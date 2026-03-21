michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Vin Diesel annuncia lo sceneggiatore scelto per il capitolo finale Fast Furious

Vin Diesel annuncia lo sceneggiatore scelto per il capitolo finale Fast Furious

Fast Forever, Vin Diesel rivela nuovi dettagli sull’ultimo Fast & Furious

Il franchise di Fast & Furious si avvia alla conclusione con l’undicesimo film, Fast Forever, attualmente in sviluppo tra Los Angeles e gli studi di produzione internazionali.
Il protagonista Vin Diesel ha condiviso sui social un nuovo aggiornamento, spiegando chi sta scrivendo la sceneggiatura e perché il ritorno alle strade di Los Angeles è centrale per il finale.
L’annuncio, arrivato dopo anni di rinvii e incertezze sul destino della saga, chiarisce la direzione creativa del progetto e rafforza l’attenzione degli studios e dei fan verso un epilogo pensato come omaggio alle origini del brand.

In sintesi:

  • Fast Forever sarà l’undicesimo e ultimo capitolo di Fast & Furious.
  • Mike Lesslie è il nuovo sceneggiatore incaricato di riscrivere la storia finale.
  • Vin Diesel conferma il ritorno alle strade di Los Angeles, dove tutto è iniziato.
  • Il film punta a un epilogo corale, fedele allo spirito originale della saga.

Come cambia Fast Forever: sceneggiatura, location e responsabilità creative

Nel suo messaggio su Instagram, Vin Diesel ha ricordato i “25 anni, otto registi, innumerevoli autori e membri della troupe” che hanno costruito il successo di Fast & Furious, sottolineando che la longevità della saga non è frutto del caso ma di un impegno collettivo.

La novità principale riguarda la sceneggiatura: Diesel ha rivelato che il copione di Fast Forever è affidato a Mike Lesslie, chiamato a rielaborare il lavoro preliminare di Aaron Rabin e Zach Dean. L’attore descrive la visione di Lesslie come “una storia con qualcosa di reale che batte all’interno”, indicando un approccio più emotivo e coerente con il percorso dei personaggi storici.

Il film, diretto da Louis Leterrier, tornerà fisicamente alle strade di Los Angeles. Diesel racconta che “tornare a casa per chiudere la storia nel modo giusto” non è solo una scelta logistica, ma “un dono” ai fan e alla città che ha reso vivo il primo capitolo.

Un finale corale per la saga e le future mosse di Mike Lesslie

Nelle sue riflessioni, Vin Diesel insiste sull’importanza delle sceneggiature come motore emotivo del progetto: un film, afferma, vale quando la storia “trova il suo posto dentro di te e rimane lì”.

L’attore rimarca il valore del lavoro di squadra: “Nessuno lo fa da solo. Quel desiderio di costruire qualcosa insieme che nessuno di noi potrebbe costruire da solo, quella è la cosa che preferisco di questo lavoro”. Il finale di Fast Forever viene quindi concepito come esito di una collaborazione allargata tra autori, cast e troupe storica, con l’obiettivo di offrire un epilogo riconoscibile ai fan di lunga data e leggibile per il pubblico nuovo.

Parallelamente, Mike Lesslie, oltre a Fast Forever, sarebbe coinvolto – secondo indiscrezioni industriali – anche nella scrittura del reboot cinematografico degli X-Men, confermando il suo ruolo emergente nella gestione di franchise ad alto impatto globale.

FAQ

Quando uscirà Fast Forever, ultimo capitolo di Fast & Furious?

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale di uscita per Fast Forever; il film è ancora in fase di sviluppo creativo.

Chi è Mike Lesslie, nuovo sceneggiatore di Fast Forever?

Mike Lesslie è uno sceneggiatore britannico attivo in grandi franchise; in Fast Forever rielabora i precedenti script di Aaron Rabin e Zach Dean.

Fast Forever sarà davvero l’ultimo film della saga principale?

Sì, gli studios e Vin Diesel presentano Fast Forever come il capitolo conclusivo dell’arco narrativo principale di Fast & Furious.

Perché il finale di Fast & Furious tornerà a Los Angeles?

Il ritorno a Los Angeles serve a chiudere simbolicamente la saga dove è iniziata, richiamando atmosfere, luoghi e temi del primo film.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache