originale targato Warner Bros., primo film da regista di Abrams dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker.
Dove: il primo teaser è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas, davanti agli esercenti cinematografici internazionali.
Quando: il film è attualmente in lavorazione e l’uscita nelle sale è fissata per il 13 novembre.
Perché: Abrams punta a tornare alle storie originali, mescolando fantasy, thriller, sci-fi e romance in un’opera pensata per riportare in sala più generazioni insieme.

In sintesi:

  • Teaser di The Great Beyond svelato al CinemaCon, trama ancora avvolta nel mistero.
  • Glen Powell e Jenna Ortega protagonisti in un dark fantasy a forte componente emotiva.
  • J.J. Abrams torna al cinema originale dopo i grandi franchise hollywoodiani.
  • Uscita prevista il 13 novembre con distribuzione globale Warner Bros..

Nel teaser di The Great Beyond un altro mondo oltre la realtà

Il teaser di The Great Beyond, mostrato al CinemaCon, si apre in una squallida sala di controllo colma di tecnologia analogica, monitor a tubo catodico e apparecchi datati.
Sullo schermo, una citazione di H.G. Wells: “Esiste, anche se non so come esista, o come sia possibile, un altro mondo, fuori dalla vista e dall’udito”.

Entra in scena Glen Powell, ripreso mentre attraversa quello che sembra un negozio di fumetti; qui dialoga con una sorprendente Jenna Ortega, caratterizzata da una netta chioma grigia.
In voice over, il suo personaggio afferma: “Persone come noi, credo che cerchino qualcosa, qualcosa di puro, qualcosa che non riusciamo a trovare qui”.

Seguono rapide immagini: luci intermittenti, Powell con una sorta di cuffie luminose, Emma Mackey che impugna un oggetto simile a kryptonite rossa, un pavimento di pietra che si ricompone da solo, fino a Powell che corre disperato in mezzo alla strada.
Nel cast figurano anche Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever, tutti coinvolti nell’esplorazione di una nuova, oscura dimensione.
L’ultima inquadratura mostra una mano che gira lentamente una chiave, sigillando l’atmosfera di mistero senza rivelare la trama.

Abrams punta su meraviglia, generazioni unite e fantasia protetta

Dal palco del CinemaCon di Las Vegas, J.J. Abrams ha sottolineato la volontà di allontanarsi, almeno temporaneamente, dai grandi franchise.
“Ho avuto la grande fortuna di lavorare a franchise e film più grandi di tutti noi, ed è stato fantastico. Ma a un certo punto, ho sentito davvero il bisogno di tornare a raccontare storie originali”, ha dichiarato, spiegando come il seme di The Great Beyond sia nato anni fa.

L’autore parla di una costruzione del mondo particolarmente complessa e rivendica l’ambizione di fondere thriller, giallo, storia d’amore e fantascienza: “Non volevo che fosse solo un thriller, un giallo, una storia d’amore o un film di fantascienza. Volevo che fosse un mix di tutte queste cose, e volevo che fosse un grande film, qualcosa che riunisse le generazioni nello stesso cinema”.

Al centro del progetto, secondo Abrams, c’è il recupero di un sentimento perduto: “Volevo che fosse emozionante e commovente. Si tratta di ritrovare quel senso di meraviglia che avevamo da bambini, proteggendo la fiducia nella nostra fantasia”.
The Great Beyond, scritto e diretto da Abrams e prodotto con Tommy Gormley, debutterà nelle sale il 13 novembre.

Le prospettive di The Great Beyond tra fantasy d’autore e pubblico globale

La combinazione tra il ritorno di J.J. Abrams alla regia, il carisma di Glen Powell e Jenna Ortega e un impianto visivo che unisce nostalgia analogica e immaginario fantastico colloca The Great Beyond tra i titoli più osservati della prossima stagione.

La scelta di puntare su una storia originale, sostenuta da un cast multigenerazionale che comprende Emma Mackey, Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever, indica la volontà di intercettare sia il pubblico giovane sia quello cresciuto con i precedenti lavori di Abrams.

Se il film manterrà la promessa di coniugare mystery, emozione e spettacolo visivo, potrebbe diventare un caso di studio per capire come il cinema mainstream possa rigenerarsi fuori dai franchise, rilanciando la centralità della sala e dell’esperienza collettiva.

FAQ

Quando esce The Great Beyond di J.J. Abrams al cinema?

La distribuzione di The Great Beyond è già calendarizzata: l’uscita in sala è prevista per il 13 novembre, con lancio globale gestito da Warner Bros..

Chi sono i protagonisti principali di The Great Beyond?

Il film ha come protagonisti Glen Powell e Jenna Ortega, affiancati da Emma Mackey, Samuel L. Jackson, Sophie Okonedo e Merritt Wever in ruoli chiave.

The Great Beyond è collegato a Star Wars o ad altri franchise?

No, il progetto è dichiaratamente originale. J.J. Abrams ha specificato che The Great Beyond non appartiene ad alcun franchise esistente e nasce come storia autonoma.

Di che genere è The Great Beyond secondo J.J. Abrams?

Il film è concepito come ibrido: unisce thriller, mystery, fantascienza e storia d’amore, con forti elementi fantasy e un focus sul senso di meraviglia infantile.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su The Great Beyond?

Le informazioni provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache