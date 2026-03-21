Home / SPETTACOLI & CINEMA / Vin Diesel annuncia lo sceneggiatore scelto per il capitolo finale Fast Furious

Fast Forever, Vin Diesel rivela nuovi dettagli sull’ultimo Fast & Furious

Il franchise di Fast & Furious si avvia alla conclusione con l’undicesimo film, Fast Forever, attualmente in sviluppo tra Los Angeles e gli studi di produzione internazionali.

Il protagonista Vin Diesel ha condiviso sui social un nuovo aggiornamento, spiegando chi sta scrivendo la sceneggiatura e perché il ritorno alle strade di Los Angeles è centrale per il finale.

L’annuncio, arrivato dopo anni di rinvii e incertezze sul destino della saga, chiarisce la direzione creativa del progetto e rafforza l’attenzione degli studios e dei fan verso un epilogo pensato come omaggio alle origini del brand.

In sintesi:

Fast Forever sarà l’undicesimo e ultimo capitolo di Fast & Furious .

sarà l’undicesimo e ultimo capitolo di . Mike Lesslie è il nuovo sceneggiatore incaricato di riscrivere la storia finale.

è il nuovo sceneggiatore incaricato di riscrivere la storia finale. Vin Diesel conferma il ritorno alle strade di Los Angeles , dove tutto è iniziato.

conferma il ritorno alle strade di , dove tutto è iniziato. Il film punta a un epilogo corale, fedele allo spirito originale della saga.

Come cambia Fast Forever: sceneggiatura, location e responsabilità creative

Nel suo messaggio su Instagram, Vin Diesel ha ricordato i “25 anni, otto registi, innumerevoli autori e membri della troupe” che hanno costruito il successo di Fast & Furious, sottolineando che la longevità della saga non è frutto del caso ma di un impegno collettivo.

La novità principale riguarda la sceneggiatura: Diesel ha rivelato che il copione di Fast Forever è affidato a Mike Lesslie, chiamato a rielaborare il lavoro preliminare di Aaron Rabin e Zach Dean. L’attore descrive la visione di Lesslie come “una storia con qualcosa di reale che batte all’interno”, indicando un approccio più emotivo e coerente con il percorso dei personaggi storici.

Il film, diretto da Louis Leterrier, tornerà fisicamente alle strade di Los Angeles. Diesel racconta che “tornare a casa per chiudere la storia nel modo giusto” non è solo una scelta logistica, ma “un dono” ai fan e alla città che ha reso vivo il primo capitolo.

Un finale corale per la saga e le future mosse di Mike Lesslie

Nelle sue riflessioni, Vin Diesel insiste sull’importanza delle sceneggiature come motore emotivo del progetto: un film, afferma, vale quando la storia “trova il suo posto dentro di te e rimane lì”.

L’attore rimarca il valore del lavoro di squadra: “Nessuno lo fa da solo. Quel desiderio di costruire qualcosa insieme che nessuno di noi potrebbe costruire da solo, quella è la cosa che preferisco di questo lavoro”. Il finale di Fast Forever viene quindi concepito come esito di una collaborazione allargata tra autori, cast e troupe storica, con l’obiettivo di offrire un epilogo riconoscibile ai fan di lunga data e leggibile per il pubblico nuovo.

Parallelamente, Mike Lesslie, oltre a Fast Forever, sarebbe coinvolto – secondo indiscrezioni industriali – anche nella scrittura del reboot cinematografico degli X-Men, confermando il suo ruolo emergente nella gestione di franchise ad alto impatto globale.

FAQ

Quando uscirà Fast Forever, ultimo capitolo di Fast & Furious?

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale di uscita per Fast Forever; il film è ancora in fase di sviluppo creativo.

Chi è Mike Lesslie, nuovo sceneggiatore di Fast Forever?

Mike Lesslie è uno sceneggiatore britannico attivo in grandi franchise; in Fast Forever rielabora i precedenti script di Aaron Rabin e Zach Dean.

Fast Forever sarà davvero l’ultimo film della saga principale?

Sì, gli studios e Vin Diesel presentano Fast Forever come il capitolo conclusivo dell’arco narrativo principale di Fast & Furious.

Perché il finale di Fast & Furious tornerà a Los Angeles?

Il ritorno a Los Angeles serve a chiudere simbolicamente la saga dove è iniziata, richiamando atmosfere, luoghi e temi del primo film.

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L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.