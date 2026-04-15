Home / SPETTACOLI & CINEMA / Ilary Blasi confermata alla guida del nuovo Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip verso il rinnovo con Ilary Blasi nonostante gli ascolti

Il Grande Fratello Vip, guidato da Ilary Blasi, potrebbe essere rinnovato da Mediaset per la prossima stagione televisiva, nonostante ascolti inferiori alle attese.

L’indiscrezione, diffusa online da fonti vicine ai palinsesti, arriva dopo settimane di risultati altalenanti su Canale 5 e di forte engagement sui social.

Il possibile rinnovo si inserisce nel riassetto dell’intrattenimento prime time del Biscione, reso più complesso dalle conseguenze del caso Alfonso Signorini e dall’esigenza di collocare anche la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

In sintesi:

Mediaset valuta il rinnovo del Grande Fratello Vip nonostante lo share in calo.

nonostante lo share in calo. Ilary Blasi resta la prima scelta alla conduzione per la prossima stagione.

resta la prima scelta alla conduzione per la prossima stagione. Ipotesi partenza a settembre o gennaio, in coordinamento con L’Isola dei Famosi .

. Social molto attivi: forte interesse online, ma pubblico TV più freddo.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.809.000 spettatori, con uno share del 15,1%, venendo superata dalle repliche de Il Commissario Montalbano su Rai 1.

Il dato alimenta il dibattito sull’usura del format e sull’orario di messa in onda, considerato troppo tardo per una parte consistente del pubblico lavoratore.

Parallelamente, però, il reality continua a generare interazioni elevate su X, Instagram e TikTok, segno di un forte seguito digitale trainato dalle dinamiche interne alla casa e dalla conduzione diretta e senza filtri di Ilary Blasi.

Perché Mediaset punta ancora sul Gf Vip e sulla conduzione Blasi

Secondo le anticipazioni diffuse dall’insider televisivo Lorenzo Pugnaloni, i vertici Mediaset avrebbero già espresso orientamento favorevole al rinnovo del Grande Fratello Vip, confermando Ilary Blasi al timone anche nella prossima stagione.

“Ve lo avevo già anticipato settimane fa e confermo, GF Vip tornerà all’inizio della prossima stagione televisiva sempre con Ilary Blasi. Da capire la collocazione de L’Isola dei Famosi, dunque da decidere se il Gf Vip partirà a settembre o a gennaio”, ha scritto Pugnaloni sui social.

La strategia editoriale del Biscione sembra quindi puntare non solo sui numeri lineari, ma sul valore complessivo del brand: capacità di presidiare il prime time, spinta social, ritorno pubblicitario e impatto sul posizionamento di Canale 5 rispetto alla concorrenza generalista.

Resta il nodo del calendario. L’Isola dei Famosi, le cui registrazioni estive nelle Filippine sarebbero in fase di pianificazione, necessita di una collocazione forte in palinsesto.

In ballo, per la conduzione del survival show, circolano i nomi di Belen Rodriguez e Veronica Gentili, elemento che complica ulteriormente l’equilibrio tra i due reality di punta.

Per il Gf Vip si valutano due finestre: partenza autunnale a settembre, in continuità con la stagione classica, oppure slittamento a gennaio per sfruttare un contesto competitivo diverso e, potenzialmente, meno affollato.

Scenari futuri per i reality Mediaset e impatto sul pubblico

Il possibile rinnovo del Grande Fratello Vip apre una fase di ripensamento strutturale dell’offerta reality di Mediaset.

Se confermata, la scelta di mantenere Ilary Blasi segnerebbe una linea di continuità dopo le turbolenze legate al caso Alfonso Signorini, puntando su una conduzione riconoscibile e già rodata con il pubblico.

Sul medio periodo, la sfida sarà duplice: ringiovanire l’audience lineare senza perdere lo zoccolo duro storico e trasformare l’enorme traffico social in ascolti televisivi più solidi, intervenendo su cast, narrazione e orari di messa in onda.

FAQ

Il Grande Fratello Vip sarà davvero rinnovato da Mediaset?

Sì, secondo le indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, Mediaset avrebbe già espresso un orientamento favorevole al rinnovo del Grande Fratello Vip per la prossima stagione.

Chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Vip?

Sì, le anticipazioni indicano Ilary Blasi come confermata alla conduzione, grazie al suo stile diretto e alla forte riconoscibilità presso il pubblico generalista.

Quando potrebbe partire la nuova stagione del Grande Fratello Vip?

Sì, sono al vaglio due ipotesi principali: una partenza a settembre oppure uno slittamento a gennaio, in coordinamento con L’Isola dei Famosi.

Perché gli ascolti del Gf Vip sono inferiori al passato?

Sì, incidono più fattori: possibile stanchezza del format, concorrenza forte come Il Commissario Montalbano e soprattutto la collocazione in seconda serata molto avanzata.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni sul Grande Fratello Vip?

Sì, il contenuto deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.